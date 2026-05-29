Salvador recebe mutirão neste sábado (30) para vacinação contra gripe em 90 postos de saúde

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Maysa Polcri
Publicado em 29 de maio de 2026 às 17:17
A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disponibilizará toda a sua estrutura de vacinação neste sábado (30), numa mobilização para ampliar o acesso à vacina contra a gripe. Mais de 90 postos de saúde estarão abertos em Salvador, das 8h às 16h, em diferentes regiões da cidade.
Segundo a pasta, a mobilização acontece no período de maior circulação de vírus respiratórios em todo o Brasil, cenário que tem aumentado os atendimentos por síndromes gripais e reforçado a importância da vacinação, especialmente entre crianças, idosos e gestantes. A vacina contra a influenza é a principal forma de prevenção contra casos graves da doença, internações e óbitos.
A campanha de vacinação contra a gripe em Salvador começou em 25 de março. A capital possui 610.089 pessoas nos grupos prioritários da campanha. Até o momento, 203.609 foram imunizadas, o que corresponde a 32,99% de cobertura vacinal. O percentual é semelhante ao registrado no estado da Bahia (32,97%). No total, considerando todos os públicos aptos, já foram aplicadas 272.336 doses da vacina contra influenza no município.
Entre os grupos prioritários, a vacinação de crianças de seis meses a menores de seis anos alcançou 23,5% de cobertura, o equivalente a cerca de 32 mil imunizados de um público de 135.275 crianças. Entre as gestantes, a cobertura está em 43,7%, com aproximadamente 7.700 vacinadas. Já entre os idosos acima de 60 anos, o índice se aproxima de 36%.
O secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves, reforçou o convite à população e destacou o esforço da rede municipal para facilitar o acesso à imunização. “A Prefeitura segue mobilizada e disponibilizando toda a estrutura necessária para garantir acesso fácil e seguro à vacina. Estamos abrindo postos também aos sábados, levando vacinação para diferentes espaços da cidade e ampliando estratégias para alcançar as pessoas. Nosso convite é para que pais, mães, gestantes e idosos procurem uma unidade de saúde e garantam essa proteção”, afirmou.
A SMS reforça que Salvador conta atualmente com 160 salas de vacina funcionando de segunda a sexta-feira em toda a rede municipal. Além disso, o Centro de Vacinação do Salvador Shopping funciona de domingo a domingo, em horário comercial, para pessoas com idade igual ou superior a 12 anos.
Distrito Sanitário Itapagipe
* USF Joanes Leste – 08h às 15h
* USF Areal – 08h às 16h
* USF São José de Baixo – 08h às 15h
* UBS Ministro Alkimin – 08h às 16h
* UBS Virgílio de Carvalho – 08h às 16h
Distrito Sanitário Itapuã
* USF Ceasa I e II – 08h às 16h
* UBS Dr. Orlando Imbassahy – 08h às 16h
* UBS Prof. José Mariane – 08h às 16h
* UBS São Cristóvão – 08h às 16h
* USF Alto do Coqueirinho – 08h às 16h
* USF Aristides P. Maltez – 08h às 16h
* USF Coração de Maria – 08h às 14h
* USF Itapuã – 08h às 16h
