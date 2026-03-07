Mito ou verdade? Beber água com gás afeta a pressão?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 7 de março de 2026 às 05:00
A água com gás costuma levantar dúvidas entre consumidores, especialmente entre pessoas que precisam ficar atentas à saúde cardiovascular. Uma das perguntas mais comuns é se a bebida pode interferir na pressão arterial. No entanto, especialistas ouvidos pelo Correio explicam que não há evidências científicas de que a água com gás aumente a pressão quando consumida normalmente. Veja cinco fatos sobre a bebida abaixo:
Curiosidades sobre água com gás