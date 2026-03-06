Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Uma nova era poderosa começa para 3 signos hoje (6 de março) e mudanças profundas podem transformar seus caminhos

Um momento de força interior e decisões firmes marca o início de uma fase em que alguns signos deixam o medo para trás e passam a assumir o controle da própria vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de março de 2026 às 05:00

Signos e sucesso
Signos e sucesso Crédito: Imagem criada por IA

A partir de hoje, 6 de março, três signos do zodíaco entram em uma nova era poderosa. Esse momento traz mudanças profundas e irreversíveis, mas de uma forma positiva. Ao olhar para dentro e refletir sobre suas próprias atitudes, esses signos passam a compreender melhor suas forças e limites. Com mais clareza sobre quem são e o que desejam, surge uma sensação de controle sobre a própria vida e a coragem necessária para seguir por caminhos mais autênticos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Hoje (6 de março) convida os signos a curar mal-entendidos, reorganizar prioridades e transformar pequenas atitudes em grandes reconciliações

Hoje (6 de março) convida os signos a curar mal-entendidos, reorganizar prioridades e transformar pequenas atitudes em grandes reconciliações

Imagem - Tempos difíceis chegam ao fim para 3 signos hoje (5 de março) e um novo capítulo começa com clareza e alívio

Tempos difíceis chegam ao fim para 3 signos hoje (5 de março) e um novo capítulo começa com clareza e alívio

Imagem - A vida finalmente começa a melhorar para 3 signos após o dia de hoje (5 de março) e uma oportunidade importante pode mudar tudo de uma vez

A vida finalmente começa a melhorar para 3 signos após o dia de hoje (5 de março) e uma oportunidade importante pode mudar tudo de uma vez

Câncer: Este é um momento em que você começa a demonstrar sua força ao estabelecer limites claros. Você continua sendo uma pessoa acolhedora e aberta, mas também aprende a se proteger quando percebe que alguém ultrapassa o que é saudável para você. Essa nova postura traz respeito e muda a forma como os outros enxergam sua presença.

Dica cósmica: Valorize seus limites e não tenha medo de proteger sua própria energia.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Virgem: Surge um forte desejo de mudar algo dentro de si. Você percebe que, ao transformar sua mentalidade e atitudes, pode alterar também a forma como o mundo reage a você. Esse é um momento importante de reinvenção, em que você começa a assumir sua identidade com mais segurança e clareza.

Dica cósmica: Invista no autoconhecimento para alinhar suas ações com quem você realmente deseja ser.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Capricórnio: De tempos em tempos, você sente vontade de se reinventar, e esse é exatamente um desses momentos. Ideias antigas, projetos esquecidos ou sonhos deixados de lado podem voltar à sua mente com força. Agora surge a chance de finalmente colocá-los em prática e construir algo que realmente represente quem você é.

Dica cósmica: Retome planos que ficaram para trás e dê uma nova chance às suas próprias ideias.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Tags:

Signo Câncer Virgem Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Quem venceu a Prova do Líder do BBB 26? Participantes encaram disputa de resistência

Quem venceu a Prova do Líder do BBB 26? Participantes encaram disputa de resistência
Imagem - Monteiro Lopes: Saiba como fazer famoso biscoito paraense com apenas cinco ingredientes

Monteiro Lopes: Saiba como fazer famoso biscoito paraense com apenas cinco ingredientes
Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (6) para ganhar dinheiro

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (6) para ganhar dinheiro

MAIS LIDAS

Imagem - Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D
01

Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D

Imagem - A vida finalmente começa a melhorar para 3 signos após o dia de hoje (5 de março) e uma oportunidade importante pode mudar tudo de uma vez
02

A vida finalmente começa a melhorar para 3 signos após o dia de hoje (5 de março) e uma oportunidade importante pode mudar tudo de uma vez

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2980, desta quinta-feira (5)
03

Resultado da Mega-Sena 2980, desta quinta-feira (5)

Imagem - De ajudante de pedreiro à Série A: Anderson Pato se emociona em apresentação no Vitória
04

De ajudante de pedreiro à Série A: Anderson Pato se emociona em apresentação no Vitória