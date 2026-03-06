Suspeitos de executar homem em ‘tribunal do crime’ após descumprir regras de facção são presos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 6 de março de 2026 às 19:25
Quatro pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira (6), na cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia, durante o cumprimento de mandados expedidos pela Justiça baiana no âmbito das investigações sobre o assassinato de um homem. A vítima teria sido submetida ao chamado “tribunal do crime” e foi espancada até a morte por integrantes de uma facção criminosa.
As diligências foram realizadas nos bairros Baianão, Frei Calixto, Casas Novas e Vila Valdete. Durante o cumprimento dos mandados, duas pessoas foram presas em cumprimento a mandados de prisão já expedidos pela Justiça. Diversos materiais considerados relevantes para o avanço das investigações foram apreendidos, entre eles aparelhos celulares, computadores e notebooks, substâncias entorpecentes, balanças de precisão, dinheiro e cartões de crédito.
Suspeitos de executar homem em ‘tribunal do crime’ são presos em Porto Seguro
Além disso, outras duas pessoas foram presas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Com elas, os policiais apreenderam porções de entorpecente e balanças de precisão, equipamentos utilizados para pesagem e fracionamento das substâncias destinadas à comercialização.
Elizeu Cardoso dos Santos foi morto em fevereiro de 2025 no chamado “tribunal do crime”. Segundo as investigações da Polícia Civil, a vítima teria sido executada por supostamente descumprir regras impostas pela facção criminosa que atua na região.
Após o crime, o corpo foi abandonado em uma estrada vicinal na zona rural do distrito de Vera Cruz, prática conhecida no meio criminoso como “desova”. O corpo da vítima apresentava lesões compatíveis com espancamento brutal.
Os suspeitos foram conduzidos à delegacia e permanecem à disposição da Justiça. A operação contou com o apoio das delegacias especializadas e territoriais da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (23ª Coorpin), do GATTI e da Polícia Militar da Bahia.