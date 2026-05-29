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Salvador ganha nova ação para emissão da nova carteira de identidade

Até o dia 31 de maio, mais de 600 fichas serão distribuídas por dia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de maio de 2026 às 16:25

Nova carteira de identidade chega a mais sete postos SAC no interior da Bahia a partir de quinta-feira (29)
Nova carteira de identidade chega a mais sete postos SAC no interior da Bahia a partir de quinta-feira (29) Crédito: Divulgação

Em parceria com o SAC, o Departamento de Polícia Técnica inicia nesta sexta-feira (29) a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) durante os Programas Governo do Brasil na Rua e Periferia de Direitos, no Centro Social Urbano (CSU), no bairro de Pernambués, em Salvador.

Equipes do Instituto de Identificação Pedro Mello realizam atendimentos para emissão do novo documento de identidade das 7h às 19h até o dia 31 de maio, distribuindo 650 fichas por dia, proporcionando mais comodidade e cidadania para moradores da comunidade e regiões vizinhas.

Veja o que muda na nova identidade e como garantir a sua morando em Portugal

Com tecnologia de validação por QR Code, o novo documento aumenta a segurança contra fraudes e facilita a identificação em consulados. Reprodução/Ministério da Justiça por AGENCIA BRASIL
A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) é a chave de acesso ao nível máximo de segurança no portal Gov.br. Reprodução/MGI por AGENCIA BRASIL
Mesmo para quem já possui cidadania europeia, manter a documentação brasileira atualizada é vital para garantir direitos civis no Brasil. Divulgação/DETRAN-RJ por AGENCIA BRASIL
Lisboa foi a cidade escolhida para iniciar o projeto-piloto de emissão da CIN fora do território brasileiro, facilitando a vida de milhares de imigrantes. Ilustração/Gemini por AGENCIA BRASIL
A nova identidade não substitui o passaporte, mas blinda o CPF do cidadão contra bloqueios bancários e pendências fiscais à distância. Ilustração/Gemini por AGENCIA BRASIL
O novo documento unifica dados e utiliza o CPF como número único, acabando com a confusão de múltiplos RGs para quem vive no exterior. Canvas por AGENCIA BRASIL
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Com tecnologia de validação por QR Code, o novo documento aumenta a segurança contra fraudes e facilita a identificação em consulados. Reprodução/Ministério da Justiça por AGENCIA BRASIL

“O nosso objetivo é ampliar a oferta do serviço, com mais pontos de emissão dos documentos. A nova CIN é fundamental para garantir direitos e acesso a serviços públicos”, explicou Osvaldo Silva, Diretor-Geral do DPT.

A nova Carteira de Identidade Nacional utiliza o CPF como número único de identificação em todo o território nacional, trazendo mais segurança, modernização e praticidade para os cidadãos.

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Os programas reúnem diversos órgãos e instituições parceiras para levar atendimentos gratuitos às comunidades, ampliando o acesso da população a serviços nas áreas de documentação, assistência social, saúde e orientação jurídica.

Tags:

Salvador Cin

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