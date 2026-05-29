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Quatro são presos e animais silvestres são resgatados no interior da Bahia

Homens são suspeitos de integrar uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e crimes ambientais

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de maio de 2026 às 18:23

Animais apreendidos em Santo Estêvão
Animais apreendidos em Santo Estêvão Crédito: Ascom/PC

Quatro homens, de 40, 30, 21 e 19 anos, foram presos em flagrante na tarde de quinta-feira (28), na localidade conhecida como Pau de Vela, em Santo Estêvão, no interior da Bahia. O grupo é suspeito de integrar uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e crimes ambientais.

Com eles, a polícia apreendeu duas pistolas calibre .40, com dois carregadores cada, uma granada, munições de diversos calibres, quatro tabletes e meio de maconha, um saco contendo a mesma substância, porções de crack e cocaína, além de embalagens utilizadas para armazenamento de entorpecentes.

Também foram recolhidos quatro coletes balísticos, nove balanças de precisão, três balaclavas, caderno com anotações, nota promissória, cédula de moeda estrangeira, roupas de empresas de telecomunicação e logística, além de 13 aparelhos celulares e duas câmeras de videomonitoramento.

Conheça o Cetas, onde animais silvestres apreendidos são recuperados

Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
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Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Mathues Lemos/Ascom Inema
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Mathues Lemos/Ascom Inema
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Mathues Lemos/Ascom Inema
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Mathues Lemos/Ascom Inema
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Mathues Lemos/Ascom Inema
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Mathues Lemos/Ascom Inema
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Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
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Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
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Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart

Durante a ação, ainda foram apreendidos três veículos e animais silvestres, entre eles pássaros, jabutis e uma cobra, além de gaiolas e um alçapão. Na ocasião, também foram cumpridos mandados de prisão temporária e de recaptura em desfavor de dois dos suspeitos.

A ação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio de equipes da Delegacia Territorial (DT/Santo Estêvão), com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Sertão), vinculado à 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN/Feira de Santana), e do Núcleo Operacional da Diretoria Regional de Polícia do Interior do Leste da Bahia (DIRPIN/Leste).

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O material ilícito foi apresentado na unidade policial, e os veículos foram encaminhados para perícia. Os investigados passaram pelos procedimentos legais de praxe e permanecem à disposição da Justiça.

Tags:

Polícia

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