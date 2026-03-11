Acesse sua conta
Mulher é estuprada após ser ameaçada com faca em Santo Antônio de Jesus

Suspeito ainda não foi localizado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de março de 2026 às 13:22

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Uma mulher foi assaltada e estuprada no bairro de bairro Sobradinho, em Santo Antônio de Jesus, na Região Metropolitana de Salvador, na manhã de terça-feira (10). O suspeito ainda não foi localizado. 

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi abordada por um homem que, utilizando uma faca, roubou o aparelho celular dela e a levou até um terreno baldio, onde ocorreu o estupro.

A vítima será acompanhada pela rede de assistência psicossocial do município. As guias periciais já foram expedidas e diligências seguem em andamento.

A Polícia Militar foi procurada, mas disse que não foi acionada para a ocorrência.

Santo Antônio de Jesus

