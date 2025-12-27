Acesse sua conta
Família do Espírito Santo está entre os 11 mortos em acidente em rodovia da Bahia

Batida entre dois carros provocou a morte de ocupantes dos veíuculos neste sábado (27)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 17:13

Carros ficaram destruídos na batida
Carros ficaram destruídos na batida Crédito: Divulgação/PRF

Três pessoas de uma mesma família, natural da cidade de Linhares, no Espírito Santo, estão entre os 11 mortos em um acidente registrado neste sábado (27), na BR-101. A batida entre dois veículos foi registrada no quilômetro 593 da rodovia federal, na altura de Mucuri, no sul da Bahia. 

As vítimas do carro modelo Chevrolet S10 foram identificadas como Augusto Salezza Netto, de 67 anos, Olivio Salezze Junior, 54, e Irene Beremond Salezze, 87. Os nomes foram confirmados pelo CORREIO. Até às 17 horas deste sábado (27), as demais vítimas não haviam sido identificadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). 

impacto da colisão frontal fez com que os veículos pegassem fogo e, os corpos, fossem carbonizados, o que dificulta a identificação das vítimas. A morte de uma menina identificada como Maria Alice, que não teve a idade revelada, foi confirmada no início da noite de sábado (27). 

A suspeita inicial é que tenha ocorrido uma ultrapassagem indevida, já que mesmo em sentido contrário, os dois veículos estão na mesma faixa da pista, estando a outra livre. O acidente aconteceu por volta das 8h50, e a pista só foi totalmente liberada às 13h40, após a realização da perícia no local. 

