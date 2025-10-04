Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Integrantes do PCC são sócios em mais de 250 postos de gasolina em quatro estados do país

Segundo as investigações, o PCC usa os postos de combustíveis para lavar dinheiro de outros crimes

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 08:24

Megaoperação desmonta esquema com combustíveis que envolve PCC e Faria Lima
Megaoperação desmonta esquema com combustíveis que envolve PCC e Faria LimaMegaoperação desmonta esquema com combustíveis que envolve PCC e Faria Lima Crédito: Receita Federal Receita Federal

Quinze investigados pela Justiça de São Paulo por suspeita de lavar dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC) são sócios de 251 postos de combustíveis em quatro estados do país, a maioria em São Paulo. A maioria dos postos (233) fica em São Paulo, principalmente na Grande SP e na Baixada Santista. Outros 15 estão em Goiás, 1 em Minas Gerais e 2 no Paraná.

Quase metade (127) dos postos de gasolina opera sem bandeira, enquanto os demais estão vinculados a Ipiranga (52), Rodoil (33), BR Petrobras (29) e Shell (12). Nenhuma dessas distribuidoras foi alvo direto da operação. Segundo as investigações, o PCC usa os postos de combustíveis para lavar dinheiro de outros crimes.

Os números foram identificados em um cruzamento feito pelo G1 entre dados da Operação Carbono Oculto e a lista de estabelecimentos ativos da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Para chegar ao número de 251 estabelecimentos, o G1 cruzou os nomes de alvos que tiveram mandados de prisão e busca autorizados pela Justiça na Operação Carbono Oculto com a base pública da Agência Nacional do Petróleo (ANP), responsável pelo registro de postos ativos.

As distribuidoras de combustíveis reforçaram que não compactuam com irregularidades. A Ipiranga disse que atua contra o mercado ilegal e pediu acesso ao inquérito. A Rodoil afirmou que já rescindiu contratos com postos sob suspeita. A Vibra (marca Petrobras) destacou auditorias rigorosas e informou ter desligado mais de 100 estabelecimentos em São Paulo nos últimos dois anos. Já a Raízen (Shell) declarou que apura os relatos e tomará as medidas cabíveis.

O Ministério Público de São Paulo não informou se todos os 251 postos estão sob investigação, alegando sigilo. A Receita Federal afirmou que mais de mil estabelecimentos chegaram a ser utilizados pelo esquema criminoso, mas não divulgou a lista.

Mais recentes

Imagem - Veja como funciona teste que identifica contaminação por metanol de forma rápida e barata

Veja como funciona teste que identifica contaminação por metanol de forma rápida e barata
Imagem - Morre Olympio Serra, um dos prinicipais etnólogos do Brasil

Morre Olympio Serra, um dos prinicipais etnólogos do Brasil
Imagem - Estudantes levam capivara morta em ônibus e dissecam animal com faca em faculdade

Estudantes levam capivara morta em ônibus e dissecam animal com faca em faculdade

MAIS LIDAS

Imagem - Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local
01

Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local

Imagem - Presença de Virgínia em mansão de Vini Jr preocupa o Real Madrid; clube afasta jogador do local
02

Presença de Virgínia em mansão de Vini Jr preocupa o Real Madrid; clube afasta jogador do local

Imagem - Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina
03

Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina

Imagem - Você sabe que é de classe média se esses 6 costumes são símbolo de status
04

Você sabe que é de classe média se esses 6 costumes são símbolo de status