SUL DO ESTADO

Preso suspeito de ordenar ataque contra empresária que terminou com executor morto

Crime ocorreu em 2 de janeiro deste ano, em Porto Seguro

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de maio de 2026 às 20:24

Empresária foi esfaqueada no centro de Porto Seguro Crédito: Reprodução/ Radar News

Um homem de 53 anos foi preso no Distrito Federal, na tarde desta sexta-feira (29), suspeito de ser o mandante de uma tentativa de homicídio contra uma empresária no centro de Porto Seguro, no sul da Bahia. O crime ocorreu em 2 de janeiro deste ano, e o executor morreu no mesmo dia após se ferir acidentalmente com a própria arma do crime.



De acordo com as investigações da Polícia Civil da Bahia, o autor da tentativa de homicídio foi identificado como Bruno Silva Gomes, de 52 anos. Natural de Brasília, ele teria viajado para Porto Seguro exclusivamente para cometer o crime.

Porto Seguro 1 de 17

As apurações indicam que Bruno permaneceu na cidade por alguns dias antes do atentado, acompanhado do homem apontado como mandante, cuja identidade não foi divulgada.

No dia do crime, a vítima foi surpreendida dentro do próprio estabelecimento comercial, onde sofreu diversos golpes de faca desferidos pelo agressor. Apesar da gravidade dos ferimentos, ela sobreviveu ao ataque.

Após a tentativa de homicídio, Bruno se feriu acidentalmente na região femoral com a própria faca durante a fuga. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Luís Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no mesmo dia.

Segundo a Polícia Civil, há elementos que apontam a participação do suspeito preso nesta sexta-feira como mandante do crime, além de indicá-lo como responsável pelo suporte logístico e financeiro e pela articulação da ação criminosa.

O homem foi localizado no Distrito Federal e conduzido a uma unidade policial, onde teve cumprido um mandado de prisão preventiva. Ele permanece custodiado à disposição da Justiça.