Praia do Forte lança verão em evento exclusivo no Projeto Tamar

Prefeitura, em parceria com o portal Alô Alô Bahia, realiza neste sábado (22) o lançamento oficial da temporada de verão

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 08:00

Projeto Tamar será cenário do lançamento do verão da Praia do Forte Crédito: Eduardo Moody

A Prefeitura de Mata de São João, em parceria com o portal Alô Alô Bahia, realiza neste sábado (22) o lançamento oficial da temporada de verão na Praia do Forte. O evento, exclusivo para convidados, acontece ao pôr do sol no Projeto Tamar e contará com apresentação do DJs Sarah Stenzel e Antônio Oliva.

“Essa é uma parceria de sucesso e tenho certeza de que este evento será um marco em nosso município. Estamos dando boas-vindas ao verão e apresentando um destino consolidado, com infraestrutura e belezas naturais de tirar o fôlego. Os convidados vão sair convictos de que não há lugar melhor para aproveitar a estação”, afirmou o prefeito Bira.

Além do tradicional Projeto Tamar — referência nacional e internacional na preservação de tartarugas marinhas — o destino abriga o Castelo Garcia D’Ávila, o Parque Klaus Peters e diversas trilhas ecológicas, reunindo atrações que integram lazer, cultura e sustentabilidade.

Exposição

A maior exposição individual do artista Zéh Palito no país foi inaugurada na quarta-feira (19) em Salvador. Intitulada “Do pranto o oceano, e nadamos no amor”, a mostra ocupa o Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC-BA) e segue aberta para visitação até 22 de fevereiro de 2026. É a primeira vez que Palito — artista com trajetória dividida entre Brasil, Estados Unidos e Zâmbia — apresenta uma exposição individual em um museu brasileiro. A mostra reúne 21 pinturas, uma escultura, seis instalações, um mural e a ativação de um cacho de bananas inflável, produzidos entre 2022 e 2025. Os trabalhos percorrem diferentes fases do artista, com temas que atravessam ancestralidade, celebração, espiritualidade, dor e futuro.

Destaque da semana

O desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano foi eleito, nesta quarta-feira (19), o novo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). Ele recebeu 32 dos 63 votos do colégio eleitoral, superando os concorrentes Jatahy Júnior, que obteve 26 votos, e Ivone Bessa Ramos, que terminou com 5. Não houve votos brancos ou nulos. A escolha ocorreu durante sessão do Tribunal Pleno, responsável por definir a nova Mesa Diretora que conduzirá o Judiciário baiano de 2026 a 2028. Rotondano assumirá oficialmente o cargo em fevereiro de 2026, sucedendo a atual presidente, desembargadora Cynthia Resende.

Gastronomia baiana

A lista ampliada do Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 foi divulgada na terça-feira (18) e destacou dez restaurantes brasileiros entre as posições de 51º a 100º lugar. Os 50 primeiros colocados serão anunciados em 2 de dezembro, em cerimônia na cidade de Antígua, na Guatemala. O restaurante brasileiro mais bem colocado é o Origem, de Salvador, que aparece na 52ª posição. Liderado pelos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, o restaurante é conhecido pelas releituras de pratos tradicionais da Bahia e por ter projetado a gastronomia soteropolitana no cenário internacional. Outro representante da capital baiana no ranking é o Manga, que figura no 99º lugar.

Show no Farol da Barra

Carlinhos Brown, Saulo Fernandes e a banda Timbalada vão participar de um show único e gratuito no Farol da Barra, em Salvador, no dia 8 de dezembro, feriado de Nossa Senhora da Conceição da Praia. A apresentação integra as comemorações pelos 50 anos do Shopping da Bahia. A celebração também contará com participação de Simone e Alice Caymmi. Ao todo, dez artistas participarão da festa – os demais serão confirmados nos próximos dias. O show começa às 17h e marca o aniversário do centro de compras, que foi o primeiro shopping do Norte-Nordeste e o segundo inaugurado no Brasil.

Feriado

Cerca de 119 mil turistas devem visitar Salvador entre esta quinta-feira (20) e domingo (23), durante o feriadão do Dia Nacional da Consciência Negra. A taxa de ocupação hoteleira na capital já chega a 73% no período .Os dados são do Observatório do Turismo, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), que estima ainda uma receita de R$ 202,7 milhões gerada pelos visitantes — 113.648 brasileiros e 5.592 estrangeiros. O movimento é impulsionado pela programação do Novembro Salvador Capital Afro.

