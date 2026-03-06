Pronto para o fim do mundo: brasileiro constrói abrigo subterrâneo e se prepara para guerra nuclear

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Raphael Miras
Publicado em 6 de março de 2026 às 18:00
Em São Bento do Sul, no Planalto Norte de Santa Catarina, a rotina de Sandro Gilberto Jankoski passa longe do convencional. Há mais de uma década, ele decidiu que a segurança de sua família não deveria depender exclusivamente de sistemas externos.
O resultado desse planejamento é um bunker estruturado em sua propriedade, capaz de garantir sua sobrevivência de forma isolada por mais de um ano.
Sandro é adepto do sobrevivencialismo, um estilo de vida focado na preparação para cenários de emergência, que podem ir de desastres naturais e crises econômicas até colapsos no abastecimento.
Para ele, manter reservas de comida e recursos próprios é, acima de tudo, uma forma de garantir tranquilidade diante do inesperado.
Além do bunker ser um abrigo, o ambiente foi montado com um sistema de engenharia pensado para o longo prazo.
Construído com containers e sistemas de drenagem, o espaço mantém uma temperatura estável durante todas as estações do ano.
No interior, o estoque é amplo: há quantidades estratégicas de arroz, feijão, trigo, macarrão e sal.
A estratégia, porém, vai além do que está nas prateleiras. Sandro armazena sementes para garantir que, caso o isolamento se estenda, ele possa iniciar novas plantações e manter o ciclo de alimentação.
A propriedade foi planejada para ser um ecossistema independente. O local conta com:
Além do bunker, a área externa é produtiva, contando com espaços de plantio e até produção próprio de café.
A escolha do terreno também não foi por acaso: Sandro buscou uma área isolada, estrategicamente afastada do movimento urbano, para reforçar a segurança e a autonomia de seu refúgio.
Para o sobrevivencialista, estar preparado não é uma questão de alarmismo, mas de responsabilidade com o próprio sustento em um mundo cada vez mais imprevisível.