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'Que fique muito à vontade', diz prefeito de São Paulo sobre possível interferência dos EUA por terrorismo

Ricardo Nunes criticou reação do governo Lula após facções serem classificadas como organizações terroristas pelos Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 29 de maio de 2026 às 17:32

Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB)
Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) Crédito: Prefeitura de SP

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta sexta-feira (29) que não vê problemas em uma eventual atuação dos Estados Unidos contra o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) no Brasil, após o governo norte-americano classificar oficialmente as duas facções como organizações terroristas.

“Se for para interferir, para levar integrantes do PCC e do Comando Vermelho para a cadeia, que fique muito à vontade”, declarou o prefeito durante coletiva após almoço empresarial promovido pelo Grupo Lide, na capital paulista. As informações são do Estadão Conteúdo.

facções transformam cidades pequenas da Bahia em territórios de guerra

Operação Sinergia integra PC e PM contra integrantes de facções na capital baiana por Alberto Maraux
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Facções do Tororó por Marina Silva/CORREIO
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Cinco suspeitos foram mortos em Ibirapitanga e uma disputa entre facções ocorreu em Itaporanga por Reprodução
SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
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Operação Pix Seguro por Polícia Civil
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Operação Caminhos Seguros prende investigados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes na Bahia por Divulgação
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Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina por Divulgação/ Ascom-PCBA
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Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina por Divulgação/ Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina por Divulgação/ Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina por Divulgação/ Ascom-PCBA
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Operação Sacramento contra traficantes em Santo Amaro por Divulgação
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Operação realizada no sul da Bahai contra o tráfico de drogas por Divulgação
Operação mira facção com base em Canavieiras por Polícia
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Megaoperação tem 66 presos na Bahia e alvos internacionais por Polícia Federal
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Operação contra tráfico de drogas na Bahia e em Pernambuco por Divulgação
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Sancho Loko foi preso em operação por Reprodução
Operação Chave Mestra por Polícia Civil
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Operação Chave Mestra por Polícia Civil
Operação Chave Mestra por Polícia Civil
Operação Proteção do Território por Polícia Federal
Operação Banda Suja por SSP
Operação prendeu casal por Reprodução
Operação prendeu casal por Reprodução
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Caderno do tráfico foi localizado em novas buscas por Polícia Civil
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Investigado por triplo homicídio em Ilhéus é preso em flagrante por tráfico de drogas por Divulgação/ Ascom-PCBA
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Três homens são presos na Engomadeira por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito por Divulgação/ PC-BA
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
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MPBA e Polícia Federal deflagram operação contra homem que vendeu fuzil a organização criminosa por Divulgação MP-BA
Seap realiza operação contra integrantes de organização criminosa por Divulgação / Seap
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2024/12/pf-mira-organizacao-criminosa-que-movimentou-r-4-bilhoes-em-ouro-ilegal por Divulgação/PF
PF mira organização criminosa transnacional por lavagem de dinheiro por Divulgação/PF
Polícia Civil prende três integrantes de organização criminosa em Serrinha por Divulgação / Ascom PC
Um homem procurado por tráfico de entorpecentes e organização criminosa foi localizado pelo Sistema de Reconhecimento Facial da SSP por Vitor Barreto/PC
Seap realiza mais de 800 apreensões durante Operação Aláfia na Bahia por Tony Silva/ Nucom-Seap
Seap realiza mais de 800 apreensões durante Operação Aláfia na Bahia por Tony Silva/ Nucom-Seap
Seap deflagra operação nacional em Paulo Afonso por Tony Silva- Nucom/Seap
Seap deflagra operação nacional em Paulo Afonso por Tony Silva- Nucom/Seap
Arquivo/Seap por Celulares e drogas foram apreendidos, na última segunda (21), no Complexo Mata Escura
Operação é realizada em presídio na Bahia por Divulgação
A ação da polícia foi realizada em presídio por Hildazio Santana/Divulgação
Presídio Salvador: celulares, armas brancas e anotações suspeitas são encontradas em celas de líderes de facções por Divulgação/Seap
Revista em presídios de Salvador e Lauro de Freitas por Divulgação Seap
Intervenção no presídio por Seap
Policia apreende drogas e celulares em présidio de Paulo Afonso por divulgação
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Operação Sinergia integra PC e PM contra integrantes de facções na capital baiana por Alberto Maraux

O evento reuniu ainda o ex-presidente Michel Temer (MDB), o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, e o vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (MDB).

Na quinta-feira (28), a Secretaria de Estado dos Estados Unidos anunciou a inclusão do PCC e do CV na lista de organizações terroristas globais. A partir de 5 de junho, as facções também passarão a integrar uma segunda relação oficial de organizações terroristas estrangeiras.

A medida foi tomada sem articulação prévia com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e contou com apoio público do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato da oposição ao Palácio do Planalto. Aliado político de Nunes, Flávio comemorou a decisão, assim como o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos), que se manifestou favoravelmente nas redes sociais.

Durante a entrevista, Ricardo Nunes também criticou a reação do governo federal ao caso. “Lamento que o governo federal, ao invés de fazer uma atuação firme com relação a esse tema, tente minimizar colocando na cabeça das pessoas algo totalmente incompreensível sobre soberania”, afirmou.

Em nota oficial, o Palácio do Planalto rebateu a classificação das facções como grupos terroristas, defendeu a soberania nacional e classificou como “deplorável” o pedido feito pela família Bolsonaro ao governo do presidente Donald Trump.

“A soberania nacional é inegociável. O Brasil rejeita qualquer forma de interferência externa em seus assuntos internos”, afirmou o governo federal no comunicado.

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