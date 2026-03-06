BBB 26: Dinâmica da semana tem dois Líderes e indicado via Monstro; veja como será

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 6 de março de 2026 às 07:05
A dinâmica dessa semana do BBB 26 terá muitas novidades e decisões em consenso. O apresentador Tadeu Schmidt anunciou, na noite de quinta-feira (5), uma série de dinâmicas diferentes, incluindo liderança dupla. É a primeira vez nesta edição do reality show que isso acontecerá. Mas não para por aí: um participante vai para a berlinda em uma concordância entre Anjo e Monstro.
Dinâmica da semana do BBB 26
"Teremos dois líderes. Eles vão dividir tudo, vão escolher o Emparedado em consenso, Barrado no Baile em consenso. Tudo junto", iniciou Tadeu.
Logo depois, ele anunciou que o Anjo da semana, que será definido na prova do próximo sábado (7), e o Monstro, indicado por ele, deverão entrar em um acordo para mandar alguém para o Paredão. Caso não cheguem a um denominador comum, serão emparedados.
Veja a dinâmica da semana:
Quinta-feira (5)
Sábado (7)
Domingo (8)
- Imunidades: Breno imunizado pelo Quarto Secreto, um imunizado pelo Anjo e, se ele escolher, poderá imunizar mais uma pessoa.
- Emparedados: um Emparedado pelo consenso entre o Anjo e Monstro (ou os dois), um Emparedado pelo Líder, mais um votado pela casa e Contragolpe do mais votado pela casa.
- Prova Bate e Volta: três ou quatro jogam, uma ou duas pessoas se salvam.
Terça-feira (10)
Eliminação de uma pessoa do BBB 26