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Salvador recebe mutirão neste sábado (30) para vacinação contra gripe em 90 postos de saúde

Atendimento ocorre das 8h às 16h

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 29 de maio de 2026 às 17:17

Bahia recebe 1,3 milhão de doses da vacina contra a influenza
Bahia recebe 1,3 milhão de doses da vacina contra a influenza Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disponibilizará toda a sua estrutura de vacinação neste sábado (30), numa mobilização para ampliar o acesso à vacina contra a gripe. Mais de 90 postos de saúde estarão abertos em Salvador, das 8h às 16h, em diferentes regiões da cidade.

Segundo a pasta, a mobilização acontece no período de maior circulação de vírus respiratórios em todo o Brasil, cenário que tem aumentado os atendimentos por síndromes gripais e reforçado a importância da vacinação, especialmente entre crianças, idosos e gestantes. A vacina contra a influenza é a principal forma de prevenção contra casos graves da doença, internações e óbitos.

A campanha de vacinação contra a gripe em Salvador começou em 25 de março. A capital possui 610.089 pessoas nos grupos prioritários da campanha. Até o momento, 203.609 foram imunizadas, o que corresponde a 32,99% de cobertura vacinal. O percentual é semelhante ao registrado no estado da Bahia (32,97%). No total, considerando todos os públicos aptos, já foram aplicadas 272.336 doses da vacina contra influenza no município.

Entre os grupos prioritários, a vacinação de crianças de seis meses a menores de seis anos alcançou 23,5% de cobertura, o equivalente a cerca de 32 mil imunizados de um público de 135.275 crianças. Entre as gestantes, a cobertura está em 43,7%, com aproximadamente 7.700 vacinadas. Já entre os idosos acima de 60 anos, o índice se aproxima de 36%.

O secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves, reforçou o convite à população e destacou o esforço da rede municipal para facilitar o acesso à imunização. “A Prefeitura segue mobilizada e disponibilizando toda a estrutura necessária para garantir acesso fácil e seguro à vacina. Estamos abrindo postos também aos sábados, levando vacinação para diferentes espaços da cidade e ampliando estratégias para alcançar as pessoas. Nosso convite é para que pais, mães, gestantes e idosos procurem uma unidade de saúde e garantam essa proteção”, afirmou.

A SMS reforça que Salvador conta atualmente com 160 salas de vacina funcionando de segunda a sexta-feira em toda a rede municipal. Além disso, o Centro de Vacinação do Salvador Shopping funciona de domingo a domingo, em horário comercial, para pessoas com idade igual ou superior a 12 anos.

Lista de postos de saúde que vão funcionar neste sábado (30)

