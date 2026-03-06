ASTROLOGIA

Uma nova era poderosa começa para 3 signos hoje (6 de março) e mudanças profundas podem transformar seus caminhos

Um momento de força interior e decisões firmes marca o início de uma fase em que alguns signos deixam o medo para trás e passam a assumir o controle da própria vida

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de março de 2026 às 05:00

Signos e sucesso Crédito: Imagem criada por IA

A partir de hoje, 6 de março, três signos do zodíaco entram em uma nova era poderosa. Esse momento traz mudanças profundas e irreversíveis, mas de uma forma positiva. Ao olhar para dentro e refletir sobre suas próprias atitudes, esses signos passam a compreender melhor suas forças e limites. Com mais clareza sobre quem são e o que desejam, surge uma sensação de controle sobre a própria vida e a coragem necessária para seguir por caminhos mais autênticos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: Este é um momento em que você começa a demonstrar sua força ao estabelecer limites claros. Você continua sendo uma pessoa acolhedora e aberta, mas também aprende a se proteger quando percebe que alguém ultrapassa o que é saudável para você. Essa nova postura traz respeito e muda a forma como os outros enxergam sua presença.

Dica cósmica: Valorize seus limites e não tenha medo de proteger sua própria energia.

Famosos do signo de Câncer 1 de 16

Virgem: Surge um forte desejo de mudar algo dentro de si. Você percebe que, ao transformar sua mentalidade e atitudes, pode alterar também a forma como o mundo reage a você. Esse é um momento importante de reinvenção, em que você começa a assumir sua identidade com mais segurança e clareza.

Dica cósmica: Invista no autoconhecimento para alinhar suas ações com quem você realmente deseja ser.

Famosos do signo de Virgem 1 de 16

Capricórnio: De tempos em tempos, você sente vontade de se reinventar, e esse é exatamente um desses momentos. Ideias antigas, projetos esquecidos ou sonhos deixados de lado podem voltar à sua mente com força. Agora surge a chance de finalmente colocá-los em prática e construir algo que realmente represente quem você é.

Dica cósmica: Retome planos que ficaram para trás e dê uma nova chance às suas próprias ideias.