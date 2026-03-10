Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Operação prende quatro pessoas e apreende animais silvestres na Bahia

Ação aconteceu em Santo Estêvão

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de março de 2026 às 14:50

Operação In Nominus Legis
Operação In Nominus Legis Crédito: Polícia Civil

Quatro pessoas foram presas durante a Operação In Nominus Legis, deflagrada na manhã desta terça-feira (10), em Santo Estêvão, no interior da Bahia. Grupo vai responder pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e crime ambiental, relacionado à manutenção irregular de pássaros da fauna silvestre em cativeiro.

Os policiais apreenderam uma arma de fogo com numeração suprimida, uma espingarda, um simulacro de fuzil, um simulacro de arma do tipo airsoft, porções de drogas como maconha, cocaína e crack, além de diversos aparelhos celulares.

Durante a operação, foram localizadas máquinas caça-níqueis utilizadas na exploração de jogos de azar, quatro motocicletas, um veículo automotor, dinheiro em espécie e cartões bancários. Em um dos locais, os policiais encontraram ainda pássaros da fauna silvestre mantidos em cativeiro sem autorização ambiental.

Em uma das residências alvo da operação, um homem e uma mulher foram presos em flagrante após a apreensão de arma de fogo calibre .380 com numeração suprimida, carregadores, entorpecentes, dinheiro e pássaros silvestres mantidos em gaiolas. As investigações também identificaram a prática de outros ilícitos nos locais fiscalizados, incluindo exploração de jogos de azar, maus-tratos a animais e indícios de tráfico de drogas.

Conheça o Cetas, onde animais silvestres apreendidos são recuperados

Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Mathues Lemos/Ascom Inema
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Mathues Lemos/Ascom Inema
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Mathues Lemos/Ascom Inema
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Mathues Lemos/Ascom Inema
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Mathues Lemos/Ascom Inema
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Mathues Lemos/Ascom Inema
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Mathues Lemos/Ascom Inema
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart
1 de 41
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) por Moysés Suzart

Todos os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia Territorial de Santo Estêvão. Os quatro presos tiveram as prisões em flagrante ratificadas e permanecem custodiados à disposição da Justiça.

Leia mais

Imagem - Mulher desaparecida após enxurrada saiu para alterar matrícula de um dos cinco filhos

Mulher desaparecida após enxurrada saiu para alterar matrícula de um dos cinco filhos

Imagem - Influenciadora é suspeita de desviar mais de R$ 2 milhões de clube de tênis em Salvador

Influenciadora é suspeita de desviar mais de R$ 2 milhões de clube de tênis em Salvador

Imagem - Leiloeiros pedem suspensão de venda do Centro de Convenções por 'ausência de transparência'

Leiloeiros pedem suspensão de venda do Centro de Convenções por 'ausência de transparência'

A operação foi coordenada pela Delegacia Territorial de Santo Estêvão e contou com o apoio de equipes da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (1ª Coorpin), sediada em Feira de Santana, com a participação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), da 1ª e da 2ª Delegacias Territoriais de Feira de Santana e da Delegacia Territorial de Rafael Jambeiro.

Tags:

Bahia Animais Silvestres Interior

Mais recentes

Imagem - Júri popular de suspeito de matar trancista em Cachoeira é adiado pela terceira vez

Júri popular de suspeito de matar trancista em Cachoeira é adiado pela terceira vez
Imagem - Quatro homens morrem e dois são presos durante operação em destino turístico da Bahia

Quatro homens morrem e dois são presos durante operação em destino turístico da Bahia
Imagem - Idoso de 74 anos é preso por estuprar adolescente com deficiência intelectual na Bahia

Idoso de 74 anos é preso por estuprar adolescente com deficiência intelectual na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Um sinal poderoso do Universo chega para Touro, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (10 de março) e transforma completamente a forma como enxergam o amor
01

Um sinal poderoso do Universo chega para Touro, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (10 de março) e transforma completamente a forma como enxergam o amor

Imagem - Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta terça (10 de março): cuidado com palavras e atitudes
02

Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta terça (10 de março): cuidado com palavras e atitudes

Imagem - Fios e extensão são coisa do passado: a moda agora é cubo compacto com entradas USB e elétrica
03

Fios e extensão são coisa do passado: a moda agora é cubo compacto com entradas USB e elétrica

Imagem - Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês
04

Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês