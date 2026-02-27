SALVADOR

Cabo da PM é baleado em Pernambués durante operação

Militar foi atingido no joelho e um dos suspeitos morreu no confronto

Nauan Sacramento

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 20:18

Policiais militares apoiam equipes Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Um cabo do Batalhão Gêmeos, da Polícia Militar da Bahia (PMBA), foi baleado na manhã desta sexta-feira (27) durante uma ação no bairro de Pernambués, em Salvador. O confronto ocorreu na localidade conhecida como Rua das Flores, durante uma operação de rotina da unidade especializada.

O policial foi atingido na região do joelho durante a troca de tiros. Ele foi socorrido por colegas e encaminhado ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS). De acordo com as últimas atualizações médicas, o quadro de saúde do militar é considerado estável e ele não corre risco de morte.

Durante o tiroteio, um dos homens envolvidos no ataque às guarnições também foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado. A identidade do suspeito ainda não foi divulgada.