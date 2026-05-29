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Quase 300 mil beneficiários podem ter Bolsa Família bloqueado em Salvador; entenda

Prefeitura faz mutirão para acompanhamento obrigatório de saúde neste sábado (30)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de maio de 2026 às 21:19

Confira as mudanças no visual do aplicativo do Bolsa Família
Bolsa Família Crédito: AGENCIA BRASIL

Quase 300 mil beneficiários do Bolsa Família ainda não realizaram o acompanhamento obrigatório de saúde em Salvador e podem ter o benefício bloqueado. Para ampliar a cobertura e evitar prejuízos às famílias, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) promove neste sábado (30) um Dia D de atendimento em mais de 90 unidades de saúde da capital baiana.

A ação faz parte da campanha de acompanhamento das condicionalidades do programa referente ao primeiro semestre de 2026. Em Salvador, 469.010 pessoas precisam passar pelo procedimento entre janeiro e junho. Até o momento, apenas 171.897 beneficiários realizaram o acompanhamento, o que corresponde a 36,65% do público esperado. Isso significa que 297.113 pessoas ainda precisam realizar o acompanhamento de saúde.

Devem comparecer às unidades de saúde de Salvador crianças de até 7 anos, mulheres entre 14 e 44 anos e gestantes, grupos considerados prioritários pelo programa federal.

Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família

Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família por IA/GEMINI
Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família por Tomaz Silva/Agência Brasil
Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família por Marcello Casal Jr./Arquivo Agência Brasil
Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família por Divulgação/MDS
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Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família por IA/GEMINI

Durante o atendimento, serão oferecidos serviços como atualização da caderneta de vacinação, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, avaliação nutricional, pesagem e acompanhamento pré-natal para gestantes.

Para realizar o procedimento, é necessário apresentar o cartão do Bolsa Família, RG, CPF, Caderneta da Criança e Cartão da Gestante, quando aplicável.

Segundo a SMS, o acompanhamento é obrigatório e o não cumprimento das condicionalidades pode resultar no bloqueio do benefício.

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