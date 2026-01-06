Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Reflexão: Justiça, Dados e Cidadania em 2026

Entramos em 2026 com a sensação de que o Sistema de Justiça brasileiro vive um ponto de inflexão

  • D

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 19:09

Justiça
Justiça Crédito: Shutterstock

Entramos em 2026 com a sensação de que o Sistema de Justiça brasileiro vive um ponto de inflexão. Nunca se falou tanto em inovação, transformação digital e governança de dados — e, paradoxalmente, nunca foi tão necessário reafirmar o caráter humano da Justiça. Porque, mais do que sistemas, leis e algoritmos, a Justiça é feita de pessoas e para pessoas.

A digitalização do Judiciário trouxe avanços incontestáveis: celeridade, transparência e novas formas de interação entre o jurisdicionado e o Estado. No entanto, os desafios não são menores. A proteção de dados pessoais, tema que até pouco tempo era restrito a especialistas, tornou-se central na agenda institucional.

Em um ambiente em que o processo judicial é também uma coleção de dados, inclusive, sensíveis, a aplicação responsável da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) não é um luxo burocrático, mas um compromisso ético. Proteger o dado é proteger o cidadão — e, por extensão, a própria credibilidade da Justiça.

Mas, falar em acesso à Justiça, em 2026, é falar muito além da digitalização. É reconhecer que o verdadeiro acesso começa na linguagem, na escuta e na empatia. Não basta que o processo seja eletrônico; é preciso que ele seja compreensível. A democratização da Justiça passa por uma comunicação clara, por práticas inclusivas e por políticas públicas que estimulem a confiança do cidadão nas instituições. O jurisdicionado precisa sentir-se parte, não espectador de um rito que parece distante de sua realidade.

A missão do Sistema de Justiça neste novo tempo é equilibrar eficiência e sensibilidade, técnica e humanidade. É compreender que tecnologia sem propósito é apenas velocidade sem direção. O avanço deve estar a serviço da dignidade humana, da pacificação social e da efetividade dos direitos fundamentais.

Mais do que modernizar o Judiciário, precisamos inspirar uma nova cultura institucional — voltada para resultados, mas também para valores. Para que cada decisão, cada processo e cada política pública reafirmem o que a sociedade mais espera: uma Justiça próxima, protetiva e verdadeiramente justa.

Danilo Santana é Doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais; Mestrando em Políticas Públicas; Professor de Direito; Servidor do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (DPO). 

Mais recentes

Imagem - Conheça as 10 picapes mais vendidas na Bahia em 2025; a quinta colocada surpreendeu

Conheça as 10 picapes mais vendidas na Bahia em 2025; a quinta colocada surpreendeu
Imagem - Mudança da Prefeitura de Salvador levanta dúvidas sobre futuro do Palácio Thomé de Souza

Mudança da Prefeitura de Salvador levanta dúvidas sobre futuro do Palácio Thomé de Souza
Imagem - 'Corretivo' vira execução e termina com dois mortos no Subúrbio de Salvador

'Corretivo' vira execução e termina com dois mortos no Subúrbio de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - A bebida que limpa o intestino, acelera o metabolismo e faz perder peso
01

A bebida que limpa o intestino, acelera o metabolismo e faz perder peso

Imagem - Três pessoas da mesma família morrem após almoço na Bahia
02

Três pessoas da mesma família morrem após almoço na Bahia

Imagem - Milagre financeiro surpreende 3 signos e muda o rumo de janeiro
03

Milagre financeiro surpreende 3 signos e muda o rumo de janeiro

Imagem - Sedução em alta: Touro e Escorpião entram em semana de magnetismo intenso e despertarão desejo de forma intensa
04

Sedução em alta: Touro e Escorpião entram em semana de magnetismo intenso e despertarão desejo de forma intensa