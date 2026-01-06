Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça as 10 picapes mais vendidas na Bahia em 2025; a quinta colocada surpreendeu

Referência na venda de utilitários com caçamba, a Bahia apresentou crescimento na categoria

  • Foto do(a) author(a) Antônio Meira Jr.

  • Antônio Meira Jr.

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 14:30

O santoantônio aerodinâmico é o mesmo da GR-Sport
A Hilux ficou em terceiro no geral e liderou entre as picapes médias na Bahia Crédito: Divulgação

A Fiat Strada foi a picape zero-quilômetro mais emplacada no mercado estadual em 2025. No total, entre janeiro e dezembro, 7.620 unidades do utilitário foram licenciadas na Bahia. Na comparação com 2024, a Strada teve um incremento de 8% nas vendas.

Na segunda posição, com 3.327 licenciamentos, ficou outra picape da Fiat, a Toro. Mesmo com a atualização do modelo, o aumento nas vendas foi muito pequeno, apenas 0,5%.

Picapes mais vendidas na Bahia em 2025

A Strada ficou com a primeira posição por Divulgação
Atualizada, a Toro foi a segunda mais vendida por Divulgação
Em crescimento, a Ranger ficou com a quarta posição por Antônio Meira Jr./ CORREIO
A S10 quase dobrou as vendas e ficou em quinto lugar por Divulgação
1 de 4
A Strada ficou com a primeira posição por Divulgação

Nas três posições seguintes, três picapes médias: Toyota Hilux (2.908), Ford Ranger (2.367) e Chevrolet S10 (1.710). Enquanto a Hilux teve uma redução pequena, de 3,3% nos emplacamentos na comparação com 2024, a Ranger conseguiu um crescimento expressivo de 35% e a S10 quase dobrou seu resultado com crescimento de 94%.

Da quinta à décima posição, ficaram: Volkswagen Saveiro (1.695), Ram Rampage (1.068), Renault Oroch (840), Chevrolet Montana (613) e Mitsubishi Triton (454).

Leia mais

Imagem - Atualizado, Volkswagen Jetta GLI continua agradando quem gosta de dirigir

Atualizado, Volkswagen Jetta GLI continua agradando quem gosta de dirigir

Imagem - Jetour, marca do grupo Chery, anuncia estreia e promete produção local; conheça primeiros veículos

Jetour, marca do grupo Chery, anuncia estreia e promete produção local; conheça primeiros veículos

Imagem - Montadoras tradicionais reagem e ampliam portfólio para enfrentar ofensiva chinesa em 2026

Montadoras tradicionais reagem e ampliam portfólio para enfrentar ofensiva chinesa em 2026

Mais recentes

Imagem - Mudança da Prefeitura de Salvador levanta dúvidas sobre futuro do Palácio Thomé de Souza

Mudança da Prefeitura de Salvador levanta dúvidas sobre futuro do Palácio Thomé de Souza
Imagem - 'Corretivo' vira execução e termina com dois mortos no Subúrbio de Salvador

'Corretivo' vira execução e termina com dois mortos no Subúrbio de Salvador
Imagem - TCE manda suspender licitação milionária do Detran-BA por suspeitas de irregularidades

TCE manda suspender licitação milionária do Detran-BA por suspeitas de irregularidades

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quais bairros têm os imóveis mais caros de Salvador
01

Saiba quais bairros têm os imóveis mais caros de Salvador

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
02

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses
03

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Imagem - Flagrado em vídeo: quem é o homem que espancou e matou professor em ponto de ônibus
04

Flagrado em vídeo: quem é o homem que espancou e matou professor em ponto de ônibus