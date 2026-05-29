BOLETIM

Salvador possui dez praias impróprias para banho neste final de semana; veja a lista

O banho é recomendado em outras 26 praias da capital baiana

Maysa Polcri

Publicado em 29 de maio de 2026 às 15:51

Praia de São Tomé de Paripe, em Salvador Crédito: Carolina Cerqueira/Arquivo CORREIO

Salvador conta atualmente com dez praias impróprias para banho e outras 26 onde se banhar no mar é indicado. As informações constam no boletim divulgado nesta sexta-feira (29) pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). O órgão retomou a divulgação semanal de informações sobre a balneabilidade das praias do litoral baiano em março.

As praias onde o banho não é recomendado são: São Tomé de Paripe, Tubarão, Periperi, Penha, Bogari, Bonfim, Armação, Boca do Rio, Corsário e Patamares.

Já os trechos em que a condição de balneabilidade foi considerada boa são: Pedra Furada, Boa Viagem, Roma, Cantagalo, Contorno, Porto da Barra, Forte de Santa Maria, Farol da Barra (em dois trechos), Ondina (em dois trechos), Rio Vermelho (em dois trechos), Buracão, Amaralina (em dois trechos), Pituba (em dois trechos), Piatã, Placaford, Itapuã (em dois trechos), Farol de Itapuã, Stella Maris e Praia do Flamengo (em dois trechos).

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O Inema recomenda que os banhistas evitem contato com a água do mar em locais com manchas de coloração suspeita, além de evitar banho em tempo chuvoso e próximo à saída de esgotos, desembocadura dos rios urbanos, córregos e canais de drenagem.

A balneabilidade, avaliada pelo Inema, é entendida como qualidade das águas destinadas à recreação de contato primário, sendo este contato direto e prolongado onde há possibilidade de ingerir quantidade significativa de água.

A retomada da divulgação dos boletins ocorre após a conclusão de uma revisão técnica preventiva relacionada aos procedimentos laboratoriais utilizados no monitoramento da qualidade das águas.

Demais regiões

No Litoral Norte do estado, apenas os trechos de Vilas do Atlântico, Buraquinho e Busca Vida foram considerados impróprios para o banho de mar. As demais praias monitoradas na região apresentam condições próprias para banho, entre elas: Praia do Forte, Guarajuba, Itacimirim, Imbassaí, Porto de Sauípe e Subaúma.

Na área da Baía de Todos-os-Santos, os pontos impróprios identificados pelo boletim foram Madre de Deus (em três trechos), Nossa Senhora, Mutá, Cações e Mar Grande. Já as demais 22 praias monitoradas estão com condições adequadas para recreação, entre elas pontos como Bom Jesus dos Pobres, Cabuçu, Salinas das Margaridas, Berlinque, Itaparica, Barra do Gil e Ponta de Areia.

Na Costa do Dendê, apenas a 1ª Praia de Morro de São Paulo foi classificada como imprópria. Os demais sete pontos avaliados na região permanecem próprios para banho.

No Sul da Bahia, na Costa do Cacau, 12 dos 18 trechos monitorados apresentaram condições adequadas, sendo eles: Pé de Serra, Ponta da Tulha, Barra de São Miguel, Sul, Opaba, Ceplus Montante, Ceplus Jusante, Milionários, Curuípe, Costa de Canavieiras, Itacaré e Lençóis. Já os seis trechos considerados impróprios são: Concha, Marciano, Malhado, Avenida, Cristo e Olivença, em Ilhéus.