Preso suspeito de ordenar ataque contra empresária que terminou com executor morto

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Elaine Sanoli
Publicado em 29 de maio de 2026 às 20:24
Um homem de 53 anos foi preso no Distrito Federal, na tarde desta sexta-feira (29), suspeito de ser o mandante de uma tentativa de homicídio contra uma empresária no centro de Porto Seguro, no sul da Bahia. O crime ocorreu em 2 de janeiro deste ano, e o executor morreu no mesmo dia após se ferir acidentalmente com a própria arma do crime.
De acordo com as investigações da Polícia Civil da Bahia, o autor da tentativa de homicídio foi identificado como Bruno Silva Gomes, de 52 anos. Natural de Brasília, ele teria viajado para Porto Seguro exclusivamente para cometer o crime.
Porto Seguro
As apurações indicam que Bruno permaneceu na cidade por alguns dias antes do atentado, acompanhado do homem apontado como mandante, cuja identidade não foi divulgada.
No dia do crime, a vítima foi surpreendida dentro do próprio estabelecimento comercial, onde sofreu diversos golpes de faca desferidos pelo agressor. Apesar da gravidade dos ferimentos, ela sobreviveu ao ataque.
Após a tentativa de homicídio, Bruno se feriu acidentalmente na região femoral com a própria faca durante a fuga. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Luís Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no mesmo dia.
Segundo a Polícia Civil, há elementos que apontam a participação do suspeito preso nesta sexta-feira como mandante do crime, além de indicá-lo como responsável pelo suporte logístico e financeiro e pela articulação da ação criminosa.
O homem foi localizado no Distrito Federal e conduzido a uma unidade policial, onde teve cumprido um mandado de prisão preventiva. Ele permanece custodiado à disposição da Justiça.
A prisão foi resultado de uma ação integrada entre a 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, da Polícia Civil da Bahia, e a 4ª Delegacia de Polícia do Guará, da Polícia Civil do Distrito Federal.