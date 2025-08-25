Acesse sua conta
Piloto de avião grava pouso noturno em Salvador e vídeo viraliza; assista

Gravadas diretamente da cabine, as imagens mostram a aproximação da aeronave enquanto as luzes da capital baiana criam um verdadeiro espetáculo visual

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 13:08

Pouso noturno em Salvador
Pouso noturno em Salvador Crédito: Reprodução

O piloto Rogério Mercaldi voltou a movimentar as redes sociais neste fim de semana ao publicar um vídeo impressionante de um pouso noturno no Aeroporto Internacional de Salvador. Gravadas diretamente da cabine, as imagens mostram a aproximação da aeronave enquanto as luzes da capital baiana criam um verdadeiro espetáculo visual.

Conhecido por compartilhar registros dos bastidores da aviação, Mercaldi tem conquistado milhares de seguidores com vídeos que revelam os detalhes técnicos e visuais de voos comerciais. Desta vez, o céu escuro contrastando com o brilho da cidade chamou a atenção do público, que reagiu com encantamento e bom humor.

“Se pra quem assiste é uma adrenalina, imagina a sensação do piloto. Show!”, comentou um seguidor. Outra internauta brincou: “Olhando seus vídeos, meu medo de voar diminui 0,001% ?”.

Na semana anterior, Mercaldi já havia feito sucesso ao mostrar um pouso diurno em Salvador, destacando a beleza do litoral e os bairros da cidade vistos de um ângulo privilegiado. Os vídeos reforçam o fascínio pelas paisagens baianas e o olhar admirado de quem chega à capital pelo alto.

Leia mais matérias no Alô Alô Bahia

