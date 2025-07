'TEM ARTE NAS RUAS'

Projeto leva arte urbana ao bairro Uruguai com oficina gratuita de grafite

São 50 vagas disponíveis; veja como participar

Carol Neves

Publicado em 10 de julho de 2025 às 13:31

Projeto “Tem Arte nas Ruas” Crédito: Divulgação

O bairro Uruguai, na Cidade Baixa, será o cenário da segunda etapa do projeto “Tem Arte nas Ruas” neste sábado (12). A iniciativa, que valoriza a arte urbana de Salvador e promove a economia criativa local, teve sua estreia em junho no bairro do Curuzu e agora avança para ampliar sua galeria viva pela cidade.>

Neste momento do projeto, 30 artistas, 20 baianos e 10 de outros estados brasileiros, transformam as ruas da capital em um grande espaço de expressão cultural. Para celebrar a etapa, está programado um café da manhã coletivo aberto à comunidade, seguido por uma visita guiada às obras com a presença dos artistas. A próxima e última etapa será realizada no bairro São João do Cabrito, conhecido por sua forte identidade cultural.>

Como parte das atividades, será oferecida uma oficina gratuita de grafite em parceria com o Coletivo Artístico MUSAS (Museu de Street Art Salvador). São 50 vagas disponíveis, com inscrições abertas pela internet até o meio-dia de sexta-feira (11) ou presencialmente no dia do evento.>

O projeto “Tem Arte nas Ruas” é apresentado pelo Ministério da Cultura, Nubank e Larco, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e realizado pela Maré Produções, Ministério da Cultura e Governo Federal. Para acompanhar as novidades e detalhes, o público pode seguir as redes sociais oficiais no Instagram: @temartenasruas.>

SERVIÇO >

O quê: Lançamento oficial projeto ‘Tem Arte Nas Ruas’>

Quando: 11 de julho, das 9h às 12h>

Onde: Praça Santa Luzia, Escola Comunitária Luiza Mahin, Uruguai>

Como: Café da manhã especial, visita guiada e oficina de grafite>

Link para as inscrições na oficina: https://forms.gle/n8Jd7NJwQjS4gi8p7>