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Preso suspeito de ordenar ataque contra empresária que terminou com executor morto

Crime ocorreu em 2 de janeiro deste ano, em Porto Seguro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de maio de 2026 às 20:24

Empresária foi esfaqueada no centro de Porto Seguro
Empresária foi esfaqueada no centro de Porto Seguro Crédito: Reprodução/ Radar News

Um homem de 53 anos foi preso no Distrito Federal, na tarde desta sexta-feira (29), suspeito de ser o mandante de uma tentativa de homicídio contra uma empresária no centro de Porto Seguro, no sul da Bahia. O crime ocorreu em 2 de janeiro deste ano, e o executor morreu no mesmo dia após se ferir acidentalmente com a própria arma do crime.

De acordo com as investigações da Polícia Civil da Bahia, o autor da tentativa de homicídio foi identificado como Bruno Silva Gomes, de 52 anos. Natural de Brasília, ele teria viajado para Porto Seguro exclusivamente para cometer o crime.

Porto Seguro

Porto Seguro por Divulgação
Porto Seguro reúne belezas naturais e é rica em história por Imagem: Joa Souza | Shutterstock
Praia de Porto Seguro por Divulgação
Porto Seguro durante temporada de verão por Divulgação
Em Porto Seguro está a ‘Costa do Descobrimento’ ) por
Porto Seguro tem rica biodiversidade de recifes por
Porto Seguro recebe turistas de todo o Brasil por Divulgação/Prefeitura
Porto Seguro por Secom/Porto Seguro
Porto Seguro por Secom/Porto Seguro
Caraíva, paraíso natural em Porto Seguro, na Bahia por Divulgação
Trancoso, em Porto Seguro, é um dos destinos mais procurados no período por Reprodução/Airbnb
Trancoso é perfeito para quem busca opções tranquilas  por
Trancoso por Divulgação
Caraíva, distrito de Porto Seguro, no sul da Bahia por Shutterstock
Rua do Mucugê — Arraial d’Ajuda (BA) por Reprodução
Rua do Mucugê — Arraial d’Ajuda (BA) por Reprodução
Arraial d'Ajuda por Divulgação
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Porto Seguro por Divulgação

As apurações indicam que Bruno permaneceu na cidade por alguns dias antes do atentado, acompanhado do homem apontado como mandante, cuja identidade não foi divulgada.

No dia do crime, a vítima foi surpreendida dentro do próprio estabelecimento comercial, onde sofreu diversos golpes de faca desferidos pelo agressor. Apesar da gravidade dos ferimentos, ela sobreviveu ao ataque.

Após a tentativa de homicídio, Bruno se feriu acidentalmente na região femoral com a própria faca durante a fuga. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Luís Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no mesmo dia.

Segundo a Polícia Civil, há elementos que apontam a participação do suspeito preso nesta sexta-feira como mandante do crime, além de indicá-lo como responsável pelo suporte logístico e financeiro e pela articulação da ação criminosa.

O homem foi localizado no Distrito Federal e conduzido a uma unidade policial, onde teve cumprido um mandado de prisão preventiva. Ele permanece custodiado à disposição da Justiça.

A prisão foi resultado de uma ação integrada entre a 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, da Polícia Civil da Bahia, e a 4ª Delegacia de Polícia do Guará, da Polícia Civil do Distrito Federal.

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