Latino e equipe sofrem acidente de ônibus em rodovia no interior de SP

Veículo perdeu o controle na Rodovia Washington Luís, na altura de Matão

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de março de 2026 às 10:08

Latino e equipe sofreram acidente de ônibus na rodovia SP-310 no interior de SP
Latino e equipe sofreram acidente de ônibus na rodovia SP-310 no interior de SP Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Latino passou por um susto na manhã desta sexta-feira (6) após o ônibus em que estava com sua equipe se envolver em um acidente na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura da cidade de Matão, no interior de São Paulo.

O próprio artista contou sobre o ocorrido nas redes sociais e agradeceu pelo fato de todos estarem vivos. "Livramento", escreveu em uma das publicações. "Gratidão por estarmos vivos, Jesus", completou em outra.

Latino e equipe sofreram acidente de ônibus na rodovia SP-310 no interior de SP

Latino postou sobre o acidente nos Stories do Instagram por Reprodução/Instagram
Latino e equipe sofreram acidente de ônibus na rodovia SP-310 no interior de SP por CCM - Artesp
Latino e equipe sofreram acidente de ônibus na rodovia SP-310 no interior de SP por Reprodução/Instagram
Latino postou sobre o acidente nos Stories do Instagram por Reprodução/Instagram
Latino e equipe sofreram acidente de ônibus na rodovia SP-310 no interior de SP por Reprodução/Instagram e CCM - Artesp
1 de 5
Latino postou sobre o acidente nos Stories do Instagram por Reprodução/Instagram

Segundo informações da concessionária Ecovias Noroeste Paulista, responsável pela administração do trecho, o acidente foi registrado no km 308+600 da rodovia, na pista sul, no sentido interior-capital.

De acordo com a concessionária, o ônibus trafegava pela faixa da direita da pista norte quando, por motivos ainda não esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção. O veículo atravessou para a pista sul e acabou parando no acostamento, já na contramão.

A Ecovias Noroeste Paulista informou que o ônibus transportava 17 pessoas, mas não houve vítimas graves. A concessionária informou ainda que não foi necessário interditar as faixas da rodovia e que o veículo foi liberado pouco depois, seguindo viagem normalmente.

Ao portal g1, o empresário do cantor, Bruno Freire Ribeiro, confirmou o acidente e disse que o artista não ficou ferido. Dois integrantes da equipe, um baixista e um roadie, sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para atendimento médico.

Segundo o empresário, o ônibus havia saído de Mogi das Cruzes e seguia para São José do Rio Preto, onde Latino tem um show marcado para este sábado (7). Até o momento, a apresentação não foi cancelada.

Acidente são Paulo Latino Rodovia Acidente de Ônibus

