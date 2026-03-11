SALVADOR

Motociclista é morto a tiros no Vale do Ogunjá; esposa fica ferida

Polícia Civil investiga o crime

Um motociclista foi morto a tiros no Vale do Ogunjá, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (11). A esposa dele ficou ferida.

De acordo com a Polícia Militar, agente da 26ª Companhia Independente da PM foram acionados para averiguar a ocorrência. No local, a corporação confirmou a morte do homem. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado e realizou a perícia e remoção do corpo.