BBB 26: Dinâmica da semana tem dois Líderes e indicado via Monstro; veja como será

Tadeu Schmidt anunciou as novidades do jogo

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de março de 2026 às 07:05

A dinâmica dessa semana do BBB 26 terá muitas novidades e decisões em consenso. O apresentador Tadeu Schmidt anunciou, na noite de quinta-feira (5), uma série de dinâmicas diferentes, incluindo liderança dupla. É a primeira vez nesta edição do reality show que isso acontecerá. Mas não para por aí: um participante vai para a berlinda em uma concordância entre Anjo e Monstro.

Dinâmica da semana do BBB 26

"Teremos dois líderes. Eles vão dividir tudo, vão escolher o Emparedado em consenso, Barrado no Baile em consenso. Tudo junto", iniciou Tadeu.

Logo depois, ele anunciou que o Anjo da semana, que será definido na prova do próximo sábado (7), e o Monstro, indicado por ele, deverão entrar em um acordo para mandar alguém para o Paredão. Caso não cheguem a um denominador comum, serão emparedados.

Veja a dinâmica da semana:

Quinta-feira (5)

  • Início da Prova do Líder, que é de resistência; a liderança desta semana será compartilhada.

Sábado (7)

  • Prova do Anjo: haverá consenso entre Anjo e Monstro para emparedar uma pessoa.

Domingo (8)

  • Formação de Paredão

- Imunidades: Breno imunizado pelo Quarto Secreto, um imunizado pelo Anjo e, se ele escolher, poderá imunizar mais uma pessoa.

- Emparedados: um Emparedado pelo consenso entre o Anjo e Monstro (ou os dois), um Emparedado pelo Líder, mais um votado pela casa e Contragolpe do mais votado pela casa.

- Prova Bate e Volta: três ou quatro jogam, uma ou duas pessoas se salvam.

Terça-feira (10)

Eliminação de uma pessoa do BBB 26

