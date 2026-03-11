SALVADOR

Como fica o trânsito na região do Iguatemi após bloqueio de acesso da Avenida ACM

Bloqueio ocorre após a abertura do novo viaduto José Linhares

Millena Marques

Publicado em 11 de março de 2026 às 09:40

Inauguração do viaduto José Linhares Crédito: Arisson Marinho

O acesso da Avenida ACM à Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), localizado em frente ao Centro Empresarial Iguatemi, em Salvador, foi fechado nesta semana. O bloqueio ocorre após a abertura do novo viaduto José Linhares. Mas, afinal, como ficou o trânsito na região?

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os veículos que estiverem vindo da Av. ACM com destino ao Acesso Norte/BR-324 poderão seguir pelo viaduto. Caso desejem seguir para a Av. Paralela, poderão acessar a LIP um pouco mais à frente, à esquerda.

O acesso havia sido aberto para viabilizar a construção do viaduto. O fechamento também vai favorecer a segurança viária, visto que vai impedir que veículos vindos de duas faixas se cruzem no trânsito ou que motociclistas realizem conversões proibidas.