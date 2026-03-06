Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem venceu a Prova do Líder do BBB 26? Participantes encaram disputa de resistência

Prova definirá o próximo líder do reality show; veja

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de março de 2026 às 06:42

Prova do Líder de resistência do BBB 26
Prova do Líder de resistência do BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

A Prova do Líder dessa semana do BBB 26 é de resistência. A disputa teve início às 23h14 de quinta-feira (5), com todos os brothers e sisters participando da dinânica em duplas. Os dois vencedores vão compartilhar a 8ª liderança do reality show.

Na prova, disputada em dupla, os participantes precisam se revezar para segurar uma plataforma que conta com um imã. O objetivo é impedir que o objeto encoste no chão. A cada revezamento, um integrante da dupla deve ficar com a mão apertada em um botão e, caso solte, a dupla será eliminada. Já o outro segura uma barra que equilibra um prato que contém, na parte inferior, um imã que não pode encostar no chão. Se chegar a 1cm do piso, o ímã gruda e a dupla será desclassificada.

Prova do Líder de resistência do BBB 26

Prova do Líder de resistência do BBB 26 por Reprodução/TV Globo
Prova do Líder de resistência do BBB 26 por Reprodução/TV Globo
Prova do Líder de resistência do BBB 26 por Reprodução/TV Globo
Prova do Líder de resistência do BBB 26 por Reprodução/TV Globo
Prova do Líder de resistência do BBB 26 por Reprodução/TV Globo
Prova do Líder de resistência do BBB 26 por Reprodução/TV Globo
Prova do Líder de resistência do BBB 26 por Reprodução/TV Globo
Prova do Líder de resistência do BBB 26 por Reprodução/TV Globo
Prova do Líder de resistência do BBB 26 por Reprodução/TV Globo
Prova do Líder de resistência do BBB 26 por Reprodução/TV Globo
Prova do Líder de resistência do BBB 26 por Reprodução/TV Globo
Prova do Líder de resistência do BBB 26 por Reprodução/TV Globo
1 de 12
Prova do Líder de resistência do BBB 26 por Reprodução/TV Globo

Até a manhã desta sexta-feira (6), apenas duas duplas ainda estavam na disputa: Leandro Boneco e Breno Corã; e Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach.

Ana Paula Renault e Milena Lages foram as primeiras a deixar da prova, após pouco mais de 1h de disputa. Milena, que estava na barra, se atrapalhou ao segurar a suspensão com as duas mãos e deixou o objeto no chão. A recreadora comentou: "Grudou", e, em seguida, a voz anunciou: "Atenção, dupla quatro eliminada".

Chaiany e Gabriela foram eliminadas na sequência, depois de mais de duas horas de resistência. A estudante de Psicologia deixou a barra cair e reagiu: "Caiu, Prê". 

Babu Santana e Solange Couto foram a terceira dupla a deixar a prova, a qual disputaram por pouco mais de três horas. A atriz se atrapalhou ao mudar a barra de lugar, e deixou o imã tocar no chão. Babu foi ao encontro de sua parceira de dupla e a abraçou para consolá-la. "Tá tudo bem, irmã. Relaxa", afirmou.

A 4ª dupla eliminada foi Juliano Floss e Samira. Os dois permaneceram no Provódromo durante quase cinco horas. O dançarino se atrapalhou ao segurar a barra com as mãos e deixou o prato cair, eliminando a si mesmo e Samira. "De boa, Juliano", falou a sister enquanto abraçava o dançarino.

Jordana e Marciele deixaram a disputa durante a troca de posição, depois de mexem na bolinha que devem equilibrar no prato. "Atenção, dupla seis eliminada por mexer na bola", avisou a voz. As sisters permaneceram no Provódromo durante sete horas de prova.

Leia mais

Imagem - BBB 26: Juliano e Samira acusam Cowboy de sugerir estratégia de vítima e vídeo vira prova nas redes

BBB 26: Juliano e Samira acusam Cowboy de sugerir estratégia de vítima e vídeo vira prova nas redes

Imagem - Lindolfo, cão de Samira do BBB 26, viraliza nas redes, ganha prótese e estrela campanha publicitária

Lindolfo, cão de Samira do BBB 26, viraliza nas redes, ganha prótese e estrela campanha publicitária

Imagem - Alberto Cowboy cogita desistência no BBB 26 e preocupa aliados

Alberto Cowboy cogita desistência no BBB 26 e preocupa aliados

Tags:

Bbb Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil Prova do Líder Prova de Resistência

Mais recentes

Imagem - Monteiro Lopes: Saiba como fazer famoso biscoito paraense com apenas cinco ingredientes

Monteiro Lopes: Saiba como fazer famoso biscoito paraense com apenas cinco ingredientes
Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (6) para ganhar dinheiro

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (6) para ganhar dinheiro
Imagem - Como é a cobertura de 300 m² de Thaynara OG com artesanato maranhense e design contemporâneo

Como é a cobertura de 300 m² de Thaynara OG com artesanato maranhense e design contemporâneo

MAIS LIDAS

Imagem - Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D
01

Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D

Imagem - A vida finalmente começa a melhorar para 3 signos após o dia de hoje (5 de março) e uma oportunidade importante pode mudar tudo de uma vez
02

A vida finalmente começa a melhorar para 3 signos após o dia de hoje (5 de março) e uma oportunidade importante pode mudar tudo de uma vez

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2980, desta quinta-feira (5)
03

Resultado da Mega-Sena 2980, desta quinta-feira (5)

Imagem - De ajudante de pedreiro à Série A: Anderson Pato se emociona em apresentação no Vitória
04

De ajudante de pedreiro à Série A: Anderson Pato se emociona em apresentação no Vitória