Segunda edição do Innpulse Forum Bahia reúne mais de 700 pessoas para discutir inovação

Monique Lobo
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 19:59
Mais de 700 pessoas participaram da segunda edição do Innpulse – Innovation Pulse Forum Bahia, realizada na última quinta-feira (4), no Teatro Sesc Casa do Comércio, no Caminho das Árvores, em Salvador. Ao longo de 12h, o projeto apresentou uma programação composta por palestras, painéis, rodada de negócios, atrações artísticas e culturais, além da premiação das iniciativas mais inovadoras do estado e de uma competição global de startups.
O encontro contou com a participação de mais de 25 especialistas do ecossistema de inovação brasileiro, que debateram temas como inovação, diversidade, liderança, cases de sucesso e internacionalização. Entre os destaques, esteve a Rodada de Negócios do Innpulse, na qual startups apresentaram pitches voltados às dores reais do mercado, enquanto empresas, investidores e representantes da academia buscaram soluções e parcerias estratégicas.
Veja como foi o Innpulse – Innovation Pulse Forum Bahia
A noite também marcou a entrega do Prêmio Innpulse Bahia. A premiação reconhece empresas, profissionais e projetos que vêm transformando o cenário corporativo baiano. Nesta edição, foram contempladas 15 categorias, três a mais que no ano anterior, divididas entre Inovação Corporativa e Ecossistema. Entre os premiados por categoria, estão:
Varejo e Turismo: Just Travel;
Agro: Cibra Fertilizantes;
Ambientes de Inovação: Hub Conquista;
Economia Criativa e Impacto Social: Chama pra Dançar;
Ecossistema: Parque Tecnológico da Bahia;
Educação: Senai Bahia;
Indústria e Construção Civil: Loygus;
Inovação em ESG: Cacaus Biocosméticos;
Inovação em RH: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia;
Investidor do Ano: Claudia Rosa;
Jurídico: Freire, Gerbasi e Bittencourt Advogados (FGB);
Mentora do Ano: Carolina Ribeiro;
Saúde: Grupo Qualivida;
Startup Destaque: Conexa;
Startup Revelação: Suplos.
A startup baiana Capim Pimenta foi a grande vencedora da 8ª edição brasileira do Get in the Ring, competição internacional de startups presente em mais de 100 países. Realizada dentro da programação do evento, a disputa apresentou oito projetos inovadores avaliados por uma banca qualificada e por uma plateia composta por tomadores de decisão, investidores, empresas, academia, líderes de ecossistema e parceiros corporativos.
As startups selecionadas subiram ao ringue para confrontos analisados por critérios como inovação, impacto, escalabilidade e maturidade do negócio. A Capim Pimenta se destacou com um projeto que une tecnologia verde, ciência feminina e impacto real para desenvolver produtos voltados ao tratamento de problemas de pele comuns na população brasileira, como acne, melasma, rosácea e oleosidade.
Em seu discurso de agradecimento, a CEO da empresa, Léia Almeida, ressaltou a importância do reconhecimento: “Queria agradecer ao Get in the Ring por acreditar na nossa marca, por acreditar nos nossos propósitos. A Capim Pimenta é um retrato do que a gente quer mostrar, que é o Brasil para o mundo. Queremos ser reconhecidos como uma marca de cosméticos para a pele que vai fazer a diferença no mundo e estamos trabalhando muito para isso”, afirmou.
Como vencedora, a startup conquistou um pacote de benefícios e oportunidades de negócios que inclui capacitações, consultorias e mentorias estratégicas voltadas ao crescimento de mercado, especialmente para internacionalização, além de benefícios exclusivos de parceiros do Grupo Rede+, participação na Rodada de Negócios do Innpulse Forum e acesso a uma rede qualificada de investidores.
"É uma enorme satisfação ver o Innpulse Forum Bahia crescer e reunir mais de 700 pessoas em um dia intenso de aprendizado, conexões e inovação. Esta edição mostrou a força do nosso ecossistema, que hoje se integra, colabora e cria soluções de impacto real. A premiação, os pitches e a rodada de negócios reforçam que a Bahia vive um momento único de transformação e é um orgulho fortalecer essas pontes e impulsionar quem está construindo o futuro”, pontuou Rodrigo Paolilo, Fundador e CEO do Grupo Rede+.