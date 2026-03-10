CRIME

Idoso de 74 anos é preso por estuprar adolescente com deficiência intelectual na Bahia

Suspeito era vizinho de familiares da vítima, de 15 anos

Millena Marques

Publicado em 10 de março de 2026 às 15:04

Prisão ocorreu em Madre de Deus Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

Um idoso de 74 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso por estupro de vulnerável virtual no município de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador, nesta terça-feira (10).

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, vizinho de familiares da vítima, utilizava um aplicativo de mensagens para solicitar imagens íntimas de um adolescente de 15 anos com deficiência intelectual. O crime ocorreu em novembro de 2025.

Durante as investigações, também foram identificados indícios de que o investigado armazenava conteúdos relacionados à exploração sexual infantojuvenil em dispositivos eletrônicos.

A polícia também recolheu o aparelho celular do suspeito, com o objetivo de aprofundar as investigações.

Os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram expedidos pela Vara Criminal da Comarca de São Francisco do Conde.