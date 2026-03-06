BBB 26

BBB 26: Samira discute com Juliano Floss e o chama de ‘nojento’

Desentendimento ocorreu na tarde desta sexta-feira (6)

K Kamila Macedo

Publicado em 6 de março de 2026 às 22:58

Juliano Floss e Samira Crédito: Reprodução

Um diálogo sobre estratégias de jogo resultou em um desentendimento entre aliados no BBB 26 durante a tarde desta sexta-feira (6). Samira, Juliano Floss, Ana Paula Renault e Milena analisavam o cenário da casa e as informações obtidas pelo dançarino no Quarto Secreto, quando começou a discussão sobre a formação do próximo Paredão.

O clima entre Juliano Floss e Samira Sagr já vinha tenso desde a madrugada, quando ela desabafou com Milena afirmando que o brother é "nojento e sem respeito nenhum". O atrito começou após o influenciador fazer uma brincadeira que desagradou a sister.

"O Juliano tá achando que é brincadeira, ele nem deixou eu falar. Tô com raiva dele agora, tô com muita raiva, ele é muito chato. Eu já tô puta, aí ele foi fingir que ia peidar do meu lado e eu falei: 'meu, vai se foder'. Aí ele falou: 'vai tu se foder. Começou a falar um monte de palavrão, pelo amor de Deus. Nojento, sem respeito nenhum. Onde já se viu você virar o cu para uma pessoa, para uma mulher ainda", desabafou Samira.

Samira (BBB 26) 1 de 11

Na tarde de hoje, o conflito foi retomado quando Floss tentou analisar a futura formação de Paredão. Ao dizer que Samira ainda não tinha entendido, ele causou a irritação imediata da sister.

Samira rebateu: "Eu tenho mais o que fazer. Toda semana você tem a neurose do paredão, toda semana eu também tenho essa neurose, entendeu? Agora o meu tá valendo muito, você não acha que eu vou pirar?".

Diante da reação, o dançarino apenas exclamou: "Meu Deus".

?Juliano e Ana Paula estavam conversando sobre o que ele ouviu no Quarto Secreto sobre o Paredão dos Sonhos do grupo do Cowboy.



Samira ficou irritada. #BBB26 pic.twitter.com/dTp51mEx6H — Central Reality (@centralreality) March 6, 2026

Depois, na área externa da casa, Juliano decidiu confrontar a aliada. "Fingiu que estava dormindo só pra não falar comigo? Porque assim, se você não entende...", questionou.

Samira foi direta: "Eu não quero conversar contigo agora, e eu não tava dormindo".