Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cabo da PM é baleado em Pernambués durante operação

Militar foi atingido no joelho e um dos suspeitos morreu no confronto

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 20:18

Mais de uma tonelada de cabos de alumínio é recuperada pela SSP em Salvador
Policiais militares apoiam equipes Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Um cabo do Batalhão Gêmeos, da Polícia Militar da Bahia (PMBA), foi baleado na manhã desta sexta-feira (27) durante uma ação no bairro de Pernambués, em Salvador. O confronto ocorreu na localidade conhecida como Rua das Flores, durante uma operação de rotina da unidade especializada.

O policial foi atingido na região do joelho durante a troca de tiros. Ele foi socorrido por colegas e encaminhado ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS). De acordo com as últimas atualizações médicas, o quadro de saúde do militar é considerado estável e ele não corre risco de morte.

Durante o tiroteio, um dos homens envolvidos no ataque às guarnições também foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado. A identidade do suspeito ainda não foi divulgada.

Unidades da Polícia Militar cercaram o perímetro da Rua das Flores e realizaram buscas intensas em áreas de mata e becos da localidade. O objetivo é localizar e prender outros integrantes do grupo armado que participaram do confronto com o Batalhão Gêmeos.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Polícia Civil identifica suspeito de importunação sexual na Graça

Concursado, policial volta para a Bahia após ter exigência negada na Polícia Civil do DF

Polícia Civil conclui inquérito sobre triplo homicídio de mulheres em Ilhéus

Homem finge ser policial civil para ameaçar comerciantes em cidade baiana

Comissão é formada para concurso da Polícia Civil da Bahia e edital fica mais próximo

Tags:

Morte Tiroteio Confronto Polícia Militar Baleado

Mais recentes

Imagem - Adolescente mata pai a machadadas enquanto dormia no interior da Bahia

Adolescente mata pai a machadadas enquanto dormia no interior da Bahia
Imagem - Saiba o que fazer e como agir para escapar de incêndio em prédio

Saiba o que fazer e como agir para escapar de incêndio em prédio
Imagem - Ex-presidente da Câmara de Vereadores de Conceição do Jacuípe morre aos 72 anos

Ex-presidente da Câmara de Vereadores de Conceição do Jacuípe morre aos 72 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia inicia distribuição de vacina 100% brasileira contra a dengue; veja quem tem direito
01

Bahia inicia distribuição de vacina 100% brasileira contra a dengue; veja quem tem direito

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (27 de fevereiro): estabilidade nos estudos, ajustes financeiros e mais consciência nas decisões
02

Cor e número da sorte de hoje (27 de fevereiro): estabilidade nos estudos, ajustes financeiros e mais consciência nas decisões

Imagem - Doméstica de Salvador que trabalhava mais de 60 horas por semana será indenizada por falta de tempo para descansar e viver
03

Doméstica de Salvador que trabalhava mais de 60 horas por semana será indenizada por falta de tempo para descansar e viver

Imagem - Dono de apartamento que explodiu em Salvador afirma que não sentiu cheiro de gás quando saiu do imóvel
04

Dono de apartamento que explodiu em Salvador afirma que não sentiu cheiro de gás quando saiu do imóvel