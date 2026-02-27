Cabo da PM é baleado em Pernambués durante operação

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 20:18
Um cabo do Batalhão Gêmeos, da Polícia Militar da Bahia (PMBA), foi baleado na manhã desta sexta-feira (27) durante uma ação no bairro de Pernambués, em Salvador. O confronto ocorreu na localidade conhecida como Rua das Flores, durante uma operação de rotina da unidade especializada.
O policial foi atingido na região do joelho durante a troca de tiros. Ele foi socorrido por colegas e encaminhado ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS). De acordo com as últimas atualizações médicas, o quadro de saúde do militar é considerado estável e ele não corre risco de morte.
Durante o tiroteio, um dos homens envolvidos no ataque às guarnições também foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado. A identidade do suspeito ainda não foi divulgada.
Unidades da Polícia Militar cercaram o perímetro da Rua das Flores e realizaram buscas intensas em áreas de mata e becos da localidade. O objetivo é localizar e prender outros integrantes do grupo armado que participaram do confronto com o Batalhão Gêmeos.