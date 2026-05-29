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Rodoviário entra em surto e sobe no teto de ônibus em Salvador

Situação ocorreu por volta das 17h, na Avenida Edgard Santos, em Narandiba

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de maio de 2026 às 19:06

Situação ocorreu no bairro de Narandiba
Situação ocorreu no bairro de Narandiba Crédito: Reprodução

Um motorista da empresa OT-Trans, responsável pelo transporte coletivo de Salvador, subiu no teto de um ônibus na região do bairro de Narandiba, no fim da tarde desta sexta-feira (29). A situação ocorreu por volta das 17h, na Avenida Edgard Santos, e provocou lentidão no trânsito da região.

Segundo informações do Sindicato dos Rodoviários, o homem entrou em surto e parou o veículo nas proximidades do Hotel Bora Bora, sobre o meio-fio, antes de subir no teto do ônibus.

Rodoviário entra em surto e sobe em cima de ônibus em Salvador

Rodoviário entra em surto e sobe em cima de ônibus em Salvador por Reprodução
Rodoviário entra em surto e sobe em cima de ônibus em Salvador por Reprodução
Rodoviário entra em surto e sobe em cima de ônibus em Salvador por Reprodução
Situação ocorreu no bairro de Narandiba por Reprodução
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Rodoviário entra em surto e sobe em cima de ônibus em Salvador por Reprodução

Enquanto estava sobre o veículo, ele teria feito reclamações relacionadas às cartas horárias e às escalas de trabalho enfrentadas pelos rodoviários. Em imagens enviadas ao CORREIO, o homem aparece em cima do ônibus, com uma mochila e segurando uma bandeira do Brasil. 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar foram acionados para prestar apoio na ocorrência.

"A direção do Sindicato está no local, acompanhando de perto a situação e prestando todo o apoio ao colega", informou a entidade.

O CORREIO entrou em contato com a Polícia Militar para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno.

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