16 SOCORRIDOS

Bombeiros foram feridos ao arrombar apartamento onde houve explosão em Salvador

Quatro militares precisaram de atendimento médico

Maysa Polcri

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 19:03

Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep Crédito: Reprodução/TV Bahia

Dos 16 feridos na explosão em um prédio localizado no Vale dos Rios, no bairro do Stiep, em Salvador, quatro são bombeiros militares. Eles tiveram ferimentos no momento em que entravam no apartamento para verificar o vazamento de gás no imóvel, que estava vazio. Foi nesse momento também que a explosão teve início, segundo relato de moradores.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores do prédio que desde o início da manhã desta sexta-feira (27) sentiam o cheiro de gás. Eles avisaram o proprietário do apartamento, Antônio Morais, que estava viajando. Em uma mensagem enviada no grupo de moradores do prédio, o dono autorizou que os vizinhos entrassem para verificar o apartamento, o que acabou sendo feito pelos militares.

Moradores relatam que a explosão aconteceu justamente no momento em que os bombeiros entraram no imóvel. Durante a tarde, o comandante do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, o coronel Aloisio Fernandes, confirmou que a explosão aconteceu na chegada dos militares.

"A nossa chegada foi muito rápida e havia uma concentração de gás muito grande no local. A explosão aconteceu com os nossos bombeiros atendendo a ocorrência, logo na entrada. Alguém acionou alguma fonte de calor e causou a explosão, com um deslocamento violento de massa de ar que atingiu as pessoas que estavam na edificação", detalhou.

Ao menos um dos bombeiros feridos recebeu alta durante a tarde. "A situação mais grave é de um militar que, aparentemente, teve uma fratura no braço esquerdo e está passando por exames", falou o comandante. A reportagem entrou em contato com a assessoria do Corpo de Bombeiros, que não informou o estado de saúde dos militares até esta publicação.

Rescaldo

Mais de sete horas após a explosão, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia permanecia atuando no rescaldo do prédio. Esta é uma etapa necessária para eliminar possíveis focos remanescentes e evitar reignição. Mais de 50 bombeiros militares e 17 viaturas da corporação atuaram na ocorrência, garantindo o combate às chamas, a evacuação da edificação e o atendimento às vítimas.



No local, quatro vítimas foram atendidas e liberadas. As outras 12 foram encaminhadas para unidades de saúde por ambulâncias do 12º Batalhão de Bombeiros Militar (12º BBM/Salvar) e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).