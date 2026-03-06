BAHIA

Suspeitos de executar homem em ‘tribunal do crime’ após descumprir regras de facção são presos

Ao todo, quatro pessoas foram presas: duas possuíam mandado de prisão em aberto e outras duas foram detidas em flagrante

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de março de 2026 às 19:25

Suspeitos de executar homem em ‘tribunal do crime’ após descumprir regras de facção são presos Crédito: Reprodução

Quatro pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira (6), na cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia, durante o cumprimento de mandados expedidos pela Justiça baiana no âmbito das investigações sobre o assassinato de um homem. A vítima teria sido submetida ao chamado “tribunal do crime” e foi espancada até a morte por integrantes de uma facção criminosa.

As diligências foram realizadas nos bairros Baianão, Frei Calixto, Casas Novas e Vila Valdete. Durante o cumprimento dos mandados, duas pessoas foram presas em cumprimento a mandados de prisão já expedidos pela Justiça. Diversos materiais considerados relevantes para o avanço das investigações foram apreendidos, entre eles aparelhos celulares, computadores e notebooks, substâncias entorpecentes, balanças de precisão, dinheiro e cartões de crédito.

Além disso, outras duas pessoas foram presas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Com elas, os policiais apreenderam porções de entorpecente e balanças de precisão, equipamentos utilizados para pesagem e fracionamento das substâncias destinadas à comercialização.

Elizeu Cardoso dos Santos foi morto em fevereiro de 2025 no chamado “tribunal do crime”. Segundo as investigações da Polícia Civil, a vítima teria sido executada por supostamente descumprir regras impostas pela facção criminosa que atua na região.

Após o crime, o corpo foi abandonado em uma estrada vicinal na zona rural do distrito de Vera Cruz, prática conhecida no meio criminoso como “desova”. O corpo da vítima apresentava lesões compatíveis com espancamento brutal.