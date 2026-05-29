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Salvador recebe mutirão neste sábado (30) para vacinação contra gripe em 90 postos de saúde

Atendimento ocorre das 8h às 16h

Maysa Polcri

Publicado em 29 de maio de 2026 às 17:17

Bahia recebe 1,3 milhão de doses da vacina contra a influenza Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disponibilizará toda a sua estrutura de vacinação neste sábado (30), numa mobilização para ampliar o acesso à vacina contra a gripe. Mais de 90 postos de saúde estarão abertos em Salvador, das 8h às 16h, em diferentes regiões da cidade.

Segundo a pasta, a mobilização acontece no período de maior circulação de vírus respiratórios em todo o Brasil, cenário que tem aumentado os atendimentos por síndromes gripais e reforçado a importância da vacinação, especialmente entre crianças, idosos e gestantes. A vacina contra a influenza é a principal forma de prevenção contra casos graves da doença, internações e óbitos.

A campanha de vacinação contra a gripe em Salvador começou em 25 de março. A capital possui 610.089 pessoas nos grupos prioritários da campanha. Até o momento, 203.609 foram imunizadas, o que corresponde a 32,99% de cobertura vacinal. O percentual é semelhante ao registrado no estado da Bahia (32,97%). No total, considerando todos os públicos aptos, já foram aplicadas 272.336 doses da vacina contra influenza no município.

Entre os grupos prioritários, a vacinação de crianças de seis meses a menores de seis anos alcançou 23,5% de cobertura, o equivalente a cerca de 32 mil imunizados de um público de 135.275 crianças. Entre as gestantes, a cobertura está em 43,7%, com aproximadamente 7.700 vacinadas. Já entre os idosos acima de 60 anos, o índice se aproxima de 36%.

O secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves, reforçou o convite à população e destacou o esforço da rede municipal para facilitar o acesso à imunização. “A Prefeitura segue mobilizada e disponibilizando toda a estrutura necessária para garantir acesso fácil e seguro à vacina. Estamos abrindo postos também aos sábados, levando vacinação para diferentes espaços da cidade e ampliando estratégias para alcançar as pessoas. Nosso convite é para que pais, mães, gestantes e idosos procurem uma unidade de saúde e garantam essa proteção”, afirmou.

A SMS reforça que Salvador conta atualmente com 160 salas de vacina funcionando de segunda a sexta-feira em toda a rede municipal. Além disso, o Centro de Vacinação do Salvador Shopping funciona de domingo a domingo, em horário comercial, para pessoas com idade igual ou superior a 12 anos.

Lista de postos de saúde que vão funcionar neste sábado (30)

