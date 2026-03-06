ASTROLOGIA

Hoje (6 de março) marca um novo ciclo social para muitos signos, com networking e novos aliados

A combinação entre o charme de Libra e a garra de Áries cria o cenário perfeito para parcerias de sucesso

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de março de 2026 às 21:21

O céu desta sexta-feira criou a receita perfeita para quem quer expandir seus horizontes sociais. Temos a Lua em Libra, que é a mestra da diplomacia, recebendo a visita energética de Vênus em Áries, a dona da iniciativa.

Na prática, isso significa que as reuniões de hoje têm tudo para serem produtivas, rápidas e muito lucrativas.



Nomes como Sagitário e Câncer devem ficar atentos aos convites que surgirem. Uma conversa informal no café ou um evento de grupo pode ser o ponto de partida para um contrato importante ou uma amizade que abrirá portas profissionais valiosas.