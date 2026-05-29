Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador possui dez praias impróprias para banho neste final de semana; veja a lista

O banho é recomendado em outras 26 praias da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 29 de maio de 2026 às 15:51

Praia de São Tomé de Paripe
Praia de São Tomé de Paripe, em Salvador Crédito: Carolina Cerqueira/Arquivo CORREIO

Salvador conta atualmente com dez praias impróprias para banho e outras 26 onde se banhar no mar é indicado. As informações constam no boletim divulgado nesta sexta-feira (29) pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). O órgão retomou a divulgação semanal de informações sobre a balneabilidade das praias do litoral baiano em março.

As praias onde o banho não é recomendado são: São Tomé de Paripe, Tubarão, Periperi, Penha, Bogari, Bonfim, Armação, Boca do Rio, Corsário e Patamares.

Já os trechos em que a condição de balneabilidade foi considerada boa são: Pedra Furada, Boa Viagem, Roma, Cantagalo, Contorno, Porto da Barra, Forte de Santa Maria, Farol da Barra (em dois trechos), Ondina (em dois trechos), Rio Vermelho (em dois trechos), Buracão, Amaralina (em dois trechos), Pituba (em dois trechos), Piatã, Placaford, Itapuã (em dois trechos), Farol de Itapuã, Stella Maris e Praia do Flamengo (em dois trechos).

Conheça os melhores lugares para fazer mergulho nas praias de SalvadorConheça os melhores lugares para fazer mergulho nas praias de Salvador

Farol da Barra e Banco da Panela - Nessa região estão localizados os naufrágios Bretagne e Germania, Cap Frio e Maraldi, que integra o Parque Marinho da Barra. Ainda no Banco da Panela encontram-se as Pirâmides, situadas no entorno do Farol da Barra, uma das áreas mais conhecidas para o mergulho em Salvador. por Divulgação Marinha
Entorno do Farol da Barra - Também próximo ao Farol da Barra está o naufrágio Ho Mei, bastante conhecido entre mergulhadores pela sua localização e condições de visitação. por Arquivo/CORREIO
Na região do Comércio e da Praia da Boa Viagem estão os naufrágios do Ferry Boat Agenor Gordilho, do Rebocador Vega, do Blackadder e do Galeão Santo André, todos localizados na altura do bairro do Comércio, com acesso pela área da Boa Viagem. por Marina Silva/CORREIO*
Mais afastado da costa, entre o Farol da Barra e o bairro de Humaitá, encontra-se o naufrágio Queen. por Shutterstock
Na costa do Rio Vermelho, em áreas mais afastadas da linha da praia, estão localizados o Galeão Sacramento e o Ferry Juracy Magalhães, distribuídos entre o Farol da Barra e o Rio Vermelho. por Gabriel Coimbra/Divulgação
Na região do Morro do Cristo está o naufrágio Reliance, um ponto conhecido e bastante citado entre os praticantes de mergulho. por Almiro Lopes
Em mar aberto, ao largo da Ilha de Itaparica, encontram-se os naufrágios Piaçava, Carvão, NSA Senhora do Rosário, Cascos e o Galeão Ultrech, formando um importante conjunto histórico submerso. por Divulgação
Após Itapuã, em frente à praia de Jauá, estão localizados o Vapor de Roda Gâmbie e o Paquete Paraná, ambos fora da área central de Salvador. por Amanda Oliveira
1 de 8
Farol da Barra e Banco da Panela - Nessa região estão localizados os naufrágios Bretagne e Germania, Cap Frio e Maraldi, que integra o Parque Marinho da Barra. Ainda no Banco da Panela encontram-se as Pirâmides, situadas no entorno do Farol da Barra, uma das áreas mais conhecidas para o mergulho em Salvador. por Divulgação Marinha

O Inema recomenda que os banhistas evitem contato com a água do mar em locais com manchas de coloração suspeita, além de evitar banho em tempo chuvoso e próximo à saída de esgotos, desembocadura dos rios urbanos, córregos e canais de drenagem.

A balneabilidade, avaliada pelo Inema, é entendida como qualidade das águas destinadas à recreação de contato primário, sendo este contato direto e prolongado onde há possibilidade de ingerir quantidade significativa de água.

A retomada da divulgação dos boletins ocorre após a conclusão de uma revisão técnica preventiva relacionada aos procedimentos laboratoriais utilizados no monitoramento da qualidade das águas.

Demais regiões

No Litoral Norte do estado, apenas os trechos de Vilas do Atlântico, Buraquinho e Busca Vida foram considerados impróprios para o banho de mar. As demais praias monitoradas na região apresentam condições próprias para banho, entre elas: Praia do Forte, Guarajuba, Itacimirim, Imbassaí, Porto de Sauípe e Subaúma.

Na área da Baía de Todos-os-Santos, os pontos impróprios identificados pelo boletim foram Madre de Deus (em três trechos), Nossa Senhora, Mutá, Cações e Mar Grande. Já as demais 22 praias monitoradas estão com condições adequadas para recreação, entre elas pontos como Bom Jesus dos Pobres, Cabuçu, Salinas das Margaridas, Berlinque, Itaparica, Barra do Gil e Ponta de Areia.

Na Costa do Dendê, apenas a 1ª Praia de Morro de São Paulo foi classificada como imprópria. Os demais sete pontos avaliados na região permanecem próprios para banho.

No Sul da Bahia, na Costa do Cacau, 12 dos 18 trechos monitorados apresentaram condições adequadas, sendo eles: Pé de Serra, Ponta da Tulha, Barra de São Miguel, Sul, Opaba, Ceplus Montante, Ceplus Jusante, Milionários, Curuípe, Costa de Canavieiras, Itacaré e Lençóis. Já os seis trechos considerados impróprios são: Concha, Marciano, Malhado, Avenida, Cristo e Olivença, em Ilhéus.

Na Costa do Descobrimento, todos os nove trechos monitorados pelo Inema estão próprios para banho, incluindo locais como Araçaípe, Nativos, Mucugê, Taperapuã, Coroa Vermelha e Lençóis.

Mais recentes

Imagem - Salvador recebe mutirão neste sábado (30) para vacinação contra gripe em 90 postos de saúde

Salvador recebe mutirão neste sábado (30) para vacinação contra gripe em 90 postos de saúde
Imagem - Salvador ganha nova ação para emissão da nova carteira de identidade

Salvador ganha nova ação para emissão da nova carteira de identidade
Imagem - Caneta emagrecedora mais acessível: farmacêutica anuncia preços até 50% mais baixos

Caneta emagrecedora mais acessível: farmacêutica anuncia preços até 50% mais baixos