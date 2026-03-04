Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após fracassar na Bahia, jogador formado pelo Esquadrão muda nacionalidade e vai parar no Vietnã

Após passagem apagada pelo Brasil, o meia atualmente defende o Ho Chi Minh City, do Vietnã

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 4 de março de 2026 às 23:00

Endrick Parafita foi camisa 10 na base do Bahia
Endrick Parafita foi camisa 10 na base do Bahia Crédito: Reprodução/Facebook

Um dos principais jogadores das categorias de base do Bahia no início da década passada, Endrick Parafita vive uma nova vida longe do Brasil desde 2016. Após passagem apagada pelo Brasil, o meia atualmente defende o Ho Chi Minh City, do Vietnã, onde tem quatro gols e duas assistências em 32 partidas.

Antes de chegar ao Vietnã, o atleta passou oito temporadas defendendo times da Malásia. O tempo jogando por Felcra FC, Selangor, Penang FA, PBAPP FC e Johor FC permitiu que o brasileiro ganhasse a nacionalidade do país do sudeste asiático. Antes, também passou por FC Botosani, da Romênia, e AEZ Zakakiou, do Chipre.

Descubra a trajetória de Endrick Parafita, ex-camisa 10 do Bahia

Endrick Parafita foi camisa 10 na base do Bahia por Reprodução/Facebook
Endrick Parafita foi camisa 10 na base do Bahia por Reprodução/Facebook
Endrick Parafita foi camisa 10 na base do Bahia por Reprodução/Facebook
Endrick Parafita foi camisa 10 na base do Bahia por Reprodução/Facebook
Endrick Parafita foi camisa 10 na base do Bahia por Divulgação
1 de 5
Endrick Parafita foi camisa 10 na base do Bahia por Reprodução/Facebook

No Brasil, Endrick Santos jogou no Santana Esporte Clube, Ypiranga e São José, times do Amapá. Em 2011, o meia canhoto integrou a base do Bahia e conquistou diversos títulos importantes como a Copa Metropolitana em 2012 e o Campeonato Baiano da categoria em 2014.

O desempenho como camisa 10 nas categorias de base tornou Endrick em uma das principais promessas do "Esquadrão de Aço". Apesar da expectativa, o jogador nunca atuou pelo time profissional baiano e fez sua estreia como profissional pelo Campinense, antes jogar por Santa Rita e Ypiranga.

LEIA MAIS 

Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português

CBF veta Bahia na Copa do Nordeste e sinaliza possível mudança no regulamento para 2027

Atacante que não deixou saudade no Bahia muda de clube após ano de destaque

Ex-Bahia sai do Brasil e vira destaque em clube de Daniel Alves; entenda

Bahia confirma retorno de zagueiro e ganha reforço em meio à crise de lesões

Mais recentes

Imagem - Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português

Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português
Imagem - Volante que deixou Vitória rumo à Europa vai parar na segunda divisão da China

Volante que deixou Vitória rumo à Europa vai parar na segunda divisão da China
Imagem - Vitória oficializa contratação de atacante Anderson Pato, destaque da Juazeirense

Vitória oficializa contratação de atacante Anderson Pato, destaque da Juazeirense

MAIS LIDAS

Imagem - Barradão é escolhido para lançamento oficial de camisa exclusiva da CBF
01

Barradão é escolhido para lançamento oficial de camisa exclusiva da CBF

Imagem - Funcionária que fazia 540 ligações por dia é indenizada por assédio moral
02

Funcionária que fazia 540 ligações por dia é indenizada por assédio moral

Imagem - Aposta leva sozinha prêmio de R$ 158 milhões da Mega-Sena 2979
03

Aposta leva sozinha prêmio de R$ 158 milhões da Mega-Sena 2979

Imagem - Salvador entra em estado de atenção por fortes chuvas, diz Defesa Civil
04

Salvador entra em estado de atenção por fortes chuvas, diz Defesa Civil