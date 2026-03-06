Arte urbana e ancestralidade: mural de Exu Olojá é inaugurado na Feira de São Joaquim

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 6 de março de 2026 às 20:49
Um novo mural de grafite dedicado a Exu Olojá, o “Senhor do Mercado”, foi feito na Feira de São Joaquim, na Cidade Baixa, em Salvador, como parte das celebrações da Festa de Olojá. A celebração acontece nesta sexta-feira (6) e sábado (7) com um marco inédito: pela primeira vez, integra oficialmente o Calendário de Eventos de Salvador.
A obra é assinada pelo artista visual baiano Tarcio V e integra uma série de intervenções urbanas que unem arte, fé e memória ancestral na capital promovida pela Viva Agência de Ideias, liderada por Paula Hazin.
Veja como ficou o mural
A pintura faz referência ao orixá Exu, figura central nas religiões de matriz africana e associado à comunicação, ao movimento e à abertura de caminhos. A homenagem dialoga diretamente com o simbolismo da feira, espaço histórico de trocas, comércio e convivência popular na capital baiana.
Segundo Tarcio V, o mural surge como forma de marcar a importância do festejo. O artista conta que o painel apresenta diferentes dimensões simbólicas de Exu. “É tratar ele mais de uma face, dessa entidade, dessa energia viva e onipresente. Exu carrega as cores do sangue, da ancestralidade preta”, diz.
A iniciativa também reforça a presença da arte urbana na paisagem da capital baiana. Para Tarcio, a produção muralista contemporânea tem ampliado o acesso à arte ao ocupar espaços públicos da cidade. “A nossa geração traz essa coisa mais para o ambiente externo, que bebe muito da água do grafite. É uma arte democrática e acessível a todos”, explica.
A intervenção também dialoga com o cotidiano da feira, considerada um dos principais pólos de cultura popular e turismo étnico da cidade. Para Paula Hazin, o mural pode se tornar mais um ponto de interesse para visitantes e moradores que circulam pelo local. “A Feira de São Joaquim é também um ponto de turismo étnico. É mais uma possibilidade de visita, mais um atrativo para quem vem viver um pouco desse mercado, da gastronomia e também da arte”, destaca.
A pintura integra o projeto Fé e Festa, iniciativa que utiliza o grafite como ferramenta de valorização do patrimônio imaterial e da memória cultural da cidade. A proposta é ocupar o espaço urbano com obras inspiradas nas festas, símbolos religiosos e tradições que fazem parte da identidade soteropolitana. A nova pintura se soma a uma série de ações que já homenagearam figuras e celebrações como Santa Bárbara, Nossa Senhora da Conceição da Praia, Santa Luzia, Nossa Senhora do Pilar, a Lavagem do Senhor do Bonfim e Iemanjá.