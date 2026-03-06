BBB 26

Jordana reclama de sujeira na pia do VIP no BBB 26: ‘Um nojo’

Integrantes do novo VIP serão decididos na noite desta sexta-feira (6) no ao vivo

Kamila Macedo

Publicado em 6 de março de 2026 às 21:54

Jordana detona sujeita deixada na pia do VIP Crédito: Manoella Mello/TV Globo

Após a prova de resistência que garantiu a liderança dupla para Jonas e Cowboy, Jordana aproveitou o início da noite desta sexta-feira (6) para comentar com seus aliados sobre o estado da casa. Ao passar pela cozinha do VIP, a sister não escondeu o descontentamento ao encontrar o ambiente repleto de utensílios sujos deixados pelos últimos ocupantes: a então Líder Samira e seus aliados Milena, Juliano Floss e Breno.

De acordo com a brasiliense, a tarefa de limpeza acabará recaindo sobre os próximos integrantes do grupo VIP. A nova configuração do grupo será montada ainda hoje, definindo quem desfrutará das regalias e quem enfrentará a restrição alimentar da Xepa, a partir das escolhas de Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach como os novos líderes.

Em conversa com Marciele e Gabriela, a advogada detalhou o cenário que encontrou na pia. "Vocês viram que eles já deixaram o VIP lá um nojo? Um monte de casca de coisa, tudo sujo", comentou a sister.

Jordana fala com brothers sobre a cozinha do VIP: ? "Você viu que eles já deixaram o VIP lá um nojo? Um monte de casca de coisa, tudo sujo..." #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/WkwIOMb1Qd — Big Brother Brasil (@bbb) March 6, 2026

Surpresa, Gabriela questionou: "Por quê? Eles sujaram a cozinha?". No mesmo instante, Jonas Sulzbach se aproximou da roda de conversa e também foi questionado por Jordana. "Você viu, Jonas? A sujeira que deixaram lá no VIP agora? Tudo com um monte de casca, a mesa toda suja, um monte de louça na pia", afirmou a brasiliense. O Veterano reagiu com dúvida: "Mas vão deixar sujo?".

Jordana, então, reforçou sua indignação e sugeriu que a bagunça seria proposital. "Deixaram tudo desarrumado, as coisas. Comeram e não jogaram no lixo. Tá tudo lá em cima da mesa. Tudo que eles podem fazer para espezinhar a gente, eles fazem", disparou.

