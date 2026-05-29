Data de assinatura de ordem de serviço é confirmada e Palácio Rio Branco fica mais próximo de se tornar hotel seis estrelas

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Maysa Polcri
Publicado em 29 de maio de 2026 às 17:41
A assinatura da ordem de serviço para o início das obras que vão transformar o Palácio Rio Branco em um hotel seis estrelas está marcada para segunda-feira (1º), às 10 horas. Os detalhes do novo projeto serão divulgados durante o evento. O edifício é a antiga sede do governo da Bahia e fica localizado na Praça Tomé de Sousa, no Pelourinho.
O edital de licitação para a concessão do Palácio Rio Branco à iniciativa privada foi publicado em dezembro de 2021. Segundo o acordo, a empresa responsável pelo espaço terá que manter as características arquitetônicas originais do prédio e o Memorial dos Governadores que existe no local.
Inicialmente havia sido divulgado que o palácio seria transformado em um hotel da rede de luxo Rosewood. Neste ano, no entanto, houve mudança societária para o grupo André Guimarães, que veio acompanhada de uma atualização no projeto da Parceria Público-Privada (PPP).
O palácio começou a ser construído pelo primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Sousa, em meados do século XVI, para ser o centro da administração portuguesa. No início era de taipa de pilão, recebendo posteriormente pequenas ampliações. Teve várias funções, como quartel e prisão, e abrigou Dom Pedro II em 1859, durante visita do imperador à Bahia.
No fim do século XIX, ainda ostentava a fachada colonial portuguesa. Recebeu então uma grande reforma, ficando pronto em 1900, na gestão do governador Luís Viana.
Em 10 de janeiro de 1912, o palácio foi um dos pontos atingidos pelo bombardeio efetuado na cidade, a mando do Presidente da República Hermes da Fonseca. Depois, começou a reconstrução, sendo reinaugurado pelo governador Antônio Muniz Sodré de Aragão, em 1919. Em 1984, foi feita a última restauração completa no prédio.