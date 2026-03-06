TV

BBB 26: Jonas e Alberto Cowboy vencem prova de resistência polêmica e são os líderes da semana

Dupla enfrentou polêmica durante o desafio, acusou possível irregularidade no jogo e conquistou liderança compartilhada no reality

Fernanda Varela

Publicado em 6 de março de 2026 às 13:58

Jonas e Cowboy Crédito: Reprodução

Os participantes Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy venceram a oitava Prova do Líder do Big Brother Brasil 26 após mais de 14 horas de resistência. A disputa terminou na manhã desta sexta-feira (6) e garantiu à dupla o comando da semana dentro da casa.

Na etapa final do desafio, Jonas e Cowboy enfrentaram Breno e Leandro Boneco. A liderança desta semana será dividida entre os dois vencedores, que terão direito às mesmas vantagens do cargo, incluindo imunidade no próximo Paredão, acesso ao quarto do líder, indicação direta à berlinda e uma festa especial.

O anúncio foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt, que explicou que todos os poderes da liderança serão compartilhados pela dupla.

Prova teve tensão e acusações

A disputa também foi marcada por momentos de tensão. Durante a prova, Jonas e Cowboy chegaram a reclamar de uma possível diferença no equipamento utilizado no desafio. Segundo eles, o cabo usado pela dupla seria maior do que o dos adversários.

Em conversa durante a dinâmica, os participantes questionaram o funcionamento do sistema e sugeriram que algo estaria errado na prova. “Tá errado”, comentaram ao comparar o equipamento com o utilizado pelos rivais.

A situação repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões entre fãs do programa. Parte do público saiu em defesa da dupla, enquanto outros internautas criticaram as reclamações feitas durante a disputa.

Desclassificação mudou rumo da prova

A dinâmica também teve uma reviravolta com a desclassificação de Samira e Juliano, que foram eliminados da disputa após descumprirem uma regra do desafio de resistência.

A decisão da produção foi anunciada durante a prova e causou forte impacto dentro da casa. Os dois participantes ficaram emocionados e chegaram a chorar após o comunicado oficial.

Com a saída da dupla, a disputa ficou ainda mais acirrada entre os participantes restantes, até que Jonas e Cowboy resistiram por mais tempo e garantiram a liderança da semana.

Como funcionava a prova

O desafio exigia atenção constante dos participantes. Um integrante da dupla precisava permanecer pressionando um botão extremamente sensível, que acusava qualquer descuido.

Enquanto isso, o parceiro ficava responsável por puxar uma barra que mantinha um prato suspenso no ar. Abaixo dele havia um ímã que, caso encostasse no chão, provocaria a desclassificação imediata.

Em determinados momentos, o telão liberava trocas de posição entre os participantes, algumas opcionais e outras obrigatórias, sempre dentro de um tempo limite definido pela produção. A dupla que resistisse por mais tempo venceria a prova.

Confira a dinâmica da semana

Sábado (7): Prova do Anjo (Anjo e Monstro emparedam uma pessoa. Caso não entrem em consenso, ambos vão para o Paredão).

Domingo (8): formação do Paredão. Um emparedado pelo consenso entre o Monstro e o Anjo (ou 2); 1 emparedado pelos Líderes; 1 mais votado pela Casa; Contragolpe do mais votado pela casa. Com exceção do indicado pelos Líderes, os demais jogam a Prova Bate-Volta e, quem vencer, se safa do Paredão.