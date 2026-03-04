REVIRAVOLTA

Após fracassar na Bahia, jogador formado pelo Esquadrão muda nacionalidade e vai parar no Vietnã

Após passagem apagada pelo Brasil, o meia atualmente defende o Ho Chi Minh City, do Vietnã

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de março de 2026 às 23:00

Endrick Parafita foi camisa 10 na base do Bahia Crédito: Reprodução/Facebook

Um dos principais jogadores das categorias de base do Bahia no início da década passada, Endrick Parafita vive uma nova vida longe do Brasil desde 2016. Após passagem apagada pelo Brasil, o meia atualmente defende o Ho Chi Minh City, do Vietnã, onde tem quatro gols e duas assistências em 32 partidas.

Antes de chegar ao Vietnã, o atleta passou oito temporadas defendendo times da Malásia. O tempo jogando por Felcra FC, Selangor, Penang FA, PBAPP FC e Johor FC permitiu que o brasileiro ganhasse a nacionalidade do país do sudeste asiático. Antes, também passou por FC Botosani, da Romênia, e AEZ Zakakiou, do Chipre.

No Brasil, Endrick Santos jogou no Santana Esporte Clube, Ypiranga e São José, times do Amapá. Em 2011, o meia canhoto integrou a base do Bahia e conquistou diversos títulos importantes como a Copa Metropolitana em 2012 e o Campeonato Baiano da categoria em 2014.