Goleiro emprestado pelo Bahia volta a jogar depois de três meses e defende pênalti

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 6 de março de 2026 às 17:17
O goleiro Marcos Felipe, que pertence ao Bahia e está emprestado ao Eyüpspor, voltou a atuar na última quinta-feira (5) após quase quatro meses afastado dos gramados. Mesmo com a derrota de sua equipe, o arqueiro teve atuação de destaque e defendeu uma cobrança de pênalti durante a partida.
Fora da meta do clube turco nos últimos meses por conta de problemas extracampo envolvendo questões contratuais e atrasos salariais, o jogador de 29 anos não entrava em campo desde 20 de dezembro. No retorno, ajudou a evitar um placar mais elástico na derrota por 1x0 para o Konyaspor, pela liga nacional da Turquia. O único gol do confronto foi marcado contra pelo zagueiro brasileiro Lucas Claro, ex-Coritiba e Fluminense.
Relembre a passagem de Marcos Felipe pelo Bahia
Antes dos problemas com a diretoria do Eyüpspor que o afastaram das partidas, Marcos Felipe vinha sendo titular da equipe e apresentando bons números. Desde que chegou por empréstimo, em agosto do ano passado, disputou 16 jogos, sofreu 20 gols e realizou 54 defesas, com 73% de aproveitamento nas finalizações que foram em direção ao gol.
Com vínculo de empréstimo até junho de 2026, o futuro do goleiro no clube turco ainda é incerto após os problemas extracampo. O contrato com o Bahia, por sua vez, é válido até o fim de 2027.
Pelo Tricolor de Aço, Marcos Felipe acumulou 147 partidas e conquistou dois títulos do Campeonato Baiano, nas temporadas de 2023 e 2025. Apesar das conquistas, o goleiro deixou o clube bastante criticado por parte da torcida após uma sequência de atuações consideradas abaixo do esperado.