ESTELIONATO

Homem compra aparelhos de academia com cartão clonado e acaba preso

Polícia Civil localizou a carga em um imóvel no município de Vitória da Conquista

A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, prendeu em flagrante, na noite dessa terça-feira (10), um homem de 32 anos, suspeito de estelionato e receptação. Ele é acusado de utilizar um cartão clonado para comprar sete equipamentos de academia, avaliados em R$ 32 mil, de uma empresa sediada em São José do Rio Preto, em São Paulo.>

A unidade policial recebeu informações sobre uma transação fraudulenta realizada com a empresa e passou a investigar o destino da mercadoria, entregue na cidade de Vitória da Conquista. Os policiais localizaram os equipamentos na garagem de um prédio no bairro Ibirapuera, onde o suspeito foi encontrado em um dos apartamentos.>

O acusado já possui antecedentes pelo mesmo crime e, de acordo com as investigações, integra um grupo criminoso, responsável por práticas semelhantes no município. Ele foi conduzido ao Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), onde confessou o crime e admitiu estar de posse do material.>