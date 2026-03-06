RETORNO EM ALTO NÍVEL

Goleiro emprestado pelo Bahia volta a jogar depois de três meses e defende pênalti

Arqueiro de 29 anos está no Eyüpspor, da Turquia

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de março de 2026 às 17:17

Marcos Felipe Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O goleiro Marcos Felipe, que pertence ao Bahia e está emprestado ao Eyüpspor, voltou a atuar na última quinta-feira (5) após quase quatro meses afastado dos gramados. Mesmo com a derrota de sua equipe, o arqueiro teve atuação de destaque e defendeu uma cobrança de pênalti durante a partida.

Fora da meta do clube turco nos últimos meses por conta de problemas extracampo envolvendo questões contratuais e atrasos salariais, o jogador de 29 anos não entrava em campo desde 20 de dezembro. No retorno, ajudou a evitar um placar mais elástico na derrota por 1x0 para o Konyaspor, pela liga nacional da Turquia. O único gol do confronto foi marcado contra pelo zagueiro brasileiro Lucas Claro, ex-Coritiba e Fluminense.

Relembre a passagem de Marcos Felipe pelo Bahia 1 de 12

Antes dos problemas com a diretoria do Eyüpspor que o afastaram das partidas, Marcos Felipe vinha sendo titular da equipe e apresentando bons números. Desde que chegou por empréstimo, em agosto do ano passado, disputou 16 jogos, sofreu 20 gols e realizou 54 defesas, com 73% de aproveitamento nas finalizações que foram em direção ao gol.

Com vínculo de empréstimo até junho de 2026, o futuro do goleiro no clube turco ainda é incerto após os problemas extracampo. O contrato com o Bahia, por sua vez, é válido até o fim de 2027.