É AMANHÃ

Bahia está pronto para enfrentar o Vitória pela final do Campeonato Baiano

Elenco tricolor fez último treino antes da final estadual

Alan Pinheiro

Publicado em 6 de março de 2026 às 15:13

Bahia faz último treino antes de enfrentar o Vitória Crédito: Divulgação/EC Bahia

O elenco do Bahia está pronto para o jogo final do Campeonato Baiano 2026. O último treino dos tricolores foi realizado na manhã desta sexta-feira (6). Neste sábado (7), o clube vai receber o Vitória na Arena Fonte Nova, às 17h, para decidir quem será o time campeão do torneio estadual.

Os atletas, no campo 2, participaram de um treinamento técnico em espaço reduzido, com ênfase na posse de bola, divididos em três times. Depois eles foram para o campo 1. Lá, sob comando de Rogério Ceni, fizeram um treinamento tático em campo aberto.

Todos os atletas disponíveis para o jogo treinaram cobranças de pênaltis. E nos minutos, enquanto parte do elenco fez um novo treino técnico de enfrentamento, entre dois times, atletas do sistema defensivo participaram de um trabalho específico para o setor.