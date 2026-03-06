JACOBINA

Dupla suspeita de roubar R$ 10 mil e celulares de clínica médica é presa na Bahia

Sete mandados de busca e apreensão contra investigados do crime também foram cumpridos

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de março de 2026 às 20:24

16ª Coorpin Crédito: Divulgação

Duas pessoas foram presas na cidade de Jacobina, no centro-norte da Bahia, suspeitas de roubar uma clínica médica no dia 26 de dezembro do ano passado. Elas foram detidas nesta quinta-feira (5). Sete mandados de busca e apreensão contra investigados pela prática de roubo qualificado com emprego de arma de fogo também foram cumpridos.

O crime ocorreu no dia 26 de dezembro do ano passado, em uma clínica médica localizada na Rua dos Humildes. Na ocasião, os autores chegaram ao local utilizando duas motocicletas e, armados, anunciaram o assalto, subtraindo aproximadamente R$ 10 mil, além de três aparelhos celulares pertencentes à empresa e a funcionários. Após a ação criminosa, os suspeitos fugiram.

A partir do registro da ocorrência, equipes da Polícia Civil iniciaram investigações e reuniram elementos que possibilitaram a identificação dos suspeitos.

Durante o cumprimento dos mandados, também foram realizadas buscas nas residências dos investigados e em duas empresas de mototáxi onde os suspeitos trabalhavam e que, segundo as investigações, eram utilizadas como fachada para atividades aparentemente lícitas.