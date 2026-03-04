Após fracassar na Bahia, jogador formado pelo Esquadrão muda nacionalidade e vai parar no Vietnã

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 4 de março de 2026 às 23:00
Um dos principais jogadores das categorias de base do Bahia no início da década passada, Endrick Parafita vive uma nova vida longe do Brasil desde 2016. Após passagem apagada pelo Brasil, o meia atualmente defende o Ho Chi Minh City, do Vietnã, onde tem quatro gols e duas assistências em 32 partidas.
Antes de chegar ao Vietnã, o atleta passou oito temporadas defendendo times da Malásia. O tempo jogando por Felcra FC, Selangor, Penang FA, PBAPP FC e Johor FC permitiu que o brasileiro ganhasse a nacionalidade do país do sudeste asiático. Antes, também passou por FC Botosani, da Romênia, e AEZ Zakakiou, do Chipre.
Descubra a trajetória de Endrick Parafita, ex-camisa 10 do Bahia
No Brasil, Endrick Santos jogou no Santana Esporte Clube, Ypiranga e São José, times do Amapá. Em 2011, o meia canhoto integrou a base do Bahia e conquistou diversos títulos importantes como a Copa Metropolitana em 2012 e o Campeonato Baiano da categoria em 2014.
O desempenho como camisa 10 nas categorias de base tornou Endrick em uma das principais promessas do "Esquadrão de Aço". Apesar da expectativa, o jogador nunca atuou pelo time profissional baiano e fez sua estreia como profissional pelo Campinense, antes jogar por Santa Rita e Ypiranga.