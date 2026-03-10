Idoso de 74 anos é preso por estuprar adolescente com deficiência intelectual na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 10 de março de 2026 às 15:04
Um idoso de 74 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso por estupro de vulnerável virtual no município de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador, nesta terça-feira (10).
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, vizinho de familiares da vítima, utilizava um aplicativo de mensagens para solicitar imagens íntimas de um adolescente de 15 anos com deficiência intelectual. O crime ocorreu em novembro de 2025.
Durante as investigações, também foram identificados indícios de que o investigado armazenava conteúdos relacionados à exploração sexual infantojuvenil em dispositivos eletrônicos.
A polícia também recolheu o aparelho celular do suspeito, com o objetivo de aprofundar as investigações.
Os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram expedidos pela Vara Criminal da Comarca de São Francisco do Conde.
A ação foi realizada por equipes da 17ª Delegacia Territorial de Madre de Deus. O investigado permanece custodiado à disposição da Justiça, e o inquérito policial segue em andamento para esclarecimento de todas as circunstâncias do fato.