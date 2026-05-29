SERVIÇO

Salvador ganha nova ação para emissão da nova carteira de identidade

Até o dia 31 de maio, mais de 600 fichas serão distribuídas por dia

Millena Marques

Publicado em 29 de maio de 2026 às 16:25

Nova carteira de identidade chega a mais sete postos SAC no interior da Bahia a partir de quinta-feira (29) Crédito: Divulgação

Em parceria com o SAC, o Departamento de Polícia Técnica inicia nesta sexta-feira (29) a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) durante os Programas Governo do Brasil na Rua e Periferia de Direitos, no Centro Social Urbano (CSU), no bairro de Pernambués, em Salvador.

Equipes do Instituto de Identificação Pedro Mello realizam atendimentos para emissão do novo documento de identidade das 7h às 19h até o dia 31 de maio, distribuindo 650 fichas por dia, proporcionando mais comodidade e cidadania para moradores da comunidade e regiões vizinhas.

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“O nosso objetivo é ampliar a oferta do serviço, com mais pontos de emissão dos documentos. A nova CIN é fundamental para garantir direitos e acesso a serviços públicos”, explicou Osvaldo Silva, Diretor-Geral do DPT.

A nova Carteira de Identidade Nacional utiliza o CPF como número único de identificação em todo o território nacional, trazendo mais segurança, modernização e praticidade para os cidadãos.