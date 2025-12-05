Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem finge ser policial civil para ameaçar comerciantes em cidade baiana

Ele foi conduzido para a Delegacia Territorial de Fátima

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 19:25

Delegacia Territorial de Fátima
Delegacia Territorial de Fátima Crédito: Divulgação/SSP-BA

Um homem foi preso nesta quinta-feira (4), na cidade de Fátima, no agreste baiano. Ele é suspeito de se passar por policial civil para ameaçar e intimidar comerciantes e clientes em diferentes estabelecimentos.

De acordo com a polícia, ele foi detido momentos após ser flagrado se passando por policial civil. As investigações, no entanto, já estavam em andamento. Elas foram iniciadas após o recebimento de denúncias sobre um suspeito que estaria ameaçando pessoas em um estabelecimento comercial da cidade. O autor utilizava a falsa condição de agente das forças de segurança para causar tumulto e intimidar funcionários e clientes no local.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Segundo apurado, o homem já costumava adotar esse modus operandi e, em uma situação anterior relacionada à perturbação do sossego devido ao som alto, já havia afirmado ser servidor da instituição. Ele foi conduzido para a Delegacia Territorial (DT/Fátima), e o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi oficializado após a confirmação de que o homem não integra os quadros funcionais da corporação.

Tags:

Bahia Crime Polícia Civil

Mais recentes

Imagem - Premiação elege melhores empresas de tecnologia da Bahia

Premiação elege melhores empresas de tecnologia da Bahia
Imagem - Unidade de saúde em Salvador terá segurança reforçada após médica sofrer estupro

Unidade de saúde em Salvador terá segurança reforçada após médica sofrer estupro
Imagem - Homem é condenado a 37 anos de prisão por matar esposa com facadas no pescoço na Bahia

Homem é condenado a 37 anos de prisão por matar esposa com facadas no pescoço na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort

Imagem - Médica é estuprada dentro de unidade de saúde em Salvador
02

Médica é estuprada dentro de unidade de saúde em Salvador

Imagem - Deu errado! Caixas de autoatendimento em supermercado começam a sumir
03

Deu errado! Caixas de autoatendimento em supermercado começam a sumir

Imagem - Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento
04

Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento