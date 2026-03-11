Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como fica o trânsito na região do Iguatemi após bloqueio de acesso da Avenida ACM

Bloqueio ocorre após a abertura do novo viaduto José Linhares

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de março de 2026 às 09:40

viaduto José Linhares
Inauguração do viaduto José Linhares Crédito: Arisson Marinho

O acesso da Avenida ACM à Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), localizado em frente ao Centro Empresarial Iguatemi, em Salvador, foi fechado nesta semana. O bloqueio ocorre após a abertura do novo viaduto José Linhares. Mas, afinal, como ficou o trânsito na região?

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os veículos que estiverem vindo da Av. ACM com destino ao Acesso Norte/BR-324 poderão seguir pelo viaduto. Caso desejem seguir para a Av. Paralela, poderão acessar a LIP um pouco mais à frente, à esquerda.

Trânsito na região do Iguatemi

Os veículos que estiverem vindo da Av. ACM com destino ao Acesso Norte/BR-324 poderão seguir pelo viaduto por Arisson Marinho
Caso desejem seguir para a Av. Paralela, poderão acessar a LIP um pouco mais à frente, à esquerda por Arisson Marinho
O acesso havia sido aberto para viabilizar a construção do viaduto por Betto Jr. / Secom PMS
O fechamento também vai favorecer a segurança viária, visto que vai impedir que veículos vindos de duas faixas se cruzem no trânsito ou que motociclistas realizem conversões proibidas por Betto Jr. / Secom PMS
A sinalização será reforçada no local para orientar condutores e pedestres sobre a interdição por Google Street View
1 de 5
Os veículos que estiverem vindo da Av. ACM com destino ao Acesso Norte/BR-324 poderão seguir pelo viaduto por Arisson Marinho

O acesso havia sido aberto para viabilizar a construção do viaduto. O fechamento também vai favorecer a segurança viária, visto que vai impedir que veículos vindos de duas faixas se cruzem no trânsito ou que motociclistas realizem conversões proibidas.

Leia mais

Imagem - Acesso da Avenida ACM é fechado após inauguração de novo viaduto

Acesso da Avenida ACM é fechado após inauguração de novo viaduto

Imagem - Influenciadora é suspeita de desviar mais de R$ 2 milhões de clube de tênis em Salvador

Influenciadora é suspeita de desviar mais de R$ 2 milhões de clube de tênis em Salvador

Imagem - Corpo é encontrado dentro de carrinho de supermercado em avenida movimentada de Salvador

Corpo é encontrado dentro de carrinho de supermercado em avenida movimentada de Salvador

A sinalização será reforçada no local para orientar condutores e pedestres sobre a interdição.

Tags:

Bahia Salvador Iguatemi Viaduto José Linhares

Mais recentes

Imagem - Prédio de luxo e clínicas: os alvos da operação contra a revenda de canetas emagrecedoras na Bahia

Prédio de luxo e clínicas: os alvos da operação contra a revenda de canetas emagrecedoras na Bahia
Imagem - Bradesco leiloa imóveis na Bahia e em mais 12 estados com lances a partir de R$ 18 mil

Bradesco leiloa imóveis na Bahia e em mais 12 estados com lances a partir de R$ 18 mil
Imagem - Hospital Municipal de Salvador conquista certificação internacional máxima no atendimento ao AVC

Hospital Municipal de Salvador conquista certificação internacional máxima no atendimento ao AVC

MAIS LIDAS

Imagem - Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana
01

Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana

Imagem - Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos
02

Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos

Imagem - Anjo da Guarda avisa a 3 signos nesta quarta (11 de março): dia anuncia oportunidades e pede coragem para sair do lugar
03

Anjo da Guarda avisa a 3 signos nesta quarta (11 de março): dia anuncia oportunidades e pede coragem para sair do lugar

Imagem - Luiza Possi quebra o silêncio após ser exposta por Maria Gadú
04

Luiza Possi quebra o silêncio após ser exposta por Maria Gadú