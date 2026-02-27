Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bombeiros foram feridos ao arrombar apartamento onde houve explosão em Salvador

Quatro militares precisaram de atendimento médico

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 19:03

Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep Crédito: Reprodução/TV Bahia

Dos 16 feridos na explosão em um prédio localizado no Vale dos Rios, no bairro do Stiep, em Salvador, quatro são bombeiros militares. Eles tiveram ferimentos no momento em que entravam no apartamento para verificar o vazamento de gás no imóvel, que estava vazio. Foi nesse momento também que a explosão teve início, segundo relato de moradores.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores do prédio que desde o início da manhã desta sexta-feira (27) sentiam o cheiro de gás. Eles avisaram o proprietário do apartamento, Antônio Morais, que estava viajando. Em uma mensagem enviada no grupo de moradores do prédio, o dono autorizou que os vizinhos entrassem para verificar o apartamento, o que acabou sendo feito pelos militares.

Explosão destrói parte de prédio

Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Parte de estrutura cedeu por Reprodução
Parte do prédio desabou por Reprodução/TV Aratu
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Prédio pegou fogo e desabou parcialmente por Reprodução
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio em prédio após explosão por Reprodução
Bombeiros seguem no local por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
1 de 13
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia

Moradores relatam que a explosão aconteceu justamente no momento em que os bombeiros entraram no imóvel. Durante a tarde, o comandante do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, o coronel Aloisio Fernandes, confirmou que a explosão aconteceu na chegada dos militares. 

"A nossa chegada foi muito rápida e havia uma concentração de gás muito grande no local. A explosão aconteceu com os nossos bombeiros atendendo a ocorrência, logo na entrada. Alguém acionou alguma fonte de calor e causou a explosão, com um deslocamento violento de massa de ar que atingiu as pessoas que estavam na edificação", detalhou. 

Leia mais

Imagem - Dono de apartamento que explodiu em Salvador afirma que não sentiu cheiro de gás quando saiu do imóvel

Dono de apartamento que explodiu em Salvador afirma que não sentiu cheiro de gás quando saiu do imóvel

Imagem - Moradora procura gato de 12 anos desaparecido após explosão em prédio: 'Me curou da depressão'

Moradora procura gato de 12 anos desaparecido após explosão em prédio: 'Me curou da depressão'

Imagem - Explosão em prédio de Salvador: 16 pessoas são socorridas no local

Explosão em prédio de Salvador: 16 pessoas são socorridas no local

Ao menos um dos bombeiros feridos recebeu alta durante a tarde. "A situação mais grave é de um militar que, aparentemente, teve uma fratura no braço esquerdo e está passando por exames", falou o comandante. A reportagem entrou em contato com a assessoria do Corpo de Bombeiros, que não informou o estado de saúde dos militares até esta publicação. 

Rescaldo

Mais de sete horas após a explosão, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia permanecia atuando no rescaldo do prédio. Esta é uma etapa necessária para eliminar possíveis focos remanescentes e evitar reignição. Mais de 50 bombeiros militares e 17 viaturas da corporação atuaram na ocorrência, garantindo o combate às chamas, a evacuação da edificação e o atendimento às vítimas.

No local, quatro vítimas foram atendidas e liberadas. As outras 12 foram encaminhadas para unidades de saúde por ambulâncias do 12º Batalhão de Bombeiros Militar (12º BBM/Salvar) e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Apenas após a fase de rescaldo os técnicos da Defesa Civil de Salvador (Codesal) entrarão no prédio para avaliar a estrutura do edifício. Ainda não se sabe se o prédio precisará ser demolido. Parte do imóvel desabou durante a explosão. Além do prédio atingido, o edifício vizinho também permanecia interditado na noite desta sexta-feira (27) devido ao risco de desabamento. 

Mais recentes

Imagem - Adolescente mata pai a machadadas enquanto dormia no interior da Bahia

Adolescente mata pai a machadadas enquanto dormia no interior da Bahia
Imagem - Cabo da PM é baleado em Pernambués durante operação

Cabo da PM é baleado em Pernambués durante operação
Imagem - Saiba o que fazer e como agir para escapar de incêndio em prédio

Saiba o que fazer e como agir para escapar de incêndio em prédio

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia inicia distribuição de vacina 100% brasileira contra a dengue; veja quem tem direito
01

Bahia inicia distribuição de vacina 100% brasileira contra a dengue; veja quem tem direito

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (27 de fevereiro): estabilidade nos estudos, ajustes financeiros e mais consciência nas decisões
02

Cor e número da sorte de hoje (27 de fevereiro): estabilidade nos estudos, ajustes financeiros e mais consciência nas decisões

Imagem - Doméstica de Salvador que trabalhava mais de 60 horas por semana será indenizada por falta de tempo para descansar e viver
03

Doméstica de Salvador que trabalhava mais de 60 horas por semana será indenizada por falta de tempo para descansar e viver

Imagem - Dono de apartamento que explodiu em Salvador afirma que não sentiu cheiro de gás quando saiu do imóvel
04

Dono de apartamento que explodiu em Salvador afirma que não sentiu cheiro de gás quando saiu do imóvel