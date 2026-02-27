Acesse sua conta
Sete linhas de ônibus de Salvador serão redistribuídas a partir deste domingo (1º)

Mudança acontece na operação entre as empresas, mas não vai afetar os trajetos dos ônibus

  Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 18:22

Mudança acontece na operação das empresas e não nos trajetos
Mudança acontece na operação das empresas e não nos trajetos

Sete linhas de ônibus serão redistribuídas entre as concessionárias Plataforma e Ottrans a partir do próximo domingo (1º), de acordo com informações da Secretaria Municipal De Mobilidade de Salvador (Semob). As linhas atendem os bairros de Mussurunga, Bosque das Bromélias, Pau Miúdo, Fazenda Grande do Retiro e Boca da Mata. Ainda segundo o órgão, a mudança faz parte de um ajuste operacional do sistema para otimizar a logística das empresas e manter o padrão de atendimento aos usuários.

Na prática, não haverá alteração na operação das linhas. Os veículos continuarão cumprindo os mesmos roteiros e horários já praticados. A medida reorganiza apenas a responsabilidade operacional entre as empresas.

As linhas 0313 – Faz. Gde. do Retiro x Barra, 0343 – Faz. Gde. do Retiro x Ribeira e 0420 – Lapa x Pau Miúdo passarão a ser operadas pela concessionária Ottrans. Já as linhas 1042 – Est. Mussurunga x Mussurunga 2 (setor L/J), 1048 – Est. Mussurunga x Mussurunga 2 (setor H/I), 1067 – Est. Mussurunga x Bosque das Bromélias e 1069 – Est. Mussurunga x Cassange/Boca da Mata passarão a ser operadas pela empresa Plataforma.

Incremento da frota

Para atender à nova operação, a concessionária Plataforma recebeu três ônibus novos nesta semana, que serão destinados à linha 1067 – Est. Mussurunga x Bosque das Bromélias. Os veículos são climatizados, acessíveis, seguindo o padrão da renovação de frota do sistema.

Os novos ônibus fazem parte da renovação de frota do transporte público. Para 2026, está prevista a chegada de mais 700 ônibus novos ao sistema, de forma gradual, a partir deste mês de março.

Salvador Ônibus Transporte Mudança

