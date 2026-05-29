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‘Facções estão no Corredor da Vitória, Pituba e Itaigara', diz pesquisador que critica associação das periferias ao crime organizado

Coordenador do IDEAS - Assessoria Popular afirma que classificação de PCC e CV como organizações terroristas pelos EUA não enfrenta a crise da violência na Bahia

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 29 de maio de 2026 às 19:56

Corredor da Vitória
Corredor da Vitória Crédito: Divulgação

A decisão dos Estados Unidos de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas estrangeiras reacendeu o debate sobre a violência urbana no Brasil e os impactos da guerra às drogas nas periferias. Na Bahia, estado marcado pela expansão das facções e pelo avanço da letalidade policial nos últimos anos, o tema também levanta discussões sobre como o crime organizado se espalhou para além das comunidades periféricas.

Coordenador do do IDEAS - Assessoria Popular, organização da sociedade civil que oferece assistência jurídica para comunidades, Wagner Moreira afirma que a presença das organizações criminosas não se restringe aos territórios historicamente associados à violência. “As facções estão presentes no Corredor da Vitória, na Pituba e no Itaigara”, diz o pesquisador, ao criticar a associação automática entre periferia e crime organizado.

facções transformam cidades pequenas da Bahia em territórios de guerra

Operação Sinergia integra PC e PM contra integrantes de facções na capital baiana por Alberto Maraux
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Facções do Tororó por Marina Silva/CORREIO
Facções do Tororó por Marina Silva/CORREIO
Facções do Tororó por Marina Silva/CORREIO
Facções do Tororó por Marina Silva/CORREIO
Facções do Tororó por Marina Silva/CORREIO
Facções do Tororó por Marina Silva/CORREIO
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Moradores vivem madrugada de terror com tiroteio entre facções por Reprodução/Instagram
Cinco suspeitos foram mortos em Ibirapitanga e uma disputa entre facções ocorreu em Itaporanga por Reprodução
SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
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Polícia desmonta sistema de vigilância de facções em bairro de Salvador por Divulgação
Presídio Salvador: celulares, armas brancas e anotações suspeitas são encontradas em celas de líderes de facções por Divulgação/Seap
Unidades Especializadas da PM, entre elas as popularmente apelidadas de 'Caatingas', ampliarão, por tempo indeterminado, a repressão qualificada contra facções por Tony Silva / Seap
Facções levam o terror ao Litoral Norte por Marina Silva/CORREIO
Cápsula de bala após confronto entre facções por Arisson Marinho/CORREIO
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Cartuchos de balas espalhados nas ruas após confronto de facções rivais por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Operação Pix Seguro por Polícia Civil
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Operação Pix Seguro por Polícia Civil
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Operação Pix Seguro por Polícia Civil
Operação Caminhos Seguros prende investigados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes na Bahia por Divulgação
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Operação combate exploração infantil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina por Divulgação/ Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina por Divulgação/ Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina por Divulgação/ Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina por Divulgação/ Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina por Divulgação/ Ascom-PCBA
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Operação Sacramento contra traficantes em Santo Amaro por Divulgação
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Operação realizada no sul da Bahai contra o tráfico de drogas por Divulgação
Operação mira facção com base em Canavieiras por Polícia
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Megaoperação tem 66 presos na Bahia e alvos internacionais por Polícia Federal
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Operação contra tráfico de drogas na Bahia e em Pernambuco por Divulgação
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Sancho Loko foi preso em operação por Reprodução
Operação Chave Mestra por Polícia Civil
Operação Chave Mestra por Polícia Civil
Operação Chave Mestra por Polícia Civil
Operação Chave Mestra por Polícia Civil
Operação Proteção do Território por Polícia Federal
Operação Banda Suja por SSP
Operação prendeu casal por Reprodução
Operação prendeu casal por Reprodução
Operação prendeu casal por Reprodução
Caderno do tráfico foi localizado em novas buscas por Polícia Civil
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Caderno do tráfico foi localizado em novas buscas por Polícia Civil
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Caderno do tráfico foi localizado em novas buscas por Polícia Civil
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Investigado por triplo homicídio em Ilhéus é preso em flagrante por tráfico de drogas por Divulgação/ Ascom-PCBA
Líder do tráfico no Inferninho é morto em troca de tiros com a polícia por Divulgação/ssp
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Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
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MPBA e Polícia Federal deflagram operação contra homem que vendeu fuzil a organização criminosa por Divulgação MP-BA
Seap realiza operação contra integrantes de organização criminosa por Divulgação / Seap
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2024/12/pf-mira-organizacao-criminosa-que-movimentou-r-4-bilhoes-em-ouro-ilegal por Divulgação/PF
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Polícia Civil prende três integrantes de organização criminosa em Serrinha por Divulgação / Ascom PC
Um homem procurado por tráfico de entorpecentes e organização criminosa foi localizado pelo Sistema de Reconhecimento Facial da SSP por Vitor Barreto/PC
Seap realiza mais de 800 apreensões durante Operação Aláfia na Bahia por Tony Silva/ Nucom-Seap
Seap realiza mais de 800 apreensões durante Operação Aláfia na Bahia por Tony Silva/ Nucom-Seap
Seap deflagra operação nacional em Paulo Afonso por Tony Silva- Nucom/Seap
Seap deflagra operação nacional em Paulo Afonso por Tony Silva- Nucom/Seap
Arquivo/Seap por Celulares e drogas foram apreendidos, na última segunda (21), no Complexo Mata Escura
Operação é realizada em presídio na Bahia por Divulgação
A ação da polícia foi realizada em presídio por Hildazio Santana/Divulgação
Presídio Salvador: celulares, armas brancas e anotações suspeitas são encontradas em celas de líderes de facções por Divulgação/Seap
Revista em presídios de Salvador e Lauro de Freitas por Divulgação Seap
Intervenção no presídio por Seap
Policia apreende drogas e celulares em présidio de Paulo Afonso por divulgação
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Operação Sinergia integra PC e PM contra integrantes de facções na capital baiana por Alberto Maraux

