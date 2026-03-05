Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 5 de março de 2026 às 11:18
O ex-atacante Reinaldo Aleluia morreu na madrugada desta quinta-feira (5), aos 53 anos. Nascido em Salvador, o ex-jogador enfrentava um problema crônico nos rins e havia sofrido uma parada cardiorrespiratória na última terça-feira. Ele teve óbito confirmado e o Bahia se manifestou através de nota nas redes sociais.
“Com grande pesar, o Esquadrão lamenta o falecimento de Reinaldo Aleluia, ex-atacante formado no clube em 1992 e que retornou ao Bahia em 2008. Nascido em Salvador, participou do grupo campeão baiano de 94 no famoso gol de Raudinei. Estava com 53 anos. Nossa solidariedade a familiares e amigos”, escreveu o Tricolor.
Reinaldo Aleluia foi jogador do Bahia
Ao longo da carreira, Aleluia também atuou por equipes de diferentes estados do país. Além do Bahia, ele vestiu as camisas de clubes como Brasiliense, Juventude e Remo. No futebol nordestino, também teve passagens por Ceará, Sport, Confiança, além de defender o ABC e o América de Natal.
Ainda não há informações sobre velório e sepultamento de Reinaldo.