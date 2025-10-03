Acesse sua conta
Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local

Caso foi registrado em Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 15:54

Carros idênticos são encontrados em cidades diferentes da Bahia
Carros idênticos são encontrados em cidades diferentes da Bahia Crédito: Divulgação

Um caso inusitado foi registrado em Feira de Santana, na Bahia. O cliente de um shopping teve a saída bloqueada pela catraca do estabelecimento por supostamente ter entrado duas vezes no estacionamento. Tratava-se, na verdade, de um carro clonado. As informações vieram à tona na quinta-feira (2), quando o veículo adulterado foi encontrado na cidade de Serrinha, a cerca de 70 quilômetros. 

O caso registrado no shopping center aconteceu no dia 11 de agosto. O proprietário de um dos carros modelo HB20 teve a passagem impedida pela cancela automática do estabelecimento sob a justificativa de "dupla entrada".

A administração do shopping informou que um outro carro idêntico e com a mesma placa entrou no estacionamento quando o dono do primeiro veículo estava parado no local. 

O carro idêntico havia deixado o shopping minutos antes. O caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Feira de Santana, que iniciou as investigações. 

Nesta semana, o veículo clonado foi encontrado em Serrinha. Ele não havia retornado para Feira de Santana desde que foi identificado no shopping da cidade.

"Ambos foram recolhidos para a sede da unidade e serão submetidos à perícia do Departamento de Polícia Técnica a fim de identificar qual é o veículo original e qual apresenta adulteração", diz a polícia, em nota. 

A clonagem de placas de veículos é considerada crime no Código Penal Brasileiro, no artigo 311, que trata da "falsificação de sinais identificadores de veículos". A pena estabelece a reclusão de três a seis anos e multa.

