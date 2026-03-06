Saiba quem era o policial que morreu após ver filha morrer em acidente de moto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 6 de março de 2026 às 08:27
O policial militar que morreu após presenciar o acidente que tirou a vida da própria filha foi identificado como José Carlos Andrade Nogueira, soldado reformado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A jovem, Karla Thaynnara Nogueira, de 25 anos, pilotava uma motocicleta quando sofreu um grave acidente na manhã de terça-feira (3), na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA), no Distrito Federal.
Segundo relatos, a motociclista perdeu o controle após colidir com um veículo e caiu na pista. Em seguida, ela foi atropelada por um caminhão nas proximidades do Viaduto Ayrton Senna.
Karla Thaynnara Nogueira morreu em acidente de moto
O pai da jovem também trafegava de motocicleta pela via e passou pelo local no momento do acidente. Ao perceber que a vítima era a própria filha, ele teria atentado contra a própria vida, segundo testemunhas.
Equipes da Polícia Militar do Distrito Federal que atenderam à ocorrência ainda tentaram impedir a ação após a confirmação da morte da jovem, mas não conseguiram evitar a tragédia.
O caso foi registrado em uma delegacia do Distrito Federal, que ficará responsável pelas investigações e demais procedimentos.
Com informaçõs do Metrópoles, parceiro do CORREIO.