Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia está pronto para enfrentar o Vitória pela final do Campeonato Baiano

Elenco tricolor fez último treino antes da final estadual

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 6 de março de 2026 às 15:13

Bahia faz último treino antes de enfrentar o Vitória
Bahia faz último treino antes de enfrentar o Vitória Crédito: Divulgação/EC Bahia

O elenco do Bahia está pronto para o jogo final do Campeonato Baiano 2026. O último treino dos tricolores foi realizado na manhã desta sexta-feira (6). Neste sábado (7), o clube vai receber o Vitória na Arena Fonte Nova, às 17h, para decidir quem será o time campeão do torneio estadual.

Os atletas, no campo 2, participaram de um treinamento técnico em espaço reduzido, com ênfase na posse de bola, divididos em três times. Depois eles foram para o campo 1. Lá, sob comando de Rogério Ceni, fizeram um treinamento tático em campo aberto.

Contratações do Bahia na 1ª janela de tranferências de 2026

Rodrigo Nestor foi contratado em definitivo por R$ 23,7 milhões junto ao São Paulo por Letícia Martins/EC Bahia
Ronaldo foi contratado em definitivo junto ao Atlético-GO por R$5 milhões por Divulgação
Kike Oliveira foi contratado por empréstimo jungo ao Grêmio por Letícia Martins/EC Bahia
Román Gómez foi contratado por R$ 16 milhões junto ao Estudiantes por Divulgação
Everaldo foi contratado por empréstimo junto ao Fluminense por Letícia Martins/ EC Bahia
Bahia contratou Alejo Véliz por R$ 56 milhões junto ao Tottenham por Divulgação/Rosario Central
1 de 6
Rodrigo Nestor foi contratado em definitivo por R$ 23,7 milhões junto ao São Paulo por Letícia Martins/EC Bahia

Todos os atletas disponíveis para o jogo treinaram cobranças de pênaltis. E nos minutos, enquanto parte do elenco fez um novo treino técnico de enfrentamento, entre dois times, atletas do sistema defensivo participaram de um trabalho específico para o setor.

David Duarte fez uma atividade de transição física e técnica. Já Michel Araujo, pela primeira vez, se juntou ao grupo e esteve presente em uma parte do treino desta sexta-feira (6). Ruan Pablo, Kanu e Gilberto ficaram em tratamento. Caio Alexandre se dividiu entre sala de musculação e uma atividade técnica no gramado.

LEIA MAIS

Relembre como foi a última final única disputada entre Bahia e Vitória

Bahia gastou R$80 milhões a mais que o Vitória na 1º janela de transferências do ano

Ex-jogador campeão de título histórico pelo Bahia morre aos 53 anos

Quarto maior artilheiro da Fonte Nova, Willian José é arma do Bahia na final contra o Vitória

Após fracassar na Bahia, jogador formado pelo Esquadrão muda nacionalidade e vai parar no Vietnã

Mais recentes

Imagem - Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português

Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português
Imagem - Jogadores de Bahia e Vitória antecipam clima do Ba-Vi antes de final: 'Decidido no detalhe'

Jogadores de Bahia e Vitória antecipam clima do Ba-Vi antes de final: 'Decidido no detalhe'
Imagem - Confira os desfalques do Vitória para a final do Campeonato Baiano contra o Bahia

Confira os desfalques do Vitória para a final do Campeonato Baiano contra o Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Três são presos em operação de combate a fraudes contra a Caixa e outros bancos na Bahia
01

Três são presos em operação de combate a fraudes contra a Caixa e outros bancos na Bahia

Imagem - Anjo da Guarda manda recado forte para 3 signos nesta sexta (6 de março): evite repetir o mesmo erro
02

Anjo da Guarda manda recado forte para 3 signos nesta sexta (6 de março): evite repetir o mesmo erro

Imagem - Namorado de Jojo Todynho infarta após uso de anabolizantes e vai parar na UTI
03

Namorado de Jojo Todynho infarta após uso de anabolizantes e vai parar na UTI

Imagem - Corridas de rua em Salvador vão ganhar novas regras para organização
04

Corridas de rua em Salvador vão ganhar novas regras para organização