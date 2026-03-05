LUTO

Ex-jogador campeão de título histórico pelo Bahia morre aos 53 anos

Reinaldo Aleluia lutava contra problema crônico no rim e teve morte confirmada

Wendel de Novais

Publicado em 5 de março de 2026 às 11:18

Reinaldo Aleluia foi jogador do Bahia Crédito: Reprodução

O ex-atacante Reinaldo Aleluia morreu na madrugada desta quinta-feira (5), aos 53 anos. Nascido em Salvador, o ex-jogador enfrentava um problema crônico nos rins e havia sofrido uma parada cardiorrespiratória na última terça-feira. Ele teve óbito confirmado e o Bahia se manifestou através de nota nas redes sociais.

“Com grande pesar, o Esquadrão lamenta o falecimento de Reinaldo Aleluia, ex-atacante formado no clube em 1992 e que retornou ao Bahia em 2008. Nascido em Salvador, participou do grupo campeão baiano de 94 no famoso gol de Raudinei. Estava com 53 anos. Nossa solidariedade a familiares e amigos”, escreveu o Tricolor.

Ao longo da carreira, Aleluia também atuou por equipes de diferentes estados do país. Além do Bahia, ele vestiu as camisas de clubes como Brasiliense, Juventude e Remo. No futebol nordestino, também teve passagens por Ceará, Sport, Confiança, além de defender o ABC e o América de Natal.