* USF Jardim Campo Verde – 08h às 14h
* USF Jardim das Margaridas – 08h às 16h
* USF KM 17 – 08h às 14h
* USF Mussurunga I – 08h às 16h
* USF Nova Esperança – 08h às 16h
* USF Parque São Cristóvão – 08h às 16h
* USF Prof. Eduardo Mamede – 08h às 16h
* USF São Cristóvão – 08h às 16h
* USF Vila Verde – 08h às 16h
Distrito Sanitário Cajazeiras
* UBS Nelson P. Dourado – 08h às 16h
* USF Cajazeiras IV – 08h às 16h
* USF Cajazeiras V – 08h às 16h
* USF Jardim das Mangabeiras – 08h às 16h
* USF Cajazeiras X – 08h às 16h
* USF Cajazeiras XI – 08h às 16h
* USF Yolanda Pires – 08h às 16h
* USF Boca da Mata – 08h às 16h
* USF Jaguaripe – 08h às 16h
* USF Palestina – 08h às 16h
Distrito Sanitário Liberdade
* UBS São Judas Tadeu – 08h às 12h
* UBS Professor Bezerra Lopes – 08h às 16h
* USF Santa Mônica – 08h às 16h
* USF San Martin III – 08h às 16h
* USF IAPI – 08h às 16h
Distrito Sanitário Pau da Lima
* UBS Castelo Branco – 08h às 16h
* UBS Dra. Cecy Andrade – 08h às 13h
* UBS Pires da Veiga – 08h às 16h
* USF Canabrava – 08h às 13h
* USF Vale do Cambonas – 08h às 16h
* USF João Roma Filho – 08h às 16h
* USF São Marcos II – 08h às 13h
* USF Nova Brasília – 08h às 16h
* USF Gal Costa – 08h às 12h
Distrito Sanitário São Caetano
* UBS Frei Benjamin – 08h às 16h
* UBS Marechal Rondon – 08h às 16h
* USF Alto do Cabrito – 08h às 16h
* USF Boa Vista do São Caetano – 08h às 16h
* USF Capelinha de São Caetano – 08h às 16h
* USF Pirajá – 08h às 16h
* USF San Martin II – 08h às 16h
Distrito Sanitário Subúrbio Ferroviário
* UBS Periperi – 08h às 16h
* USF Alto do Cruzeiro – 08h às 16h
* USF Bate Coração – 08h às 16h
* USF Colinas de Periperi – 08h às 16h
* USF Itacaranha – 08h às 16h
* USF Fazenda Coutos I – 08h às 16h
* USF Fazenda Coutos III – 08h às 16h
* USF Nova Constituinte – 08h às 16h
* USF Plataforma – 08h às 16h
* USF São Tomé de Paripe – 08h às 16h
* USF Teotônio Vilela II – 08h às 16h
* USF Tubarão – 08h às 16h
* USF Beira Mangue – 08h às 16h
* USF Alto da Terezinha – 08h às 16h
* USF Ilha Amarela – 08h às 16h
* USF São João do Cabrito – 08h às 16h
Distrito Sanitário Barra/Rio Vermelho
* USF Federação – 08h às 16h
* USF Lealdina Barros – 08h às 16h
* USF Menino Joel – 08h às 16h
* USF Alto das Pombas – 08h às 16h
* USF Sabino Silva – 08h às 16h
Distrito Sanitário Boca do Rio
* UBS Dr. César de Araújo – 08h às 16h
* USF Curralinho – 08h às 16h
* USF Imbuí – 08h às 16h
* USF Pituaçu – 08h às 16h
* USF Parque de Pituaçu – 08h às 16h
Distrito Sanitário Brotas
* UBS Mário Andréa – 08h às 15h
* UBS Major Cosme de Farias – 08h às 15h
* UBS Manoel Vitorino – 08h às 15h
* USF Santa Luzia – 08h às 15h
* USF Candeal – 08h às 15h
* USF Vale do Matatu – 08h às 15h
Distrito Sanitário Cabula
* UBS Engomadeira – 08h às 14h
* USF Barreiras – 08h às 16h
* USF Sussuarana Raimundo Agripino – 08h às 16h
* USF Pernambueizinho – 08h às 16h
* USF São Gonçalo – 08h às 16h
* USF Calabetão – 08h às 16h
* UBS Rodrigo Argolo – 08h às 16h
Distrito Sanitário Centro Histórico
* UBS Ramiro de Azevedo – 08h às 16h
* UBS Dr. Péricles Esteves Cardoso (Barbalho) – 08h às 16h
* USF Dona Iraci Isabel da Silva (Gamboa) – 08h às 16h