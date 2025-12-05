Homem finge ser policial civil para ameaçar comerciantes em cidade baiana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 19:25
Um homem foi preso nesta quinta-feira (4), na cidade de Fátima, no agreste baiano. Ele é suspeito de se passar por policial civil para ameaçar e intimidar comerciantes e clientes em diferentes estabelecimentos.
De acordo com a polícia, ele foi detido momentos após ser flagrado se passando por policial civil. As investigações, no entanto, já estavam em andamento. Elas foram iniciadas após o recebimento de denúncias sobre um suspeito que estaria ameaçando pessoas em um estabelecimento comercial da cidade. O autor utilizava a falsa condição de agente das forças de segurança para causar tumulto e intimidar funcionários e clientes no local.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Segundo apurado, o homem já costumava adotar esse modus operandi e, em uma situação anterior relacionada à perturbação do sossego devido ao som alto, já havia afirmado ser servidor da instituição. Ele foi conduzido para a Delegacia Territorial (DT/Fátima), e o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi oficializado após a confirmação de que o homem não integra os quadros funcionais da corporação.