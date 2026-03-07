Acesse sua conta
Mito ou verdade? Beber água com gás afeta a pressão?

Especialistas explicam dúvida

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 7 de março de 2026 às 05:00

A poder de hidratação da água com gás e a mineral é o mesmo (Imagem: allstars | Shutterstock)
Mito ou verdade? Beber água com gás afeta a pressão? Crédito: Imagem: allstars | Shutterstock

A água com gás costuma levantar dúvidas entre consumidores, especialmente entre pessoas que precisam ficar atentas à saúde cardiovascular. Uma das perguntas mais comuns é se a bebida pode interferir na pressão arterial. No entanto, especialistas ouvidos pelo Correio explicam que não há evidências científicas de que a água com gás aumente a pressão quando consumida normalmente. Veja cinco fatos sobre a bebida abaixo:

Curiosidades sobre água com gás

A bebida é, basicamente, água comum com adição de dióxido de carbono (CO₂), processo que gera as bolhas características da gaseificação. Apesar da sensação diferente ao beber, a composição continua semelhante à da água sem gás. por Shutterstock
Segundo especialistas, o gás dissolvido na água não altera o funcionamento do sistema cardiovascular. Após a ingestão, o dióxido de carbono é liberado naturalmente pelo organismo, principalmente por meio da respiração e da eliminação de gases. por Shutterstock
Parte da confusão, de acordo com os profissionais, acontece porque muitas pessoas associam a água com gás aos refrigerantes. Diferentemente dessas bebidas industrializadas, que podem conter açúcar, sódio e outros aditivos, a água gaseificada pura não possui essas substâncias. por Shutterstock
Além disso, alguns estudos indicam que a água com gás pode aumentar temporariamente a sensação de estômago cheio, o que faz com que algumas pessoas se sintam mais saciadas após o consumo. por Freepik
Ela pode ser consumida pura ou com adição de frutas, limão ou ervas, sem aumentar significativamente o consumo de calorias. por Reprodução
1 de 5
A bebida é, basicamente, água comum com adição de dióxido de carbono (CO₂), processo que gera as bolhas características da gaseificação. Apesar da sensação diferente ao beber, a composição continua semelhante à da água sem gás. por Shutterstock

