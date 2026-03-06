Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Arte urbana e ancestralidade: mural de Exu Olojá é inaugurado na Feira de São Joaquim

A obra é assinada pelo artista visual baiano Tarcio V

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 6 de março de 2026 às 20:49

“Senhor do Mercado”: mural de grafite dedicado a Exu Olojá
“Senhor do Mercado”: mural de grafite dedicado a Exu Olojá Crédito: Matheus Aguiar/Divulgação

Um novo mural de grafite dedicado a Exu Olojá, o “Senhor do Mercado”, foi feito na Feira de São Joaquim, na Cidade Baixa, em Salvador, como parte das celebrações da Festa de Olojá. A celebração acontece nesta sexta-feira (6) e sábado (7) com um marco inédito: pela primeira vez, integra oficialmente o Calendário de Eventos de Salvador.

A obra é assinada pelo artista visual baiano Tarcio V e integra uma série de intervenções urbanas que unem arte, fé e memória ancestral na capital promovida pela Viva Agência de Ideias, liderada por Paula Hazin.

Veja como ficou o mural

“Senhor do Mercado”: mural de grafite dedicado a Exu Olojá por Matheus Aguiar/Divulgação
“Senhor do Mercado”: mural de grafite dedicado a Exu Olojá por Matheus Aguiar/Divulgação
“Senhor do Mercado”: mural de grafite dedicado a Exu Olojá por Matheus Aguiar/Divulgação
“Senhor do Mercado”: mural de grafite dedicado a Exu Olojá por Matheus Aguiar/Divulgação
“Senhor do Mercado”: mural de grafite dedicado a Exu Olojá por Matheus Aguiar/Divulgação
“Senhor do Mercado”: mural de grafite dedicado a Exu Olojá por Matheus Aguiar/Divulgação
“Senhor do Mercado”: mural de grafite dedicado a Exu Olojá por Matheus Aguiar/Divulgação
“Senhor do Mercado”: mural de grafite dedicado a Exu Olojá por Matheus Aguiar/Divulgação
“Senhor do Mercado”: mural de grafite dedicado a Exu Olojá por Matheus Aguiar/Divulgação
“Senhor do Mercado”: mural de grafite dedicado a Exu Olojá por Matheus Aguiar/Divulgação
“Senhor do Mercado”: mural de grafite dedicado a Exu Olojá por Matheus Aguiar/Divulgação
“Senhor do Mercado”: mural de grafite dedicado a Exu Olojá por Matheus Aguiar/Divulgação
“Senhor do Mercado”: mural de grafite dedicado a Exu Olojá por Matheus Aguiar/Divulgação
“Senhor do Mercado”: mural de grafite dedicado a Exu Olojá por Matheus Aguiar/Divulgação
1 de 14
“Senhor do Mercado”: mural de grafite dedicado a Exu Olojá por Matheus Aguiar/Divulgação

A pintura faz referência ao orixá Exu, figura central nas religiões de matriz africana e associado à comunicação, ao movimento e à abertura de caminhos. A homenagem dialoga diretamente com o simbolismo da feira, espaço histórico de trocas, comércio e convivência popular na capital baiana.

Segundo Tarcio V, o mural surge como forma de marcar a importância do festejo. O artista conta que o painel apresenta diferentes dimensões simbólicas de Exu. “É tratar ele mais de uma face, dessa entidade, dessa energia viva e onipresente. Exu carrega as cores do sangue, da ancestralidade preta”, diz.

A iniciativa também reforça a presença da arte urbana na paisagem da capital baiana. Para Tarcio, a produção muralista contemporânea tem ampliado o acesso à arte ao ocupar espaços públicos da cidade. “A nossa geração traz essa coisa mais para o ambiente externo, que bebe muito da água do grafite. É uma arte democrática e acessível a todos”, explica.

A intervenção também dialoga com o cotidiano da feira, considerada um dos principais pólos de cultura popular e turismo étnico da cidade. Para Paula Hazin, o mural pode se tornar mais um ponto de interesse para visitantes e moradores que circulam pelo local. “A Feira de São Joaquim é também um ponto de turismo étnico. É mais uma possibilidade de visita, mais um atrativo para quem vem viver um pouco desse mercado, da gastronomia e também da arte”, destaca.

A pintura integra o projeto Fé e Festa, iniciativa que utiliza o grafite como ferramenta de valorização do patrimônio imaterial e da memória cultural da cidade. A proposta é ocupar o espaço urbano com obras inspiradas nas festas, símbolos religiosos e tradições que fazem parte da identidade soteropolitana. A nova pintura se soma a uma série de ações que já homenagearam figuras e celebrações como Santa Bárbara, Nossa Senhora da Conceição da Praia, Santa Luzia, Nossa Senhora do Pilar, a Lavagem do Senhor do Bonfim e Iemanjá.

Leia mais

Imagem - Salvador ganha dois murais de grafite em homenagem a Iansã e Santa Bárbara

Salvador ganha dois murais de grafite em homenagem a Iansã e Santa Bárbara

Imagem - Projeto leva arte urbana ao bairro Uruguai com oficina gratuita de grafite

Projeto leva arte urbana ao bairro Uruguai com oficina gratuita de grafite

Imagem - Conheça Pitoco: com 30 anos de carreira, grafiteiro já colaborou com Luiz Caldas e Durval Lelys

Conheça Pitoco: com 30 anos de carreira, grafiteiro já colaborou com Luiz Caldas e Durval Lelys

Tags:

Salvador Arte Mural Exu Feira de são Joaquim

Mais recentes

Imagem - Colonoscopia é perigosa? Especialista explica riscos, benefícios e segurança do exame

Colonoscopia é perigosa? Especialista explica riscos, benefícios e segurança do exame
Imagem - Dupla suspeita de roubar R$ 10 mil e celulares de clínica médica é presa na Bahia

Dupla suspeita de roubar R$ 10 mil e celulares de clínica médica é presa na Bahia
Imagem - Inclusão e lazer: ParaPraia se despede da temporada 2026 com banho assistido na Praia da Preguiça

Inclusão e lazer: ParaPraia se despede da temporada 2026 com banho assistido na Praia da Preguiça

MAIS LIDAS

Imagem - Saúde em alta e alma leve: 3 signos veem a vida finalmente melhorar nesta quinta (5 de março) de sorte
01

Saúde em alta e alma leve: 3 signos veem a vida finalmente melhorar nesta quinta (5 de março) de sorte

Imagem - Resultado da Lotofácil 3629, desta sexta-feira (6)
02

Resultado da Lotofácil 3629, desta sexta-feira (6)

Imagem - Uma nova era poderosa começa para 3 signos hoje (6 de março) e mudanças profundas podem transformar seus caminhos
03

Uma nova era poderosa começa para 3 signos hoje (6 de março) e mudanças profundas podem transformar seus caminhos

Imagem - Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo
04

Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo