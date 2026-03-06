Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dupla suspeita de roubar R$ 10 mil e celulares de clínica médica é presa na Bahia

Sete mandados de busca e apreensão contra investigados do crime também foram cumpridos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de março de 2026 às 20:24

16ª Coorpin
16ª Coorpin Crédito: Divulgação

Duas pessoas foram presas na cidade de Jacobina, no centro-norte da Bahia, suspeitas de roubar uma clínica médica no dia 26 de dezembro do ano passado. Elas foram detidas nesta quinta-feira (5). Sete mandados de busca e apreensão contra investigados pela prática de roubo qualificado com emprego de arma de fogo também foram cumpridos.

O crime ocorreu no dia 26 de dezembro do ano passado, em uma clínica médica localizada na Rua dos Humildes. Na ocasião, os autores chegaram ao local utilizando duas motocicletas e, armados, anunciaram o assalto, subtraindo aproximadamente R$ 10 mil, além de três aparelhos celulares pertencentes à empresa e a funcionários. Após a ação criminosa, os suspeitos fugiram.

A partir do registro da ocorrência, equipes da Polícia Civil iniciaram investigações e reuniram elementos que possibilitaram a identificação dos suspeitos.

Leia mais

Imagem - Suspeitos de executar homem em ‘tribunal do crime’ após descumprir regras de facção são presos

Suspeitos de executar homem em ‘tribunal do crime’ após descumprir regras de facção são presos

Imagem - Temporal deixa mais de 60 pessoas desalojadas ou desabrigadas em cidade baiana

Temporal deixa mais de 60 pessoas desalojadas ou desabrigadas em cidade baiana

Imagem - Emboscada: motorista de aplicativo é sequestrado e torturado após aceitar corrida na Bahia

Emboscada: motorista de aplicativo é sequestrado e torturado após aceitar corrida na Bahia

Durante o cumprimento dos mandados, também foram realizadas buscas nas residências dos investigados e em duas empresas de mototáxi onde os suspeitos trabalhavam e que, segundo as investigações, eram utilizadas como fachada para atividades aparentemente lícitas.

Os investigados foram apresentados à autoridade policial e permanecem custodiados à disposição da Justiça. Participaram da ação equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Piemonte), da 1ª Delegacia Territorial (DT/Jacobina) e da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (16ª Coorpin/Jacobina).

Mais recentes

Imagem - Colonoscopia é perigosa? Especialista explica riscos, benefícios e segurança do exame

Colonoscopia é perigosa? Especialista explica riscos, benefícios e segurança do exame
Imagem - Arte urbana e ancestralidade: mural de Exu Olojá é inaugurado na Feira de São Joaquim

Arte urbana e ancestralidade: mural de Exu Olojá é inaugurado na Feira de São Joaquim
Imagem - Inclusão e lazer: ParaPraia se despede da temporada 2026 com banho assistido na Praia da Preguiça

Inclusão e lazer: ParaPraia se despede da temporada 2026 com banho assistido na Praia da Preguiça

MAIS LIDAS

Imagem - Saúde em alta e alma leve: 3 signos veem a vida finalmente melhorar nesta quinta (5 de março) de sorte
01

Saúde em alta e alma leve: 3 signos veem a vida finalmente melhorar nesta quinta (5 de março) de sorte

Imagem - Resultado da Lotofácil 3629, desta sexta-feira (6)
02

Resultado da Lotofácil 3629, desta sexta-feira (6)

Imagem - Uma nova era poderosa começa para 3 signos hoje (6 de março) e mudanças profundas podem transformar seus caminhos
03

Uma nova era poderosa começa para 3 signos hoje (6 de março) e mudanças profundas podem transformar seus caminhos

Imagem - Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo
04

Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo