Arte urbana e ancestralidade: mural de Exu Olojá é inaugurado na Feira de São Joaquim

A obra é assinada pelo artista visual baiano Tarcio V

Monique Lobo

Publicado em 6 de março de 2026 às 20:49

“Senhor do Mercado”: mural de grafite dedicado a Exu Olojá Crédito: Matheus Aguiar/Divulgação

Um novo mural de grafite dedicado a Exu Olojá, o “Senhor do Mercado”, foi feito na Feira de São Joaquim, na Cidade Baixa, em Salvador, como parte das celebrações da Festa de Olojá. A celebração acontece nesta sexta-feira (6) e sábado (7) com um marco inédito: pela primeira vez, integra oficialmente o Calendário de Eventos de Salvador.

A obra é assinada pelo artista visual baiano Tarcio V e integra uma série de intervenções urbanas que unem arte, fé e memória ancestral na capital promovida pela Viva Agência de Ideias, liderada por Paula Hazin.

A pintura faz referência ao orixá Exu, figura central nas religiões de matriz africana e associado à comunicação, ao movimento e à abertura de caminhos. A homenagem dialoga diretamente com o simbolismo da feira, espaço histórico de trocas, comércio e convivência popular na capital baiana.

Segundo Tarcio V, o mural surge como forma de marcar a importância do festejo. O artista conta que o painel apresenta diferentes dimensões simbólicas de Exu. “É tratar ele mais de uma face, dessa entidade, dessa energia viva e onipresente. Exu carrega as cores do sangue, da ancestralidade preta”, diz.

A iniciativa também reforça a presença da arte urbana na paisagem da capital baiana. Para Tarcio, a produção muralista contemporânea tem ampliado o acesso à arte ao ocupar espaços públicos da cidade. “A nossa geração traz essa coisa mais para o ambiente externo, que bebe muito da água do grafite. É uma arte democrática e acessível a todos”, explica.

A intervenção também dialoga com o cotidiano da feira, considerada um dos principais pólos de cultura popular e turismo étnico da cidade. Para Paula Hazin, o mural pode se tornar mais um ponto de interesse para visitantes e moradores que circulam pelo local. “A Feira de São Joaquim é também um ponto de turismo étnico. É mais uma possibilidade de visita, mais um atrativo para quem vem viver um pouco desse mercado, da gastronomia e também da arte”, destaca.