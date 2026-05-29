FACÇÕES 'TERRORISTAS'

'Que fique muito à vontade', diz prefeito de São Paulo sobre possível interferência dos EUA por terrorismo

Ricardo Nunes criticou reação do governo Lula após facções serem classificadas como organizações terroristas pelos Estados Unidos

Mariana Rios

Publicado em 29 de maio de 2026 às 17:32

Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) Crédito: Prefeitura de SP

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta sexta-feira (29) que não vê problemas em uma eventual atuação dos Estados Unidos contra o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) no Brasil, após o governo norte-americano classificar oficialmente as duas facções como organizações terroristas.

“Se for para interferir, para levar integrantes do PCC e do Comando Vermelho para a cadeia, que fique muito à vontade”, declarou o prefeito durante coletiva após almoço empresarial promovido pelo Grupo Lide, na capital paulista. As informações são do Estadão Conteúdo.

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O evento reuniu ainda o ex-presidente Michel Temer (MDB), o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, e o vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (MDB).

Na quinta-feira (28), a Secretaria de Estado dos Estados Unidos anunciou a inclusão do PCC e do CV na lista de organizações terroristas globais. A partir de 5 de junho, as facções também passarão a integrar uma segunda relação oficial de organizações terroristas estrangeiras.

A medida foi tomada sem articulação prévia com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e contou com apoio público do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato da oposição ao Palácio do Planalto. Aliado político de Nunes, Flávio comemorou a decisão, assim como o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos), que se manifestou favoravelmente nas redes sociais.

Durante a entrevista, Ricardo Nunes também criticou a reação do governo federal ao caso. “Lamento que o governo federal, ao invés de fazer uma atuação firme com relação a esse tema, tente minimizar colocando na cabeça das pessoas algo totalmente incompreensível sobre soberania”, afirmou.

Em nota oficial, o Palácio do Planalto rebateu a classificação das facções como grupos terroristas, defendeu a soberania nacional e classificou como “deplorável” o pedido feito pela família Bolsonaro ao governo do presidente Donald Trump.