Emboscada: motorista de aplicativo é sequestrado e torturado após aceitar corrida na Bahia

Elaine Sanoli
Publicado em 6 de março de 2026 às 18:18
Um motorista de aplicativo foi sequestrado e torturado na cidade de Eunápolis, no Extremo Sul do estado. Na manhã desta sexta-feira (6), ele foi resgatado pela polícia em uma área de mata, no bairro Sapucaieira. Um homem foi preso em flagrante.
A vítima foi encontrada por duas equipes policiais com as mãos amarradas e apresentando sinais de tortura, nas proximidades de um centro de Candomblé, no final do bairro. Segundo a Polícia Civil, uma denúncia revelou a localização dos suspeitos e informou que eles estariam mantendo a vítima em cárcere e sob tortura.
O homem contou que, por volta das 22h do dia anterior, havia aceitado uma corrida no aplicativo que utiliza para trabalhar. No local de embarque do suposto passageiro, ele foi surpreendido por oito suspeitos. Ele foi rendido, sequestrado e levado para a região de mata em seu próprio veículo.
Com a chegada dos policiais, houve confronto e os suspeitos fugiram pela área de mata conhecida como “Boqueirão”. Durante rondas realizadas por equipes da Polícia Militar, um homem foi encontrado. Ele estava sujo de barro, demonstrou “intenso nervosismo” ao ver os policiais e foi reconhecido pela vítima como um dos autores do sequestro. O rapaz, identificado pelas iniciais N. S. O., foi preso em flagrante.
“As investigações prosseguem com o objetivo de identificar e localizar os demais envolvidos na ação criminosa, bem como recuperar o veículo subtraído”, informou a polícia. Não foi informado o que pode ter motivado a agressão.
Durante varredura no local, policiais da 1ª Delegacia Territorial e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Eunápolis localizaram um acampamento improvisado utilizado pelos sequestradores, onde foram apreendidos objetos usados na prática das agressões, entre eles um pedaço de madeira com manchas de sangue e um facão. Também foi apreendida uma arma de fogo da marca Taurus, modelo 838, calibre .380.