Em entrevista ao CORREIO, Moreira avalia que a medida adotada pelos Estados Unidos tem mais relação com soberania nacional e disputa política internacional do que com soluções concretas para os territórios mais afetados pela violência. Segundo ele, comunidades negras e periféricas convivem há anos com a presença do crime organizado, disputas armadas e ausência histórica do Estado, mas enquadrar facções como grupos terroristas não responde à complexidade da crise enfrentada na Bahia.

CORREIO: A Bahia pode ser considerado um território dominado pela guerra às drogas?

Wagner Moreira: A Bahia é um território complexo que vem sendo fortemente marcado pela guerra às drogas, sim. E essa guerra acontece em dois contextos: tanto nos embates entre facções, pelas disputas de território e de rotas, quanto nas disputas entre o Estado, especialmente as polícias, e o universo faccionado.

Esse cenário preocupa porque legitima uma lógica permanente de guerra, mas com pouca capacidade de resposta efetiva do Estado para reverter a ocupação territorial. Há operações, apreensões de armas, prisões e pequenas quantidades de drogas retiradas de circulação, mas isso não altera a dinâmica estrutural da violência. Também faltam políticas públicas capazes de transformar esses territórios.

A Bahia tem sido fortemente impactada pela guerra às drogas e aparece, inclusive, entre os estados com maiores índices de letalidade policial nos últimos anos.

Como PCC e Comando Vermelho atuam hoje nas comunidades baianas?

É importante entender o processo de nacionalização das facções brasileiras. PCC e Comando Vermelho operam, sobretudo, como grandes distribuidoras de armas, munições e drogas no atacado, criando relações locais que nem sempre reproduzem exatamente os modelos do Rio de Janeiro ou de São Paulo.

E ajudaram a consolidar essa expansão conjuntos habitacionais periféricos sem estrutura pública, presídios de segurança máxima e transferências de lideranças criminosas entre estados.

A atuação desses grupos nos territórios baianos ocorre por associação e adaptação às características locais.

Setores ligados à polícia abriram espaço para a entrada dessas organizações. Como exemplo, a expansão do Comando Vermelho na região da Gamboa, em Salvador, associado ao contexto da chacina da Gamboa.

Ela foi precedida de uma atuação da milícia, que abriu espaço e forçou esse processo de nacionalização.

Como a presença das facções impacta a rotina das comunidades?

O impacto varia de território para território, mas afeta diretamente o cotidiano das populações periféricas. Há casos de cobrança de “taxas de segurança” a comerciantes, restrições à circulação e alterações no funcionamento do transporte público, do comércio e das escolas.

Algumas localidades convivem com confrontos constantes entre facções e polícia, enquanto outras operam sob uma lógica de evitar enfrentamentos armados. Essas diferenças dependem da organização territorial, do tamanho das comunidades, do número de acessos e da presença — ou ausência — do Estado.

Reconhecer o impacto das facções sobre os territórios não significa classificá-las automaticamente como organizações terroristas com objetivos políticos de desestabilização do Estado.

Quais regiões da Bahia concentram maior presença das facções?

Alguns bairros e comunidades ganharam maior visibilidade pública por causa da cobertura midiática da violência, especialmente em áreas como o Complexo do Nordeste de Amaralina, Gamboa de Baixo, Bosque das Bromélias e São Cristóvão, em Salvador.

Mas o crime organizado está espalhado por diferentes regiões da cidade, inclusive em áreas nobres, mas a exposição midiática costuma se concentrar em territórios periféricos e negros. Então existe presença organizada no Corredor da Vitória, na Pituba, no Itaigara. A violência também está ligada a mecanismos econômicos mais amplos, como lavagem de dinheiro e infiltração em setores empresariais.

O que a classificação do PCC e do CV como organizações terroristas representa para as comunidades negras e periféricas?

A decisão do governo norte-americano não deve alterar diretamente a realidade cotidiana das comunidades, mas pode aprofundar disputas políticas e afetar a soberania brasileira.

O Brasil já possui legislações específicas para enfrentar o crime organizado e mecanismos voltados ao combate da lavagem de dinheiro e do financiamento dessas organizações.

Há o risco de reforço do estigma sobre jovens negros e moradores de periferias - já que o próprio Estado frequentemente associa pessoas oriundas desses territórios ao faccionamento, independentemente de participação efetiva em organizações criminosas.

O faccionamento vem sendo ampliado a partir dessa dicotomia nacional, mas também pela forma como o Estado olha para esses setores.

Classificar PCC e CV como organizações terroristas não ajuda a resolver a crise da violência urbana e pode ampliar pressões externas sobre o Brasil sem trazer benefícios concretos para as populações afetadas.

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