Distrito Sanitário Itapagipe

* USF Joanes Leste – 08h às 15h

* USF Areal – 08h às 16h

* USF São José de Baixo – 08h às 15h

* UBS Ministro Alkimin – 08h às 16h

* UBS Virgílio de Carvalho – 08h às 16h

Distrito Sanitário Itapuã

* USF Ceasa I e II – 08h às 16h

* UBS Dr. Orlando Imbassahy – 08h às 16h

* UBS Prof. José Mariane – 08h às 16h

* UBS São Cristóvão – 08h às 16h

* USF Alto do Coqueirinho – 08h às 16h

* USF Aristides P. Maltez – 08h às 16h

* USF Coração de Maria – 08h às 14h

* USF Itapuã – 08h às 16h

* USF Jardim Campo Verde – 08h às 14h

* USF Jardim das Margaridas – 08h às 16h

* USF KM 17 – 08h às 14h

* USF Mussurunga I – 08h às 16h

* USF Nova Esperança – 08h às 16h

* USF Parque São Cristóvão – 08h às 16h

* USF Prof. Eduardo Mamede – 08h às 16h

* USF São Cristóvão – 08h às 16h

* USF Vila Verde – 08h às 16h

Distrito Sanitário Cajazeiras

* UBS Nelson P. Dourado – 08h às 16h

* USF Cajazeiras IV – 08h às 16h

* USF Cajazeiras V – 08h às 16h

* USF Jardim das Mangabeiras – 08h às 16h

* USF Cajazeiras X – 08h às 16h

* USF Cajazeiras XI – 08h às 16h

* USF Yolanda Pires – 08h às 16h

* USF Boca da Mata – 08h às 16h

* USF Jaguaripe – 08h às 16h

* USF Palestina – 08h às 16h

Distrito Sanitário Liberdade

* UBS São Judas Tadeu – 08h às 12h

* UBS Professor Bezerra Lopes – 08h às 16h

* USF Santa Mônica – 08h às 16h

* USF San Martin III – 08h às 16h

* USF IAPI – 08h às 16h

Distrito Sanitário Pau da Lima

* UBS Castelo Branco – 08h às 16h

* UBS Dra. Cecy Andrade – 08h às 13h

* UBS Pires da Veiga – 08h às 16h

* USF Canabrava – 08h às 13h

* USF Vale do Cambonas – 08h às 16h

* USF João Roma Filho – 08h às 16h

* USF São Marcos II – 08h às 13h

* USF Nova Brasília – 08h às 16h

* USF Gal Costa – 08h às 12h

Distrito Sanitário São Caetano

* UBS Frei Benjamin – 08h às 16h

* UBS Marechal Rondon – 08h às 16h

* USF Alto do Cabrito – 08h às 16h

* USF Boa Vista do São Caetano – 08h às 16h

* USF Capelinha de São Caetano – 08h às 16h

* USF Pirajá – 08h às 16h

* USF San Martin II – 08h às 16h

Distrito Sanitário Subúrbio Ferroviário

* UBS Periperi – 08h às 16h

* USF Alto do Cruzeiro – 08h às 16h

* USF Bate Coração – 08h às 16h

* USF Colinas de Periperi – 08h às 16h

* USF Itacaranha – 08h às 16h

* USF Fazenda Coutos I – 08h às 16h

* USF Fazenda Coutos III – 08h às 16h

* USF Nova Constituinte – 08h às 16h

* USF Plataforma – 08h às 16h

* USF São Tomé de Paripe – 08h às 16h

* USF Teotônio Vilela II – 08h às 16h

* USF Tubarão – 08h às 16h

* USF Beira Mangue – 08h às 16h

* USF Alto da Terezinha – 08h às 16h

* USF Ilha Amarela – 08h às 16h

* USF São João do Cabrito – 08h às 16h

Distrito Sanitário Barra/Rio Vermelho

* USF Federação – 08h às 16h

* USF Lealdina Barros – 08h às 16h

* USF Menino Joel – 08h às 16h

* USF Alto das Pombas – 08h às 16h

* USF Sabino Silva – 08h às 16h

Distrito Sanitário Boca do Rio

* UBS Dr. César de Araújo – 08h às 16h

* USF Curralinho – 08h às 16h

* USF Imbuí – 08h às 16h

* USF Pituaçu – 08h às 16h

* USF Parque de Pituaçu – 08h às 16h

Distrito Sanitário Brotas

* UBS Mário Andréa – 08h às 15h

* UBS Major Cosme de Farias – 08h às 15h

* UBS Manoel Vitorino – 08h às 15h

* USF Santa Luzia – 08h às 15h

* USF Candeal – 08h às 15h

* USF Vale do Matatu – 08h às 15h

Distrito Sanitário Cabula

* UBS Engomadeira – 08h às 14h

* USF Barreiras – 08h às 16h

* USF Sussuarana Raimundo Agripino – 08h às 16h

* USF Pernambueizinho – 08h às 16h

* USF São Gonçalo – 08h às 16h

* USF Calabetão – 08h às 16h

* UBS Rodrigo Argolo – 08h às 16h

Distrito Sanitário Centro Histórico

* UBS Ramiro de Azevedo – 08h às 16h

* UBS Dr. Péricles Esteves Cardoso (Barbalho) – 08h às 16h