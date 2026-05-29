SALVADOR

Data de assinatura de ordem de serviço é confirmada e Palácio Rio Branco fica mais próximo de se tornar hotel seis estrelas

Antiga sede do governo da Bahia fica localizada na Praça Tomé de Sousa, no Pelourinho

Maysa Polcri

Publicado em 29 de maio de 2026 às 17:41

Palácio Rio Branco, em Salvador Crédito: Divulgação

A assinatura da ordem de serviço para o início das obras que vão transformar o Palácio Rio Branco em um hotel seis estrelas está marcada para segunda-feira (1º), às 10 horas. Os detalhes do novo projeto serão divulgados durante o evento. O edifício é a antiga sede do governo da Bahia e fica localizado na Praça Tomé de Sousa, no Pelourinho.

O edital de licitação para a concessão do Palácio Rio Branco à iniciativa privada foi publicado em dezembro de 2021. Segundo o acordo, a empresa responsável pelo espaço terá que manter as características arquitetônicas originais do prédio e o Memorial dos Governadores que existe no local.

Inicialmente havia sido divulgado que o palácio seria transformado em um hotel da rede de luxo Rosewood. Neste ano, no entanto, houve mudança societária para o grupo André Guimarães, que veio acompanhada de uma atualização no projeto da Parceria Público-Privada (PPP).

O palácio começou a ser construído pelo primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Sousa, em meados do século XVI, para ser o centro da administração portuguesa. No início era de taipa de pilão, recebendo posteriormente pequenas ampliações. Teve várias funções, como quartel e prisão, e abrigou Dom Pedro II em 1859, durante visita do imperador à Bahia.

No fim do século XIX, ainda ostentava a fachada colonial portuguesa. Recebeu então uma grande reforma, ficando pronto em 1900, na gestão do governador Luís Viana.