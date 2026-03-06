Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje (6 de março) marca um novo ciclo social para muitos signos, com networking e novos aliados

A combinação entre o charme de Libra e a garra de Áries cria o cenário perfeito para parcerias de sucesso

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de março de 2026 às 21:21

Horóscopo, signo, zodíaco, astrologia
Horóscopo, signo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O céu desta sexta-feira criou a receita perfeita para quem quer expandir seus horizontes sociais. Temos a Lua em Libra, que é a mestra da diplomacia, recebendo a visita energética de Vênus em Áries, a dona da iniciativa.

Na prática, isso significa que as reuniões de hoje têm tudo para serem produtivas, rápidas e muito lucrativas.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Anjo da Guarda manda recado forte para 3 signos nesta sexta (6 de março): evite repetir o mesmo erro

Touro, Leão, Escorpião e Aquário recebem uma bênção inesperada do Universo hoje (6 de março) e tudo começa a mudar de repente

Uma nova era poderosa começa para 3 signos hoje (6 de março) e mudanças profundas podem transformar seus caminhos

Hoje (6 de março) convida os signos a curar mal-entendidos, reorganizar prioridades e transformar pequenas atitudes em grandes reconciliações

Hoje (5 de março) marca o início de uma nova era para os 5 signos mais sortudos de 2026

Nomes como Sagitário e Câncer devem ficar atentos aos convites que surgirem. Uma conversa informal no café ou um evento de grupo pode ser o ponto de partida para um contrato importante ou uma amizade que abrirá portas profissionais valiosas.

Não fique em casa! Mostre sua cara, use seu poder de persuasão e lembre-se: hoje, ser direto é a forma mais elegante de conseguir o que se quer.

Leia mais

Imagem - Wagner Moura chama Bolsonaro de 'Trump Brasileiro' em programa dos EUA: 'Está na prisão'

Wagner Moura chama Bolsonaro de 'Trump Brasileiro' em programa dos EUA: 'Está na prisão'

Imagem - Rabada de Babu Santana faz sucesso no BBB 26; aprenda 5 receitas para fazer em casa

Rabada de Babu Santana faz sucesso no BBB 26; aprenda 5 receitas para fazer em casa

Imagem - Equipe de Britney Spears se manifesta após prisão e ida ao hospital: 'Ajuda necessária'

Equipe de Britney Spears se manifesta após prisão e ida ao hospital: 'Ajuda necessária'

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

Mais recentes

Imagem - Quem é Anita Harley, herdeira bilionária em coma há 10 anos e alvo de disputa por fortuna de R$ 2 bilhões

Quem é Anita Harley, herdeira bilionária em coma há 10 anos e alvo de disputa por fortuna de R$ 2 bilhões
Imagem - Jordana reclama de sujeira na pia do VIP no BBB 26: ‘Um nojo’

Jordana reclama de sujeira na pia do VIP no BBB 26: ‘Um nojo’
Imagem - Malu Barbosa, amiga e sócia de Preta Gil, desabafa sobre luto nas redes sociais: ‘A saudade não diminuiu’

Malu Barbosa, amiga e sócia de Preta Gil, desabafa sobre luto nas redes sociais: ‘A saudade não diminuiu’

MAIS LIDAS

Imagem - Saúde em alta e alma leve: 3 signos veem a vida finalmente melhorar nesta quinta (5 de março) de sorte
01

Saúde em alta e alma leve: 3 signos veem a vida finalmente melhorar nesta quinta (5 de março) de sorte

Imagem - Resultado da Lotofácil 3629, desta sexta-feira (6)
02

Resultado da Lotofácil 3629, desta sexta-feira (6)

Imagem - Uma nova era poderosa começa para 3 signos hoje (6 de março) e mudanças profundas podem transformar seus caminhos
03

Uma nova era poderosa começa para 3 signos hoje (6 de março) e mudanças profundas podem transformar seus caminhos

Imagem - Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo
04

Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo