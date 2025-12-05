INTERIOR DA BAHIA

Homem finge ser policial civil para ameaçar comerciantes em cidade baiana

Ele foi conduzido para a Delegacia Territorial de Fátima

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 19:25

Delegacia Territorial de Fátima Crédito: Divulgação/SSP-BA

Um homem foi preso nesta quinta-feira (4), na cidade de Fátima, no agreste baiano. Ele é suspeito de se passar por policial civil para ameaçar e intimidar comerciantes e clientes em diferentes estabelecimentos.

De acordo com a polícia, ele foi detido momentos após ser flagrado se passando por policial civil. As investigações, no entanto, já estavam em andamento. Elas foram iniciadas após o recebimento de denúncias sobre um suspeito que estaria ameaçando pessoas em um estabelecimento comercial da cidade. O autor utilizava a falsa condição de agente das forças de segurança para causar tumulto e intimidar funcionários e clientes no local.

