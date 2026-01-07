Pressionada, cúpula do PT apresenta proposta a Coronel para evitar racha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 10:53
Diante da possibilidade de o senador Angelo Coronel (PSD) romper com o grupo petista e até lançar uma candidatura avulsa na eleição deste ano, a cúpula do PT apresentou ao aliado uma proposta na tentativa de evitar o rompimento. A iniciativa, no entanto, ainda enfrenta resistência por parte do senador.
Segundo apurou a coluna, as lideranças do PT na Bahia - Jaques Wagner (senador), Rui Costa (ministro da Casa Civil) e Jerônimo Rodrigues (governador) - articulam uma solução que prevê a divisão do mandato de senador entre Coronel e Wagner.
Pela proposta, caso Wagner seja eleito senador, ele assumiria um cargo no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre 2027 e 2030. Nesse período, Coronel, que figuraria como suplente, exerceria o mandato como titular. Após o encerramento do mandato de Lula, Wagner retornaria ao Senado para cumprir o restante do mandato, entre 2031 e 2034 - isso, claro, na hipótese de todos serem eleitos.
A sugestão foi apresentada a Coronel que, segundo petistas ouvidos pela coluna, respondeu que iria refletir sobre o assunto. Procurado, o senador declarou: “Não é um demérito, mas não está no meu radar ser suplente de Wagner ou de Rui Costa”.
Nos bastidores, também circula a possibilidade de a divisão do mandato envolver Rui Costa e Wagner. Essa alternativa, porém, é considerada menos provável, já que o plano predominante no PT é manter uma chapa “puro-sangue”, formada exclusivamente por petistas.