Distrito Sanitário Itapagipe

* USF Joanes Leste – 08h às 15h

* USF Areal – 08h às 16h

* USF São José de Baixo – 08h às 15h

* UBS Ministro Alkimin – 08h às 16h

* UBS Virgílio de Carvalho – 08h às 16h

Distrito Sanitário Itapuã

* USF Ceasa I e II – 08h às 16h

* UBS Dr. Orlando Imbassahy – 08h às 16h

* UBS Prof. José Mariane – 08h às 16h

* UBS São Cristóvão – 08h às 16h

* USF Alto do Coqueirinho – 08h às 16h

* USF Aristides P. Maltez – 08h às 16h

* USF Coração de Maria – 08h às 14h

* USF Itapuã – 08h às 16h

* USF Jardim Campo Verde – 08h às 14h

* USF Jardim das Margaridas – 08h às 16h

* USF KM 17 – 08h às 14h

* USF Mussurunga I – 08h às 16h

* USF Nova Esperança – 08h às 16h

* USF Parque São Cristóvão – 08h às 16h

* USF Prof. Eduardo Mamede – 08h às 16h

* USF São Cristóvão – 08h às 16h

* USF Vila Verde – 08h às 16h

Distrito Sanitário Cajazeiras

* UBS Nelson P. Dourado – 08h às 16h

* USF Cajazeiras IV – 08h às 16h

* USF Cajazeiras V – 08h às 16h

* USF Jardim das Mangabeiras – 08h às 16h

* USF Cajazeiras X – 08h às 16h

* USF Cajazeiras XI – 08h às 16h

* USF Yolanda Pires – 08h às 16h

* USF Boca da Mata – 08h às 16h

* USF Jaguaripe – 08h às 16h

* USF Palestina – 08h às 16h

Distrito Sanitário Liberdade

* UBS São Judas Tadeu – 08h às 12h

* UBS Professor Bezerra Lopes – 08h às 16h

* USF Santa Mônica – 08h às 16h

* USF San Martin III – 08h às 16h

* USF IAPI – 08h às 16h

Distrito Sanitário Pau da Lima

* UBS Castelo Branco – 08h às 16h

* UBS Dra. Cecy Andrade – 08h às 13h

* UBS Pires da Veiga – 08h às 16h

* USF Canabrava – 08h às 13h

* USF Vale do Cambonas – 08h às 16h

* USF João Roma Filho – 08h às 16h

* USF São Marcos II – 08h às 13h

* USF Nova Brasília – 08h às 16h

* USF Gal Costa – 08h às 12h

Distrito Sanitário São Caetano

* UBS Frei Benjamin – 08h às 16h

* UBS Marechal Rondon – 08h às 16h

* USF Alto do Cabrito – 08h às 16h

* USF Boa Vista do São Caetano – 08h às 16h

* USF Capelinha de São Caetano – 08h às 16h

* USF Pirajá – 08h às 16h

* USF San Martin II – 08h às 16h

Distrito Sanitário Subúrbio Ferroviário

* UBS Periperi – 08h às 16h

* USF Alto do Cruzeiro – 08h às 16h

* USF Bate Coração – 08h às 16h

* USF Colinas de Periperi – 08h às 16h

* USF Itacaranha – 08h às 16h

* USF Fazenda Coutos I – 08h às 16h

* USF Fazenda Coutos III – 08h às 16h

* USF Nova Constituinte – 08h às 16h

* USF Plataforma – 08h às 16h

* USF São Tomé de Paripe – 08h às 16h

* USF Teotônio Vilela II – 08h às 16h

* USF Tubarão – 08h às 16h

* USF Beira Mangue – 08h às 16h

* USF Alto da Terezinha – 08h às 16h

* USF Ilha Amarela – 08h às 16h

* USF São João do Cabrito – 08h às 16h

Distrito Sanitário Barra/Rio Vermelho

* USF Federação – 08h às 16h

* USF Lealdina Barros – 08h às 16h

* USF Menino Joel – 08h às 16h

* USF Alto das Pombas – 08h às 16h

* USF Sabino Silva – 08h às 16h

Distrito Sanitário Boca do Rio

* UBS Dr. César de Araújo – 08h às 16h

* USF Curralinho – 08h às 16h

* USF Imbuí – 08h às 16h

* USF Pituaçu – 08h às 16h

* USF Parque de Pituaçu – 08h às 16h

Distrito Sanitário Brotas

* UBS Mário Andréa – 08h às 15h

* UBS Major Cosme de Farias – 08h às 15h

* UBS Manoel Vitorino – 08h às 15h

* USF Santa Luzia – 08h às 15h

* USF Candeal – 08h às 15h

* USF Vale do Matatu – 08h às 15h

Distrito Sanitário Cabula

* UBS Engomadeira – 08h às 14h

* USF Barreiras – 08h às 16h

* USF Sussuarana Raimundo Agripino – 08h às 16h

* USF Pernambueizinho – 08h às 16h

* USF São Gonçalo – 08h às 16h

* USF Calabetão – 08h às 16h

* UBS Rodrigo Argolo – 08h às 16h

Distrito Sanitário Centro Histórico

* UBS Ramiro de Azevedo – 08h às 16h

* UBS Dr. Péricles Esteves Cardoso (Barbalho) – 08h às 16h

* USF Dona Iraci Isabel da Silva (Gamboa) – 08h às 16h

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