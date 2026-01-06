AUTOS

Conheça as 10 picapes mais vendidas na Bahia em 2025; a quinta colocada surpreendeu

Referência na venda de utilitários com caçamba, a Bahia apresentou crescimento na categoria

Antônio Meira Jr.

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 14:30

A Hilux ficou em terceiro no geral e liderou entre as picapes médias na Bahia Crédito: Divulgação

A Fiat Strada foi a picape zero-quilômetro mais emplacada no mercado estadual em 2025. No total, entre janeiro e dezembro, 7.620 unidades do utilitário foram licenciadas na Bahia. Na comparação com 2024, a Strada teve um incremento de 8% nas vendas.

Na segunda posição, com 3.327 licenciamentos, ficou outra picape da Fiat, a Toro. Mesmo com a atualização do modelo, o aumento nas vendas foi muito pequeno, apenas 0,5%.

Picapes mais vendidas na Bahia em 2025 1 de 4

Nas três posições seguintes, três picapes médias: Toyota Hilux (2.908), Ford Ranger (2.367) e Chevrolet S10 (1.710). Enquanto a Hilux teve uma redução pequena, de 3,3% nos emplacamentos na comparação com 2024, a Ranger conseguiu um crescimento expressivo de 35% e a S10 quase dobrou seu resultado com crescimento de 94%.