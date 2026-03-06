BBB 26

Quem venceu a Prova do Líder do BBB 26? Participantes encaram disputa de resistência

Prova definirá o próximo líder do reality show; veja

Publicado em 6 de março de 2026 às 06:42

Prova do Líder de resistência do BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

A Prova do Líder dessa semana do BBB 26 é de resistência. A disputa teve início às 23h14 de quinta-feira (5), com todos os brothers e sisters participando da dinânica em duplas. Os dois vencedores vão compartilhar a 8ª liderança do reality show.

Na prova, disputada em dupla, os participantes precisam se revezar para segurar uma plataforma que conta com um imã. O objetivo é impedir que o objeto encoste no chão. A cada revezamento, um integrante da dupla deve ficar com a mão apertada em um botão e, caso solte, a dupla será eliminada. Já o outro segura uma barra que equilibra um prato que contém, na parte inferior, um imã que não pode encostar no chão. Se chegar a 1cm do piso, o ímã gruda e a dupla será desclassificada.

Até a manhã desta sexta-feira (6), apenas duas duplas ainda estavam na disputa: Leandro Boneco e Breno Corã; e Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach.

Ana Paula Renault e Milena Lages foram as primeiras a deixar da prova, após pouco mais de 1h de disputa. Milena, que estava na barra, se atrapalhou ao segurar a suspensão com as duas mãos e deixou o objeto no chão. A recreadora comentou: "Grudou", e, em seguida, a voz anunciou: "Atenção, dupla quatro eliminada".

Chaiany e Gabriela foram eliminadas na sequência, depois de mais de duas horas de resistência. A estudante de Psicologia deixou a barra cair e reagiu: "Caiu, Prê".

Babu Santana e Solange Couto foram a terceira dupla a deixar a prova, a qual disputaram por pouco mais de três horas. A atriz se atrapalhou ao mudar a barra de lugar, e deixou o imã tocar no chão. Babu foi ao encontro de sua parceira de dupla e a abraçou para consolá-la. "Tá tudo bem, irmã. Relaxa", afirmou.

A 4ª dupla eliminada foi Juliano Floss e Samira. Os dois permaneceram no Provódromo durante quase cinco horas. O dançarino se atrapalhou ao segurar a barra com as mãos e deixou o prato cair, eliminando a si mesmo e Samira. "De boa, Juliano", falou a sister enquanto abraçava o dançarino.