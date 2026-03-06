Acesse sua conta
Saiba quem era o policial que morreu após ver filha morrer em acidente de moto

José Carlos era soldado reformado da Polícia Militar do Distrito Federal

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de março de 2026 às 08:27

Saiba quem era o policial que morreu após ver filha morrer em acidente de moto
Saiba quem era o policial que morreu após ver filha morrer em acidente de moto Crédito: Reprodução / Redes sociais

O policial militar que morreu após presenciar o acidente que tirou a vida da própria filha foi identificado como José Carlos Andrade Nogueira, soldado reformado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A jovem, Karla Thaynnara Nogueira, de 25 anos, pilotava uma motocicleta quando sofreu um grave acidente na manhã de terça-feira (3), na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA), no Distrito Federal.

Segundo relatos, a motociclista perdeu o controle após colidir com um veículo e caiu na pista. Em seguida, ela foi atropelada por um caminhão nas proximidades do Viaduto Ayrton Senna.

Karla Thaynnara Nogueira morreu em acidente de moto

Karla Thaynnara tinha 25 anos por Reprodução
A moto que ela pilotava colidiu com um carro e a jovem foi atropelada por um caminhão por Reprodução
Karla acumulava mais de 40 mil seguidores por Reprodução
Acidente foi registrado nesta terça-feira (3) por Reprodução
O pai dela morreu no local do acidente por Reprodução
1 de 5
Karla Thaynnara tinha 25 anos por Reprodução

O pai da jovem também trafegava de motocicleta pela via e passou pelo local no momento do acidente. Ao perceber que a vítima era a própria filha, ele teria atentado contra a própria vida, segundo testemunhas.

Equipes da Polícia Militar do Distrito Federal que atenderam à ocorrência ainda tentaram impedir a ação após a confirmação da morte da jovem, mas não conseguiram evitar a tragédia.

O caso foi registrado em uma delegacia do Distrito Federal, que ficará responsável pelas investigações e demais procedimentos.

Com informaçõs do Metrópoles, parceiro do CORREIO.

Acidente

