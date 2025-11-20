COLUNA FAROL ECONÔMICO

Antigo centro de convenções estadual está sendo depenado

Espaço que já foi um cartão postal de Salvador está abandonado há quase dez anos

Donaldson Gomes

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 05:00

Futuro de equipamento que desabou em 2016 segue com destino incerto Crédito: Marina Silva/Arquivo Correio

CCB depenado

Quase dez anos depois do desastroso desabamento do antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB), que era mantido pelo governo do estado, no Stiep, o que sobrou da estrutura está sendo depenada. É verdade que os prejuízos do abandono para a indústria do turismo foram reduzidos desde a inauguração do Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, entretanto há um risco enorme para quem se aventura a entrar no local em busca de sucata. Além, é claro do que a cidade perde com aquele monte de escombros numa área de grande valor imobiliário. Nos últimos anos, a região recebeu muitos investimentos privados. Um leitor atento que passa sempre pela região avisa que algo grave pode acontecer com as pessoas que invadem o espaço em busca de sucata. "Não tem mais telhas e as peças da estrutura estão sendo retiradas", diz.

Vizinho incômodo

Quem mora na região acrescenta ainda que, além dos furtos, a área passou a abrigar criminosos e servir como rota de fuga para ladrões. Até o ano passado, um imbróglio judicial travava as definições sobre o futuro do equipamento, mas desde então a única questão pendente parece ser mesmo a inércia das autoridades. O CCB ocupa uma área de 153 mil metros quadrados (m²), sendo 57 mil m² de área construída e capacidade de 400 quilos por m².

Líder em irrigação

O Oeste da Bahia superou o Nordeste de Minas Gerais como a principal área agrícola irrigada do país, com um total de 332,5 mil hectares irrigados – o volume representa 82% da área coberta pela tecnologia no estado, segundo dados da Embrapa. São Desidério, também na Bahia, lidera o ranking entre os municípios.“Em relação à irrigação, é possível destacar a questão da topografia, praticamente 100% mecanizada, e a boa disponibilidade de água na região, especialmente por conta do Aquífero Urucuia. A gente diz que o potencial hoje não atingiu 16% do que pode ser atingido para irrigação”, explica João Morais, gerente regional da Pivot Irrigação, que revende os pivôs Lindsay, líder mundial em irrigação no agronegócio.

Primeira no Nordeste

A Moto Morini, marca italiana de motocicletas premium com 88 anos, inaugura no dia 2 de dezembro a primeira concessionária no Nordeste, com um investimento de R$ 3 milhões. Localizada em Salvador, a unidade se soma a outras três concessionárias no Brasil. A marca projeta encerrar 2025 com sete lojas em operação e alcançar 16 concessionárias até o final de 2026. Desde 2025, a Moto Morini realiza montagem local no Polo Industrial de Manaus, no modelo CKD (Completely Knocked Down). A marca projeta faturar R$ 150 milhões até 2026 e mira alcançar R$ 300 milhões anuais até 2030.

Plataforma digital

A construtora OR, braço imobiliário do Grupo Novonor, acaba de ampliar sua plataforma digital OR Vendas para atender imobiliárias parceiras. Entre 2024 e 2025, a plataforma digital já movimentou mais de R$ 22,2 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV) e reúne atualmente mais de 570 profissionais cadastrados.

