Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: Samira discute com Juliano Floss e o chama de ‘nojento’

Desentendimento ocorreu na tarde desta sexta-feira (6)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 6 de março de 2026 às 22:58

Juliano Floss e Samira
Juliano Floss e Samira Crédito: Reprodução

Um diálogo sobre estratégias de jogo resultou em um desentendimento entre aliados no BBB 26 durante a tarde desta sexta-feira (6). Samira, Juliano Floss, Ana Paula Renault e Milena analisavam o cenário da casa e as informações obtidas pelo dançarino no Quarto Secreto, quando começou a discussão sobre a formação do próximo Paredão.

O clima entre Juliano Floss e Samira Sagr já vinha tenso desde a madrugada, quando ela desabafou com Milena afirmando que o brother é "nojento e sem respeito nenhum". O atrito começou após o influenciador fazer uma brincadeira que desagradou a sister.

"O Juliano tá achando que é brincadeira, ele nem deixou eu falar. Tô com raiva dele agora, tô com muita raiva, ele é muito chato. Eu já tô puta, aí ele foi fingir que ia peidar do meu lado e eu falei: 'meu, vai se foder'. Aí ele falou: 'vai tu se foder. Começou a falar um monte de palavrão, pelo amor de Deus. Nojento, sem respeito nenhum. Onde já se viu você virar o cu para uma pessoa, para uma mulher ainda", desabafou Samira.

Samira (BBB 26)

Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
BBB 26 - Samira (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Samira (anjo) por Divulgação
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 11
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo

Na tarde de hoje, o conflito foi retomado quando Floss tentou analisar a futura formação de Paredão. Ao dizer que Samira ainda não tinha entendido, ele causou a irritação imediata da sister.

Samira rebateu: "Eu tenho mais o que fazer. Toda semana você tem a neurose do paredão, toda semana eu também tenho essa neurose, entendeu? Agora o meu tá valendo muito, você não acha que eu vou pirar?".

Diante da reação, o dançarino apenas exclamou: "Meu Deus".

Depois, na área externa da casa, Juliano decidiu confrontar a aliada. "Fingiu que estava dormindo só pra não falar comigo? Porque assim, se você não entende...", questionou.

Samira foi direta: "Eu não quero conversar contigo agora, e eu não tava dormindo".

O brother então criticou o comportamento de Samira: "Toda vez que você sente algum tipo de insegurança, toda vez que você acha que vai pro paredão, você vai brigar com as pessoas que estão jogando com você? Você vai jogar contra as pessoas que estão jogando com você? Que nem você fez ontem na prova". Juliano se referia ao momento da Prova do Líder em que a sister cantou com Gabriela, do grupo rival.

Leia mais

Imagem - Jordana reclama de sujeira na pia do VIP no BBB 26: ‘Um nojo’

Jordana reclama de sujeira na pia do VIP no BBB 26: ‘Um nojo’

Imagem - Malu Barbosa, amiga e sócia de Preta Gil, desabafa sobre luto nas redes sociais: ‘A saudade não diminuiu’

Malu Barbosa, amiga e sócia de Preta Gil, desabafa sobre luto nas redes sociais: ‘A saudade não diminuiu’

Imagem - Saiba o que levaria Arthur Aguiar a voltar para o Big Brother Brasil

Saiba o que levaria Arthur Aguiar a voltar para o Big Brother Brasil

Tags:

bbb 26 Samira Juliano Floss

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos neste sábado (7 de março): silêncio também é proteção

Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos neste sábado (7 de março): silêncio também é proteção
Imagem - BBB 26: após polêmica na Prova do Líder, produção confirma Jonas e Cowboy como líderes

BBB 26: após polêmica na Prova do Líder, produção confirma Jonas e Cowboy como líderes
Imagem - Quem é Anita Harley, herdeira bilionária em coma há 10 anos e alvo de disputa por fortuna de R$ 2 bilhões

Quem é Anita Harley, herdeira bilionária em coma há 10 anos e alvo de disputa por fortuna de R$ 2 bilhões

MAIS LIDAS

Imagem - Nova frente fria vai atingir a Bahia na próxima semana; veja quando
01

Nova frente fria vai atingir a Bahia na próxima semana; veja quando

Imagem - Confira os desfalques do Bahia para a final do Campeonato Baiano contra o Vitória
02

Confira os desfalques do Bahia para a final do Campeonato Baiano contra o Vitória

Imagem - Goleiro emprestado pelo Bahia volta a jogar depois de três meses e defende pênalti
03

Goleiro emprestado pelo Bahia volta a jogar depois de três meses e defende pênalti

Imagem - Saiba quem era o policial que morreu após ver filha morrer em acidente de moto
04

Saiba quem era o policial que morreu após ver filha morrer em acidente de moto