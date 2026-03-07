SAÚDE

Mito ou verdade? Beber água com gás afeta a pressão?

Especialistas explicam dúvida

A água com gás costuma levantar dúvidas entre consumidores, especialmente entre pessoas que precisam ficar atentas à saúde cardiovascular. Uma das perguntas mais comuns é se a bebida pode interferir na pressão arterial. No entanto, especialistas ouvidos pelo Correio explicam que não há evidências científicas de que a água com gás aumente a pressão quando consumida normalmente. Veja cinco fatos sobre a bebida abaixo: