BBB 26: Samira discute com Juliano Floss e o chama de ‘nojento’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 6 de março de 2026 às 22:58
Um diálogo sobre estratégias de jogo resultou em um desentendimento entre aliados no BBB 26 durante a tarde desta sexta-feira (6). Samira, Juliano Floss, Ana Paula Renault e Milena analisavam o cenário da casa e as informações obtidas pelo dançarino no Quarto Secreto, quando começou a discussão sobre a formação do próximo Paredão.
O clima entre Juliano Floss e Samira Sagr já vinha tenso desde a madrugada, quando ela desabafou com Milena afirmando que o brother é "nojento e sem respeito nenhum". O atrito começou após o influenciador fazer uma brincadeira que desagradou a sister.
"O Juliano tá achando que é brincadeira, ele nem deixou eu falar. Tô com raiva dele agora, tô com muita raiva, ele é muito chato. Eu já tô puta, aí ele foi fingir que ia peidar do meu lado e eu falei: 'meu, vai se foder'. Aí ele falou: 'vai tu se foder. Começou a falar um monte de palavrão, pelo amor de Deus. Nojento, sem respeito nenhum. Onde já se viu você virar o cu para uma pessoa, para uma mulher ainda", desabafou Samira.
Samira (BBB 26)
Na tarde de hoje, o conflito foi retomado quando Floss tentou analisar a futura formação de Paredão. Ao dizer que Samira ainda não tinha entendido, ele causou a irritação imediata da sister.
Samira rebateu: "Eu tenho mais o que fazer. Toda semana você tem a neurose do paredão, toda semana eu também tenho essa neurose, entendeu? Agora o meu tá valendo muito, você não acha que eu vou pirar?".
Diante da reação, o dançarino apenas exclamou: "Meu Deus".
Depois, na área externa da casa, Juliano decidiu confrontar a aliada. "Fingiu que estava dormindo só pra não falar comigo? Porque assim, se você não entende...", questionou.
Samira foi direta: "Eu não quero conversar contigo agora, e eu não tava dormindo".
O brother então criticou o comportamento de Samira: "Toda vez que você sente algum tipo de insegurança, toda vez que você acha que vai pro paredão, você vai brigar com as pessoas que estão jogando com você? Você vai jogar contra as pessoas que estão jogando com você? Que nem você fez ontem na prova". Juliano se referia ao momento da Prova do Líder em que a sister cantou com Gabriela, do grupo rival.