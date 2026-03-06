SUSTO

Latino e equipe sofrem acidente de ônibus em rodovia no interior de SP

Veículo perdeu o controle na Rodovia Washington Luís, na altura de Matão

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de março de 2026 às 10:08

Latino e equipe sofreram acidente de ônibus na rodovia SP-310 no interior de SP Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Latino passou por um susto na manhã desta sexta-feira (6) após o ônibus em que estava com sua equipe se envolver em um acidente na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura da cidade de Matão, no interior de São Paulo.

O próprio artista contou sobre o ocorrido nas redes sociais e agradeceu pelo fato de todos estarem vivos. "Livramento", escreveu em uma das publicações. "Gratidão por estarmos vivos, Jesus", completou em outra.

Segundo informações da concessionária Ecovias Noroeste Paulista, responsável pela administração do trecho, o acidente foi registrado no km 308+600 da rodovia, na pista sul, no sentido interior-capital.

De acordo com a concessionária, o ônibus trafegava pela faixa da direita da pista norte quando, por motivos ainda não esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção. O veículo atravessou para a pista sul e acabou parando no acostamento, já na contramão.

A Ecovias Noroeste Paulista informou que o ônibus transportava 17 pessoas, mas não houve vítimas graves. A concessionária informou ainda que não foi necessário interditar as faixas da rodovia e que o veículo foi liberado pouco depois, seguindo viagem normalmente.

Ao portal g1, o empresário do cantor, Bruno Freire Ribeiro, confirmou o acidente e disse que o artista não ficou ferido. Dois integrantes da equipe, um baixista e um roadie, sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para atendimento médico.