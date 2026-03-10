INTERIOR

Operação prende quatro pessoas e apreende animais silvestres na Bahia

Ação aconteceu em Santo Estêvão

Millena Marques

Publicado em 10 de março de 2026 às 14:50

Operação In Nominus Legis Crédito: Polícia Civil

Quatro pessoas foram presas durante a Operação In Nominus Legis, deflagrada na manhã desta terça-feira (10), em Santo Estêvão, no interior da Bahia. Grupo vai responder pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e crime ambiental, relacionado à manutenção irregular de pássaros da fauna silvestre em cativeiro.

Os policiais apreenderam uma arma de fogo com numeração suprimida, uma espingarda, um simulacro de fuzil, um simulacro de arma do tipo airsoft, porções de drogas como maconha, cocaína e crack, além de diversos aparelhos celulares.

Durante a operação, foram localizadas máquinas caça-níqueis utilizadas na exploração de jogos de azar, quatro motocicletas, um veículo automotor, dinheiro em espécie e cartões bancários. Em um dos locais, os policiais encontraram ainda pássaros da fauna silvestre mantidos em cativeiro sem autorização ambiental.

Em uma das residências alvo da operação, um homem e uma mulher foram presos em flagrante após a apreensão de arma de fogo calibre .380 com numeração suprimida, carregadores, entorpecentes, dinheiro e pássaros silvestres mantidos em gaiolas. As investigações também identificaram a prática de outros ilícitos nos locais fiscalizados, incluindo exploração de jogos de azar, maus-tratos a animais e indícios de tráfico de drogas.

Todos os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia Territorial de Santo Estêvão. Os quatro presos tiveram as prisões em flagrante ratificadas e permanecem custodiados à disposição da Justiça.